La pizzeria che omaggia Anna Magnani e porta il taglio romano a Caserta

di Vincenzo D’Antonio
 
17 novembre 2025 | 08:30

di Vincenzo D’Antonio
17 novembre 2025 | 08:30
 

Di viva attualità lo è grazie al film “Anna” diretto e interpretato da Monica Guerritore nelle sale in questi giorni. Anna, ovvero Anna Magnani, ovvero, per romani e no, la compianta e indimenticabile Nannarella.  Ed è commendevole che i pizzaioli Carlo Mario Vicino e Domenico Cassetta, ben prima del succitato film, nell’anno 2021 denominarono Magnani la loro pizzeria, garbato omaggio alla grande attrice romana. Siamo a Caserta, periferia orientale popolosa ma non caotica, e nella città oramai assurta, insieme con Napoli, a headquarter della pizza napoletana, i prodi Carlo Mario e Domenico propongono la vera pizza romana al taglio. Le connotazioni salienti sono quelle, senza dubbio alcuno: croccante e sottile.

A Caserta una pizzeria al taglio omaggia Anna Magnani

L’impasto e la lavorazione

L’impasto, atto a rendere la pizza altamente digeribile, è ottenuto da mix di farina tipo 00, tipo 1 e semola. Meticolosa, ben calibrata la lunga fase della lavorazione. La lievitazione naturale fino a 48 ore e l’idratazione all’80% sono i due cardini di un processo che punta tutto su fragranza e leggerezza, valori fondamentali di una pizza pensata per essere condivisa, assaggiata in più varianti, goduta fino all’ultimo morso.

Magnani: il pizzaiolo Carlo Mario Vicino

Il locale e le proposte

Locale molto grazioso e ben funzionale, disegnato per servire una clientela esigente che ambisce all’alta qualità in modalità di servizio take away. Il dovizioso e lindo banco d’esposizione è il fulcro della pizzeria. Doviziose (forse fin troppo!) le proposte, che assommano a circa cinquanta combinazioni di topping e farce. Ingredienti freschi di elevata qualità, occhio attento alla stagionalità.

Magnani: il pizzaiolo Domenico Cassetta

Le pizze da ricordare

Alla memoria ricorrendo, ancor prima che agli appunti, ghiottamente menzioniamo la Crispy, con mozzarella, bacon croccante e, in uscita, un’ottima salsa crispy home made. Imperdibile, posto che la dieta cominci… domani (!), la Carbonara, con mozzarella, pancetta tesa, Pecorino Romano DOP; in uscita forno, pepe e tuorlo d’uovo pastorizzato.

Altra pizza di spiccata bontà è la Nerano, con alla base una squisita crema di zucchine e mozzarella; e per la serie… ma sì, vediamocene bene (!), ci sono anche Parmigiano Reggiano e Provolone del Monaco DOP. In uscita forno, tocco opportuno, chips di zucchine. E come rifiutare assaggio della Parmigiana?! Con tutti gli ingredienti della parmigiana: una bontà da non perdere. A concludere, un… bacio!

Magnani Pizzerie Rustiche Romane
Via Francesco Marchesiello 5 81100 Caserta
Tel +39 371 4428468

© Riproduzione riservata STAMPA

 
