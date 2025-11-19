Arriva il primo street food stellato in Sicilia: il debutto al nuovo Sfincione Fest

Sfincione Fest si terrà nei giorni 21, 22 e 23 novembre nella città del pittore Guttuso e del regista Tornatore, nella città della Piana dei Colli, delle ville nobiliari e dei tanti ristoranti di cui due stellati, facendo degustare sua maestà lo “sfincione bianco di Bagheria”. L’edizione di quest'anno è carica di novità e partecipata da personaggi d’eccezione nel mondo dei lievitati, della gastronomia siciliana e nazionale, nonché dello spettacolo. Ogni giorno, i fuochi degli show-cooking saranno accesi, fra masterclass e competizioni di settore.

Il tradizionale sfincione bianco di Bagheria, simbolo del festival

Case dello sfincione e format stellato

Lo sfincione bianco, prodotto simbolo di Bagheria, ma anche quello rosso secondo la tradizione siciliana, saranno preparati dai migliori forni e panifici siciliani e disponibili per le degustazioni nell'area dedicata alle “case dello sfincione”, in Corso Umberto I. Per la prima volta saranno presenti le casette gastronomiche con operatori provenienti da tutta Italia; la novità assoluta è il lancio del primo format street food stellato, ideato dallo chef Nino Ferreri, patron dello stellato Limu, sempre a Bagheria, che farà assaggiare delle creazioni inedite.

Intrattenimento e ospiti

Intrattenimento e divertimento saranno fulcro della manifestazione, con la partecipazione del comico Sasà Salvaggio, testimonial per eccellenza della gastronomia siciliana. L’artista palermitano sarà affiancato nella conduzione dei diversi appuntamenti da Nadia La Malfa, Massimo Minutella e Barbara Politi, che accompagneranno il pubblico nel corso delle sfide culinarie e degli show-cooking previsti tra il Pizza Taste in Piazza Garibaldi e lo Sfincione Taste by SAGRIM all’interno di Villa Palagonia, dove si alterneranno ai fornelli gli chef stellati Tony Lo Coco de I Pupi, Nino Ferreri, Limu, Pierluigi Gallo, Achilli al Parlamento, Giuliana Germiniasi, Capriccio, Ciro Sicignano, Lorelei, insieme ai noti volti di MasterChef Luciano Di Marco e Gianni Marino.

Le “case dello sfincione” animano il centro di Bagheria

Piazza Madrice sarà il palcoscenico degli spettacoli musicali gratuiti. Ad aprire la manifestazione, venerdì 22, sarà Alan Sorrenti, sabato 23 sarà la volta di “È tempo di anni ’90” con DJ Mauriziotto, mentre domenica 24 chiuderà la manifestazione il concerto di Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006.

Le attività storiche dello sfincione bianco

A rappresentare lo sfincione bianco di Bagheria quelle attività che, storicamente, realizzano lo sfincione seguendo la ricetta tradizionale della città: Panificio Conti, Antica Focacceria 1956, Forneria Scaduto, Piombino, La Fermata del Gusto, Colapisci, Panificio Buttitta dal 1949 e Marcello Spingola Catering. Accanto a loro, gli sfincioni provenienti dai comuni siciliani di Piana degli Albanesi, Misilmeri, Palermo, Camporeale, Monreale, Santa Flavia, Trapani e Corleone.

Pizza Taste e pizzaioli protagonisti

Oltre allo sfincione, tanto spazio anche alla pizza, con Pizza Taste by Moretti Forni che, dalle 18:00 alle 22:00 e per tutta la durata dell’evento, ospiterà gli show-cooking di maestri pizzaioli come Enrico Porzio, Gioacchino Gargano, Daniele Vaccarella, Pierangelo Chifari e Daniele Cacciuolo. Anche quest’anno torna la competizione “Pizza dell’Identità”, promossa da Molino Riggi: una sfida tra quattro regioni - Sicilia (Marco Pecorella), Campania (Daniele Cacciucco), Toscana (Andrea Bongi) e Calabria (Daniele Aiello), che presenteranno un prodotto lievitato tipico della propria tradizione popolare, valutato da un’autorevole giuria. Ospite d’eccezione sabato il noto personaggio del food e dello spettacolo Joe Bastianich che parlerà delle sue esperienze televisive e della nuova azienda vinicola Akrille che ha fondato assieme a Salvatore Cutrera, patron del pregiato e premiato oleificio Cutrera che lo affiancherà sul palco.

Musica ed eventi gratuiti per tre giorni di festa

Food Network per la prima volta al festival

Per la prima volta Food Network, canale dedicato interamente alla cucina, parte del gruppo Warner Bros Discovery, sarà presente allo Sfincione Fest e porterà sul palco tre dei suoi volti più amati: Giusina Battaglia, conduttrice di “Giusina in cucina” e ambasciatrice dei sapori di casa; Tommaso Foglia, Pastry Chef dell’anno e giudice di Bake Off Italia e Vittorio Vaccaro, narratore delle eccellenze italiane. Insieme daranno vita a un momento di spettacolo e presenteranno i loro libri nelle tre giornate in sala d’Ercole di Villa Palagonia, dove sarà allestita un’area lounge con degustazione di sfincione abbinato ai vini Principe di Corleone.

Le dichiarazioni delle istituzioni

«È evidente che il successo delle passate edizioni non è stato solo un successo di presenze, ma la conferma che il nostro Sfincione Bagherese è uno dei simboli della nostra identità, capolavoro della tradizione culinaria che merita di essere promosso - afferma il Sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli - Lo Sfincione Fest non è solo un festival, è una grande festa, una vetrina di sapori, cultura e convivialità».

Villa Palagonia ospita masterclass, ospiti e degustazioni

«Il Comune di Bagheria crede molto nella promozione e nello sviluppo del turismo gastronomico - spiega Francesco Gurrado, Assessore comunale al Turismo di Bagheria -. Proprio per questa nostra fiducia nelle potenzialità del territorio abbiamo deciso di sostenere lo Sfincione Fest, unico evento in città che muove migliaia di persone e produce un indotto unico per la sua economia».

Organizzazione e numeri

La manifestazione è organizzata dalla società Catanzaro e Partners che ha portato il relativo fatturato da 3 milioni ai 13,5 della scorsa edizione, con grandi benefici economici ai commercianti bagheresi e 130.000 visitatori.