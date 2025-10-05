Autunno all’Argentario: un soggiorno di lusso tra vino, olio e natura

Il boutique hotel La Roqqa sorge a Porto Ercole, nel cuore dell’Argentario, ed è una destinazione capace di interpretare lo spirito autentico della Maremma. Affacciato sul porto, l’hotel fonde design contemporaneo ed eleganza mediterranea. Camere e suite riprendono i colori del paesaggio toscano, mentre gli spazi comuni raccontano un lusso sobrio e cosmopolita.

Il boutique Hotel La Roqqa, perla dell'Argentario

La struttura invita gli ospiti a vivere un soggiorno lento e consapevole, lontano dal turismo estivo, trasformando l’autunno in un’occasione privilegiata per scoprire il territorio.

La terrazza della Suite Penthouse de La Roqqa

Autunno in Maremma: vino, olio e sapori autentici

L’entroterra toscano in autunno diventa un vero palcoscenico naturale per gli appassionati di vino e olio extravergine d’oliva. La Roqqa propone itinerari enogastronomici personalizzati tra vigneti, uliveti e fattorie locali, accompagnando gli ospiti nei momenti più suggestivi dell’anno: la vendemmia e la raccolta delle olive.

La carta dei vini dei ristoranti e dei bar di La Roqqa è interamente dedicata alle etichette toscane, una scelta precisa che valorizza il patrimonio vitivinicolo locale e invita a scoprire etichette prestigiose.

Vista notturna dell'hotel La Roqqa

Cantine e tenute d’eccellenza da visitare

Tra le esperienze proposte spiccano le visite a realtà di eccellenza del territorio:

Monteverro a Capalbio , con i suoi filari ordinati affacciati sul mare, racconta il carattere e la raffinatezza della produzione.

, con i suoi filari ordinati affacciati sul mare, racconta il carattere e la raffinatezza della produzione. Antica Fattoria La Parrina propone un viaggio tra vigneti, formaggi artigianali, olio e prodotti dell’orto, offrendo un’esperienza che intreccia agricoltura e tradizione contadina.

propone un viaggio tra vigneti, formaggi artigianali, olio e prodotti dell’orto, offrendo un’esperienza che intreccia agricoltura e tradizione contadina. Val delle Rose a Scansano apre le porte del regno del Morellino, con vigneti che scendono verso il mare e calici che narrano un equilibrio tra sapere antico e ricerca enologica.

apre le porte del regno del Morellino, con vigneti che scendono verso il mare e calici che narrano un equilibrio tra sapere antico e ricerca enologica. Tenuta Il Quinto, circondata da vigneti e uliveti, esprime l’essenza della campagna toscana attraverso vini come il Sangiovese e oli extravergini dal gusto ricco e deciso.

La spiaggia di Porto Ercole

Accanto al vino, il protagonista assoluto della stagione è l’olio extravergine d’oliva, da degustare attraverso visite guidate che mostrano le tecniche tradizionali di raccolta e spremitura.

Esperienze culinarie con lo chef Francesco Ferretti

Il ristorante Scirocco, guidato dallo chef Francesco Ferretti, accoglie gli ospiti con una cucina che segue i ritmi stagionali. In autunno, l’orto e il mare offrono ingredienti che arricchiscono i piatti di sapori intensi.

Chef Francesco Ferretti

Tra le proposte spiccano l’Acquacotta, zuppa contadina a base di verdure, uova e pecorino, e il piatto signature “Tra l’Orto Giusto e il Mare”, che si rinnova di stagione in stagione. Il pescato autunnale del Tirreno – dalla palamita ai crostacei della laguna di Orbetello – diventa protagonista di ricette che celebrano il legame tra cucina e territorio.

Cucina gourmet al ristorante Scirocco dell'hotel La Roqqa

Per chi desidera un’esperienza interattiva, lo chef accompagna gli ospiti in cooking class dedicate ai prodotti locali, offrendo un’occasione unica di apprendimento e convivialità.

Attività outdoor tra mare e colline

L’autunno all’Argentario è anche la stagione ideale per gli amanti della vita attiva. Grazie al clima mite, hiking, biking ed escursioni a cavallo permettono di scoprire la natura circostante in maniera autentica.

Spettacolare vista su colline e mare al ristorante Scirocco

Esperienze in bicicletta con Massimiliano Lelli

Gli ospiti possono partecipare a una Bike Experience guidata da Massimiliano Lelli, ex professionista del ciclismo. In sella a biciclette artigianali Tommasini, si percorrono itinerari che uniscono colline e mare, con la possibilità di abbinare l’esperienza a tappe enogastronomiche.

Suite Filippo all'hotel La Roqqa

Trekking ed escursioni etrusche

Gli amanti del trekking possono esplorare i sentieri che attraversano la macchia mediterranea e conducono verso borghi storici come Sorano, Pitigliano e Sovana. Le vie etrusche scavate nel tufo raccontano secoli di storia e accompagnano fino alla città perduta di Vitozza. Un’altra proposta è l’Horse Riding Experience, che porta i visitatori lungo la costa mediterranea e sulla spiaggia, tra paesaggi unici e incontri con la fauna locale.

Terrazza panoramica all'hotel La Roqqa

Arte e creatività ispirate dall’autunno

Il soggiorno all’Argentario si arricchisce con attività artistiche come la painting experience con Federico Pinto Schmid, artista influenzato dall’espressionismo astratto e dal cubismo. Gli ospiti, guidati dall’artista, creano la propria opera da portare a casa, trasformando la vacanza in un ricordo indelebile.

Vasca in terrazza vista mare nelle suite dell'hotel La Roqqa

Il fascino lento di Porto Ercole fuori stagione

Porto Ercole, con la sua atmosfera raccolta e autentica, diventa in autunno il luogo ideale per chi cerca relax e autenticità. I ritmi rallentano, la vita del borgo si fa più intima e le giornate si colorano delle sfumature calde tipiche della stagione.

Una vista di Porto Ercole

La combinazione di paesaggi, sapori, attività outdoor e proposte culturali rende La Roqqa il punto di partenza ideale per scoprire l’Argentario in una veste meno scontata e più coinvolgente.

L’autunno firmato La Roqqa

L’autunno all’Argentario diventa con La Roqqa un invito a vivere un’esperienza completa: dal relax negli ambienti del boutique hotel alle degustazioni di vino e olio, dalle escursioni outdoor alle attività artistiche, fino alle proposte gourmet del ristorante Scirocco.

Terrazza con bar e vista spettacolare sull'Argentario

Ogni soggiorno si trasforma così in un percorso autentico, capace di restituire il senso profondo della lentezza toscana, un valore che rimane impresso nella memoria dei viaggiatori.