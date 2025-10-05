Il ristorante dove il pane diventa spettacolo con il servizio dei lievitati al gueridon

Ci sono luoghi che non si limitano a servire una cena: raccontano una storia, ti accolgono in un universo parallelo fatto di dettagli, profumi, sapori. INEO a Roma è uno di questi luoghi. Un ristorante che non si dimentica facilmente, che ti cattura con il suo stile elegante e sofisticato guidato dalla mano sapiente dello chef Heros De Agostinis, capace di dare vita a una cucina che è insieme ricerca, memoria e poesia.

La sala interna di INEO

L’esperienza indimenticabile dei lievitati

C’è però un momento che rende INEO un ristorante davvero unico: il servizio dei lievitati e panificati al gueridon. Un rituale scenografico e insieme intimo, eseguito al tavolo con una cura che raramente si incontra anche nei più prestigiosi ristoranti stellati del mondo. Pane, focacce, piccoli gioielli di arte bianca vengono presentati e serviti con un’attenzione che trasforma un gesto semplice in pura magia. È un’esperienza che emoziona, che scalda il cuore, e che resta impressa come firma distintiva del ristorante.

L’esperienza indimenticabile dei lievitati da INEO

Un servizio che coccola e valorizza

Non meno straordinario è il servizio in sala: professionale ma mai rigido, capace di farti sentire a tuo agio e nello stesso tempo al centro di un percorso studiato con cura millimetrica. Ogni gesto dei camerieri è misurato, discreto, elegante: un vero accompagnamento che amplifica l’esperienza senza mai sovrastarla.

Un ambiente di raffinata eleganza

Appena varcata la soglia di INEO, si percepisce un senso di equilibrio perfetto. L’arredo è moderno e mai eccessivo: linee pulite, luci soffuse che accarezzano gli spazi, tavoli ampi e ben distanziati, un numero di coperti volutamente contenuto per garantire intimità e attenzione sartoriale a ogni ospite. Nulla è lasciato al caso: dai tessuti alle mise en place, ogni elemento dialoga con l’altro in un’armonia che riflette la filosofia del ristorante.

Heros De Agostinis: una cucina di anima e tecnica

Heros De Agostinis non è solo uno chef ma un narratore di sapori. Nasce e cresce nella Roma multiculturale, ancor più rafforzata dalle origini sue origini in parte abruzzesi ed in parte eritree. La nonna dalle origini eritree cucina in casa utilizzando le spezie, forgiando inconsapevolmente il grande bagaglio tecnico, culturale ed emotivo di Heros. Quel bagaglio che lo porterà in futuro a fondere con naturalezza le due culture gastronomiche, dando vita alla sua linea di cucina. Frequenta la scuola alberghiera ed inizia la sua carriera nelle cucine che contano nel 1994 con uno stage a La Pergola di Heinz Beck. Qui si avvicina per alla cucina d'autore, ma la sua voglia di conoscere il mondo lo porta presto all'estero. Ecco che parte per la sua prima esperienza fuori da Roma atterrando a Londra al The Halking Hotel sotto la guida del maestro Marchesi. Mai domo riparte per la Germania sotto la guida di Heinz Winkler e Marc Veyrat dove apprende il rigore organizzativo delle brigate di cucina francesi.

Lo chef Heros De Agostinis

Lavora anche a fianco di Joel Robuchon ed in vari hotel di lusso anche in Austria, Slovenia e Barhein. Ritorna a Roma ed Heinz Beck lo vuole per molte aperture all'estero, come ad esempio quella di Monte Carlo. Tornato a Roma prende il timone della cucina del ristorante Ineo, all'interno dell'hotel di lusso Anantara Palazzo Naiadi. La sua cucina nasce dall’unione di radici italiane e influenze internazionali, che convivono in un linguaggio gastronomico preciso, emozionale e mai scontato. Materie prime di eccellenza assoluta, molte di queste provenienti dal mercato Esquilino, simbolo per antonomasia della multiculturalità romana. I suoi piatti hanno la capacità di sorprendere senza disorientare: ogni boccone è un viaggio nella memoria, rivisto con un tocco contemporaneo, elegante e colto. La tecnica impeccabile è sempre al servizio dell’emozione, mai fine a sé stessa.

