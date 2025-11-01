Viaggio fra le vigne del Penedès, la terra del Cava vicino a Barcellona

A meno di un’ora da Barcellona e Tarragona, il Penedès è una delle regioni vinicole più importanti della Spagna - la seconda per la precisione - e la capitale indiscussa del Cava. Qui le colline di vigneti si estendono dalla montagna fino al mare e la cultura del vino è parte integrante della vita quotidiana. Cultura, grande amore per il vino e un profondo rispetto per il territorio, tanto che il Penedès è stato riconosciuto come la prima regione al mondo con il 100% di produzione vinicola organica.

Il Penedès è una delle regioni vinicole più importanti della Spagna

Oltre alle degustazioni e alle visite in cantina, il Penedès offre esperienze uniche di soggiorno, tra boutique hotel immersi nelle vigne, masie storiche ristrutturate e cantine che aprono le porte agli ospiti. Un viaggio che unisce relax, gastronomia e cultura del vino. Ecco alcune strutture selezionate dove dormire, mangiare e vivere esperienze di enoturismo indimenticabili.

Eudald Massana, ospitalità biodinamica nel cuore verde del Penedès

Una delle camere di Eudald Massana

Nel verde dei vigneti di Subirats, la famiglia Massana porta avanti da generazioni la tradizione vinicola con una filosofia rigorosamente ecologica e biodinamica. La cantina non è solo un luogo di produzione e degustazione, ma anche un’esperienza di soggiorno: la storica masia ristrutturata e ampliata ospita oggi un alloggio indipendente per 4-6 persone, arredato con gusto rustico ed elegante e immerso nei vigneti. Gli ospiti possono vivere la tenuta a 360°, partecipando a tour guidati tra le vigne, visite in cantina e degustazioni di vini e Cava biologici.

I vigneti di Eudald Massana

Sono disponibili esperienze speciali come colazioni tra i filari, picnic, brunch con prodotti locali o percorsi in bicicletta elettrica. La proposta di Eudald Massana si distingue per la varietà di attività: dalle degustazioni premium con etichette di punta come Avi Ton e La Creueta, alle masterclass di introduzione alla degustazione, fino a percorsi immersivi sul metodo biodinamico. Un soggiorno qui permette di respirare la calma dei paesaggi vitivinicoli del Penedès e vivere in prima persona il legame tra natura, vino e accoglienza familiare.

Eudald Massana Lugar Finca El Maset 08739 Sant Pau d'Ordal (Spagna) Tel +34 938 994124

Casa Gran 1771, charme catalano e vini biodinamici firmati MontRubí

Una camera di Casa Gran 1771

A Font-Rubí, tra i vigneti della cantina MontRubí, si trova Casa Gran 1771, un boutique hotel ricavato da un edificio storico del XIV secolo e completamente restaurato. La struttura, inaugurata nel 2021, ha preservato elementi originali come archi in pietra e travi a vista, e ora si presenta come un mix tra fascino antico e comfort contemporaneo. L’hotel dispone di circa 10 camere eleganti, ciascuna con una propria personalità, alcune con terrazza privata e vista sui vigneti.

Il wine bar di Casa Gran 1771

Tra i servizi offerti: piscina a sfioro all’aperto immersa nel verde, palestra, lounge con camino. Il ristorante MontRubí propone piatti della tradizione catalana in chiave moderna, abbinati ai vini biologici e biodinamici prodotti in azienda. Al wine bar è possibile degustare le etichette della cantina. La formula è adults only, ideale per coppie e viaggiatori in cerca di tranquillità assoluta. check-in dalle 14:00 e check-out entro le 12:00. Parcheggio gratuito disponibile sul posto. Ovviamente al pernottamento è possibile abbinare la visita alla cantina o una passeggiata tra le vigne.

Casa Gran 1771 L’Avellà 1 08736 L'Avellà (Spagna) Tel +34 936 065696

Cava & Hotel Mastinell, tra design architettonico unico e lusso

Una delle camere di Cava&Hotel Mastinell

A due passi dal centro di Vilafranca del Penedès sorge il Cava & Hotel Mastinell, un sorprendente edificio dal design architettonico unico, ispirato alle forme delle bottiglie di cava adagiate in catasta. Questo hotel-cantina a 5 stelle è il luogo ideale per vivere un’esperienza immersiva nel mondo del vino spumante catalano. La struttura dispone di 12 camere eleganti (le camere singole risultano più essenziali rispetto alle altre), ognuna con vista sui vigneti circostanti e dotata di ogni comfort.

Il Cava&Hotel Mastinell con alle spalle i vigneti

A completare l’offerta ci sono una piccola spa con trattamenti benessere, il wine bar e soprattutto il ristorante En Rima, che propone ottima cucina catalana creativa e stagionale in abbinamento alle etichette Mastinell. Gli ospiti possono partecipare a degustazioni guidate e visite alla cantina interna, scoprendo i segreti della produzione del cava. La posizione, poco fuori Vilafranca, lo rende anche una base comoda per esplorare la regione circostante. Un soggiorno al Mastinell combina lusso discreto, design avveniristico e la tradizione vitivinicola del Penedès.

Cava & Hotel Mastinell Ctra. Vilafranca, Ctra. Sant Martí Sarroca 08720 Vilafranca del Penedès (Spagna) Tel +34 931 156132

Parés Baltà, una cantina simbolo dove il Penedès rivela la sua anima più vera

L'ingresso della storica cantina Parés Baltà

Storica cantina a conduzione familiare di Pacs del Penedès, Parés Baltà è un punto di riferimento per l’enoturismo della regione. Non offre servizio di pernottamento né ristorazione, ma la proposta di esperienze legate al vino è davvero completa. L’azienda è interamente biologica e biodinamica, con una grande attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Le visite in cantina includono tour guidati tra le vigne, spiegazioni sul processo produttivo e degustazioni delle etichette più rappresentative, dai Cava ai rossi strutturati fino ai bianchi freschi e minerali.

I vigneti di Parés Baltà

Un’esperienza originale è la possibilità di salire a bordo di un 4x4 per raggiungere i vigneti situati sulle montagne circostanti, godendo di panorami spettacolari prima della degustazione finale. Parés Baltà è la scelta ideale per chi desidera approfondire la filosofia biodinamica e conoscere una delle cantine simbolo del Penedès, senza rinunciare al piacere di una degustazione guidata di alto livello.