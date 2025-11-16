Menu Apri login
Mangiare streetfood asiatico in un ambiente che ricorda le metropolitane asiatiche

TanStreet a Torino trasforma via Giolitti in un’esperienza pan-asiatica: fast food dal design ispirato alle metropolitane orientali, menu tra ramen, bao, zongzi e dolci tradizionali, combo veloci da 8,90 a 12,90 euro

16 novembre 2025 | 20:30

In via Giolitti a Torino, la porta di TanStreet si apre su un’altra latitudine culturale e gastronomica. Non è un ristorante tradizionale, ma un concept nato per essere replicato, costruito intorno a un’immagine precisa: quella delle metropolitane asiatiche, con la loro energia caotica, ipnotica, cinematografica. Neon dai colori saturi, scritte luminose, graffiti, superfici metalliche.

L’atmosfera ispirata alle metropolitane asiatiche di TanStreet

Fin qui, l’immaginario. Poi c’è l’esperienza, che si estende fino al bagno: un ambiente volutamente ironico, dove basta premere un pulsante sullo specchio per trasformarlo in un mini karaoke privato, uno dei dettagli che più raccontano lo spirito giocoso del locale.

Layout e atmosfera: un viaggio urbano asiatico a Torino

Come nella migliore tradizione asiatica, non ci sono tavoli prenotatigerarchie: ci si accomoda dove capita, sui sedili da vagone della metro o ai tavoli più grandi, condividendo lo spazio con altri “viaggiatori”.

Ciotole sostanziose e ricche di gusto

È una scelta che orienta tutto il format: TanStreet non vuole semplicemente servire cibo, ma mettere in scena un viaggio urbano, una customer experience che sfrutta le logiche del fast casual - rapidità, qualità, prezzi accessibili - senza perdere di vista l’estetica del luogo.

Menu pan-asiatico: ramen, noodles, bao e dolci tipici

Il menu è costruito come una mappa gastronomica pan-asiatica. Ci sono i ramen fumanti, i noodles tirati a mano, i bao soffici, i gyoza dal ripieno succoso, i donburi più sostanziosi, le zuppe aromatiche. E ancora fritti, spiedini alla griglia, bowl, insalate. In chiusura, mochi e dorayaki come signature sweets.

Opzioni leggere e colorate, perfette per un pasto rapido

Tra le proposte che meritano una sosta più lunga ci sono gli zongzi, con il loro riso glutinoso avvolto in foglie: nella versione classica con maiale e tuorlo salato o in quella più delicata ai datteri. È un piatto che profuma di feste popolari e porta con sé un senso di ritualità che pochi fast food osano evocare.

Piccoli piaceri da street food asiatico

I lamian, invece, raccontano l’altra faccia della cucina di strada asiatica: noodles lavorati a mano, stirati e allungati, serviti con condimenti diversi, in equilibrio tra consistenze e brodi. E poi il celebre pollo del General Tso, croccante, glassato, agrodolce, con quel tocco piccante che lo ha trasformato in un classico globale, nato dall’incontro - a volte complicato, spesso sorprendente - tra tradizione cinese e reinterpretazione internazionale.

Combo e formule intelligenti: pranzo e cena veloci

Il cuore del format sta nelle combo, pensate per offrire un pasto completo senza superare la soglia psicologica della spesa quotidiana: si parte da 8,90 euro fino a 12,90 euro. Sono formule intelligenti, calibrate per il pranzo veloce o la cena informale, con la possibilità di ordinare anche d’asporto o a domicilio.

TanStreet
Via Giovanni Giolitti 5A 10123 Torino
Tel +39 342 0165569
Aperti tutti i giorni 11:30 - 15:00 / 18:30 - 22:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