Proposta gastronomica

Lo chef propone due menu degustazione, uno da 5 ed uno da 8 portate con wine pairing da 4 e da 6 calici, oltre alla possibilità della scelta à la carte. Inoltre è possibile scegliere la selezione di formaggi al posto o in più al dessert, nonché l'opzione completamente vegetariana.

La mise en place e la carta menu di INEO

Come si mangia da Ineo

Amuse bouche

Iniziamo la nostra degustazione con degli amuse bouche che lo chef ha chiamato "Ricordo d'infanzia". Il rimando mnemonico ed emotivo dello chef di quando sua nonna Angelina andava al mercato Esquilino a comprare pollo e peperoni e lo cucinava in casa per offrirlo ai suoi commensali nelle occasioni di convivialità in famiglia. Da sinistra verso destra: un cocktail con rucolino, sorbetto al limone, ginger ale ed acqua tonica. Tartelletta di patate essiccate riempita di Cesar salad e ricoperta da una gelatina di lattuga verde. Panipuri indiano ripieno di pollo alla cacciatora con polvere di olive taggiasche, rosmarino e capperi. Arriviamo al piatto principe della tradizione romana, ovvero pollo e peperoni sottoforma di crema, avvolta da un gelée ai peperoni, gazpacho sopra un foglio di carta di peperoncino. All'ultimo posto una chips con pelle di pollo guarnita con maionese leggermente speziata.

Verdura

Iniziamo con un crudité di verdura di stagione con una salsa di Aji Amarillo - peperoncino giallo peruviano poco piccante e molto aromatico - ed un olio aromatizzato al coriandolo. Le verdure risultano croccanti ed estremamente saportite. La salsa al peperoncino ne esalta i singoli sapori senza mai sovrastare. Il coriandolo è sapientemente dosato nel piatto.

Gambero crudo

Continuiamo con un gambero crudo di Mazara salsa a base di mango e frutto della passione ed arricchito con un olio aromatizzato al peperoncino di Soverato. L'ingrediente principe è il gambero che si fa notare per freschezza e delicatezza, esaltato dalla salsa che ne è a degno supporto.

Animella

Animella di vitello cotta alla brace con il limone di Amalfi con carciofi in triplice consistenza - arrosto, crema e crudo - e vinagrette del shiso verde ed agretto. Un piatto di tradizione rivisitato in chiave contemporanea. L'animella mantiene una buona consistenza, nonostante nel piatto prevalga la morbidezza.

Berlingot

Berlignot (raviolini/fagottini) di pasta all'uovo dello chef riempiti di muhammara e frutti di mare su letto di Bakarat dello chef fatto con cumino, coriandolo, paprika dolce e peperoncino nostrano. Il muhamara è una pasta fatta di peperoni arrosto, noci, sciroppo di melograno e pane arrostito aromatizzato alle erbe. Delicato ed incisivo il muhammara mentre i frutti di mare spingono forte sul pedale della sapidità dando vita ad un piatto estremamente bilanciato.

Maccheroncino

Questa pasta ricorda le origini dello chef: troviamo un ragout di vitello mantecato, assieme al maccheroncino, con un fondo di Madeira, crumble lievemente piccante e spuma di Parmigiano Reggiano 24 mesi. La cottura della pasta è perfetta e mette in risalto il condimento raccogliendolo perfettamente dal piatto per farlo atterrare tra bocca e palato in un'esplosione di sapori senza pari.

Triglia

Triglia mediterranea servita in crosta di pane, salsa di pomodorini datterini gialli. Oltre alla bontà della triglia dobbiamo elogiarne la cottura e la temperatura di servizio. Esaltante.

Pre dessert

Brunoise di pesche sciroppate, granita di fiori di sambuco e champagne

Sfera al cioccolato

Sfera di cioccolato fondente rivestita internamente con burro di cacao, riempita con ananas confit trattata con zucchero di canna e burro, quenelle di gelato di cocco, banane e lime ed un touch di rum, andando così a ricordare la pina colada. Sopra un Mikado al cioccolato.

Perché scegliere INEO

INEO non è solo un ristorante, è una destinazione per chi ama la bellezza in tutte le sue forme. È il luogo in cui il tempo rallenta, in cui i dettagli diventano protagonisti, in cui l’eleganza della cucina di Heros De Agostinis incontra un’ospitalità di altissimo livello. È l’indirizzo da segnare in agenda per vivere una cena che non si dimentica.