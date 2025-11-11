Il profumo del Piemonte a Milano: da Acanto una cena con tartufo bianco e Barolo

Il profumo del tartufo bianco invaderà Milano per una sera speciale. Mercoledì 19 novembre, alle 19:30, il ristorante Acanto dell’Hotel Principe di Savoia - icona dell’ospitalità firmata Dorchester Collection - ospita una cena gourmet dedicata a uno dei prodotti più preziosi della cucina italiana: il tartufo bianco d’Alba. Un’esperienza che intreccia il lavoro di tre protagonisti dell’eccellenza gastronomica piemontese: Albachiara Tartufi, giovane realtà impegnata nella ricerca e selezione dei migliori tartufi delle Langhe e del Roero; Marchesi di Barolo, storica cantina simbolo del territorio; e Matteo Gabrielli, head chef di Acanto, che ha ideato un menu di cinque portate per esaltare profumi e sfumature di questo straordinario ingrediente.

Un viaggio tra profumi, tradizioni e racconti di trifolau

La serata inizierà con una masterclass condotta da un trifolau, guida e narratore di una tradizione che affonda le radici in secoli di storia. Tra racconti di caccia al tartufo, aneddoti di boschi e cani addestrati, il pubblico potrà scoprire il lato più autentico di un mestiere che continua a resistere al tempo, legato alla terra e ai suoi ritmi. Un’introduzione sensoriale e culturale che prepara all’esperienza gastronomica, pensata come un vero e proprio viaggio nel gusto.

Il menu di Matteo Gabrielli e gli abbinamenti di Marchesi di Barolo

Il menu di Matteo Gabrielli si apre con una Tartare di fassona, ricotta di seirass, chips di quinoa e bottarga di tuorlo, dove il tartufo bianco aggiunge profondità e armonia. In abbinamento, il Nebbiolo d’Alba Doc Roccheri 2022 di Marchesi di Barolo, vino elegante e floreale, accompagna il piatto con equilibrio. Si prosegue con i Ravioli di patate e castagne, animelle di vitello e polvere di tea Darjeeling, una portata dal carattere autunnale che trova nel Barolo Docg Tradizione 2020 il compagno ideale: struttura e complessità che amplificano le sfumature del piatto.

La sala del ristorante Acanto

A metà cena arriva la Tagliata di filetto di manzo al burro alle erbe, con millefoglie di patate, composta cognà e fondo bruno alle nocciole. Un omaggio alla cucina piemontese, dove il tartufo bianco si intreccia ai sapori caldi della carne e del territorio, sostenuto dal Barolo Docg Sarmassa 2020, di grande intensità e profondità aromatica. Poi, una pausa fresca con un Sorbetto alla mela verde, finocchio e polvere di menta, che introduce il dessert: Cremoso al cioccolato fondente Araguani 72%, topinambur e zabaione, impreziosito ancora una volta dal profumo del tartufo e dal Barolo Chinato Marchesi di Barolo, vino da meditazione che chiude il percorso con eleganza e misura.

«Ogni proposta del Ristorante Acanto nasce dal desiderio di offrire ai nostri ospiti un’esperienza gastronomica d’eccellenza, basata sulla qualità e sull’identità del territorio - dichiara Ezio Indiani, direttore generale dell’Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection. Vogliamo creare momenti che raccontino l’alta cucina italiana, unendo la ricerca gastronomica con l’autenticità dei prodotti locali e la raffinatezza che da sempre contraddistingue il nostro stile di ospitalità».

Lo chef Matteo Gabrielli

L’evento, oltre a celebrare il tartufo bianco in tutta la sua purezza, conferma la direzione intrapresa da Acanto: raccontare la cultura gastronomica italiana attraverso piatti contemporanei, capaci di dialogare con il territorio senza rinunciare all’eleganza. In un contesto come quello del Principe di Savoia, dove la classicità incontra la curiosità del gusto, l’esperienza diventa un’occasione per riscoprire il legame profondo tra la cucina e la terra da cui tutto nasce. Il prezzo della cena è di 170 euro a persona, con vini in abbinamento, acqua e caffè inclusi. Una serata che promette di restituire, tra un profumo di tartufo e un calice di Barolo, tutto il sapore autentico del Piemonte nel cuore di Milano.

Per info e prenotazioni: acanto.hps@dorchestercollection.com