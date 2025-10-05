EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Il ristorante che unisce il pescato dell’Elba e la Chianina del Casentino in cucina

Il Ristorante Falterona a Stia (Ar), guidato da Leonardo Norcini ed Elena Amoruso, celebra le eccellenze gastronomiche del Casentino con piatti creativi, pesce fresco, carni locali e una cantina curata

di Guido Ricciarelli
 
05 ottobre 2025 | 12:30

di Guido Ricciarelli
05 ottobre 2025 | 12:30
 

Sulle colline di Stia (Ar), lo chef Leonardo Norcini magnifica la sua terra con un lavoro di esaltazione amorevole di preziose materie prime. Come narrava Dante nel XIV canto del Purgatorio «Per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona, e cento miglia di corso nol sazia» e Stia, dal 2014 fuso con Pratovecchio per formare il comune di Pratovecchio Stia, è il primo paese che bagna l’Arno, dopo aver percorso pochi chilometri dalla fonte sul Monte Falterona appunto.

La sala interna del ristorante Falterona

Il Casentino tra natura, artigianato e tradizioni

Siamo all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la località dal 2014 è il risultato della fusione di due borghi medievali che insieme contano poco più di 5000 anime. Qui si produce il celebre panno Casentino, il tessuto di lana “a ricciolo” dai toni arancio e verde smeraldo, in un lanificio storico di 23 mila mq di grande rilevanza architettonica, composto da vari edifici costruiti intorno al XVIII secolo. All'interno è presente anche il museo del ferro battuto, perché a Stia viene organizzata la Biennale Europea d'Arte Fabbrile.

Leonardo Norcini in cucina ed Elena Amoruso in sala, cuore e anima del Ristorante Falterona

La nascita del Ristorante Falterona

Nella piazza centrale, a pochi passi da quel gioiello dell’arte romanica che è la Pieve di Santa Maria Assunta, apre nel 2016 il Ristorante Falterona dove lo chef trentaquattrenne Leonardo Norcini e la moglie Elena Amoruso, trentun anni, direttrice di sala, impiantano il loro progetto volto alla valorizzazione di quanto offre il territorio del Casentino.

Caprese e baccalà

Leonardo Norcini: formazione e ritorno alle origini

Originario di Poppi, a una decina di km da Stia, dopo la scuola inizia il suo percorso formativo da Paolo Teverini a Bagno di Romagna, poi si sposta per un lungo periodo a Siena, all’Osteria Le Logge; due esperienze all’estero, prima a Cracovia e poi a San Francisco, per poi realizzare che il suo desiderio è di aprire la sua attività nella sua terra.

Bao con trippa di mazzancolla

La cucina del Ristorante Falterona

«Avendo la passione per il pesce, la mia cucina ruota tutto intorno alle materie prime - spiega Norcini - sono loro a scandire i tempi dei menu, stimolando la mia creatività e dando impulso alla creazione dei piatti, soprattutto perché ci tengo a produrre la maggior parte delle preparazioni in casa, come tutta la panificazione».

Paccheri fatti in casa, porcini, dragoncello e nocciole

Il pescato dell’Elba e le eccellenze del territorio

Tradotto, la giornata dello chef inizia poco dopo le 3:00 con il tragitto verso i mercati del pesce della costa toscana per accaparrarsi il pescato dell’Isola d’Elba, prima delle 7:00 raggiunge il mercato di Firenze per verdura e ortaggi, per poi arrivare alle 8:00 in cucina e mettersi subito al lavoro.

Linguine Pastificio Mancini, cacio e pepe, ricci di mare, polvere di caffè

E ottenere, ad esempio, scampo crudo dell’Elba, scaloppa di foie gras passata ai ferri, tartufo bianco di Vallesanta. O linguine Pastificio Mancini, cacio e pepe, ricci di mare, polvere di caffè.

Trota, Chianina e Grigio del Casentino

Ci sono poi i produttori del circondario, come due troticolture da cui arrivano salmerini, le salmonate, le iridee e le trote fario, che hanno ispirato piatti come la sfoglia di tapioca, con trota fario marinata, maionese al cavolo nero e peperone crusco.

Triglia, chianina di Simone Fracassi e bagna cauda

Ma c’è anche la versione “di lenza”, quindi trota dell’Arno pescata, cialda di farina di lenticchie, gel di pomodoro del Piennolo, polvere di capperi di Pantelleria, che arriva accompagnata da una giuggiola fermentata con zucchero e scorza di limone.

Gianduia

Naturalmente la carne non è del tutto bandita, anzi, la Chianina Igp, i salumi e la carne di suino Grigio del Casentino arrivano da Bibbiena, dalla macelleria dell’amico Simone Fracassi.

La cantina del Ristorante Falterona

La cantina offre una selezione oculata e ragionata di etichette che spaziano fra grandi classici e produzioni virtuose del territorio, come per l’acqua, che prima di arrivare a tavola sgorga da una sorgente a soli tre km dal ristorante. È l’acqua Maxim’s, imbottigliata in una preziosa bottiglia stile Belle Époque e presente anche sulle tavole del Maxim’s di Parigi.

L’atmosfera accogliente e curata del Ristorante Falterona, tra arredi restaurati e dettagli ricercati

Le etichette in degustazione

Parlando di vino, da una carta che annovera bollicine estere e italiane, bianchi italiani dalla Val d’Aosta alla Sicilia, una pagina di rosati italiani, tanti rossi toscani e non solo, con un occhio di riguardo per questo lembo di territorio. La bollicina di benvenuto è il Metodo Classico Extra Brut Arunda Riserva 2016. Podere Sofia, poco distante da qui, produce il Toscana Igt Sauvignon Blanc 2024. Arriva poi il Toscana Igt Riesling Renano 2023 dell’Azienda Agricola il Casotto. In carta vediamo anche un Barbaresco Bric Turot 2021 di Prunotto e degna chiusura il Passito di Pantelleria Ben Ryé 2020 di Donnafugata.

Leonardo non si ferma mai. È quasi pronto un food truck. Ne riparleremo.

Ristorante Falterona
Piazza Bernardo Tanucci, 9 52017 Pratovecchio Stia (Ar)
Tel +39 0575 504058
Martedì aperto a cena. Da mercoledì a domenica aperto pranzo e cena

© Riproduzione riservata STAMPA

 
