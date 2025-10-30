Il ristorante cult di Milano che celebra il vino e l’arte dell’accoglienza

142 Restaurant, locale diventato cult in Corso Cristoforo Colombo a Milano, guidato da una fuoriclasse come Sandra Ciciriello, icona dell’ospitalità di sala e anima del locale, offre un’esperienza inedita: “Numero Chiuso”, un ciclo di appuntamenti dedicati al vino e ai produttori. L’idea nasce dal desiderio di raccontare la carta dei vini di 142, un percorso che riflette l’identità di Sandra e il suo legame con il mondo del vino. Ogni bottiglia in carta è una storia condivisa, un gesto di relazione e di rispetto, il risultato di una passione che si rinnova a ogni incontro.

Il bancone di 142 Restaurant

«Da sempre costruisco la nostra offerta partendo dalle persone, non dalle etichette. Dietro ogni bottiglia c’è una storia che conosco, un produttore che stimo, un legame che dura nel tempo. “Numero Chiuso” è la voglia di restituire valore a tutto questo, raccontare la relazione tra chi il vino lo fa e chi lo accoglie, tra la vigna e la sala. Perché l’ospitalità non è un gesto, è un incontro», spiega l’eclettica fondatrice di 142.

La cucina e il talento dello chef

Una passione che guida i suoi passi fin da quando lavorava al mercato ittico di Milano e che oggi ha prodotto, grazie anche al talento del nuovo chef Andrea Zazzara - origini abruzzesi, classe 1990, formato all’ALMA di Parma, la prestigiosa scuola fondata da Gualtiero Marchesi, con passaggi in prestigiosi ristoranti come Il Pont de Ferr di Milano e Nerua di Bilbao (1 stella Michelin) - una cucina essenziale, autentica e raffinata, capace di parlare al cuore dei commensali. Basta osservare, nella bella sala arredata con gusto, il lavoro che si svolge dietro la vetrata della splendida cucina a vista, dove a mantenere la postazione e seguire ogni passo della brigata c’è il sous chef Federico Zappalà, per capire l’alchimia perfetta dei piatti (tanto pesce freschissimo ogni giorno, ma anche scelte per vegani e vegetariani), grazie a una perfetta sintonia nei gesti dei cuochi, dove calma e gesti misurati sono la cifra di 142.

142 Restaurant: Carciofo, miso di ceci e limone bruciato 1/3 142 Restaurant: Linguina Pastificio Cav. Cocco, brodo di lische e crostacei, peperone verde e alloro 2/3 142 Restaurant: Raviolo verde alle erbe amare, formaggio di capra e ristretto vegetale 3/3 Previous Next

E dove il servizio di sala è semplicemente perfetto, grazie a giovani che qui hanno trovato il riconoscimento per il loro impegno e per una passione che si avverte nel servizio e nella sincera cortesia. Ogni piatto è un viaggio sensoriale, costruito su gusti decisi, contrasti sorprendenti e un’attenzione meticolosa alla qualità della materia prima: elementi che da sempre definiscono il DNA di Sandra, che ancora oggi ama girovagare tra i plateatici del grande mercato agroalimentare di Milano (di cui è un pezzo di storia), alla ricerca dei migliori prodotti.

142 Restaurant: i vini

Per consegnare allo chef Andrea gli ingredienti perfetti. 142 non è un numero ma un luogo dove si intreccia l’armonia di 1 luogo nei 4 momenti della giornata con le 2 anime, ognuno scandito da un ritmo preciso e con la qualità che da sempre caratterizza il ristorante.

L’arte dell’accoglienza

Ciciriello inizia il suo percorso professionale nei mercati, dapprima tra i banchi della frutta e verdura di gestione familiare, fino ad arrivare, appena ventenne, al cuore del mercato ittico di Milano, dove si fa strada tra i plateatici e i banchi del pesce. Con l’esperienza, inizia a partecipare alle aste e a girare per le marine mercantili più importanti d’Italia, imparando a conoscere una materia prima tanto affascinante quanto complessa da trattare.

Lo chef Andrea Zazzara con la titolare Sandra Ciciriello

Negli anni, la sua passione si evolve per abbracciare la cucina e il mondo del vino, che la porteranno poi a diventare un’imprenditrice di successo nel settore della ristorazione. Nei primi anni 2000, Sandra diventa sommelier, ma la vocazione si rivela nella sala, dove dimostra un’arte per l’accoglienza. Nel 2007 apre il suo primo ristorante, Alice, in via Adige, che nel 2011 conquista una stella Michelin e successivamente si trasferisce all'interno di Eataly Smeraldo.

142 Restaurant: la sala

Nel 2019 apre 142 Restaurant, un progetto che diventa un’estensione della sua anima. Oggi al fianco di Sandra c’è un instancabile Francesco Gherzi, con il quale condivide la passione dell’accoglienza e del vino.