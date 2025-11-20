The Carlton, un hotel in stile Art Decò con cucina e mixology d’autore

Rocco Forte Hotels inaugura nel pieno centro di Milano il The Carlton, la decima struttura italiana del gruppo, posizionata nel Quadrilatero e accessibile da due strade: da via Senato e dalla famosissima via della Spiga.

The Carlton: Scala Suite Terrace

The Carlton, via al nuovo corso

«Sono felice di aprire un albergo nel cuore di Milano» afferma Sir Rocco Forte, amministratore delegato e presidente del gruppo. «La città è diventata uno dei centri più vivaci d’Europa e, dal punto di vista economico, uno dei più rapidi in termini di crescita. È un vero onore offrire questa nuova destinazione ai nostri ospiti».

The Carlton Milano: Boardroom

Per Reale Immobili, è intervenuto il direttore generale Luca Petrichella: «Con questo importante investimento strategico rafforziamo il nostro posizionamento nel settore alberghiero e mettiamo a disposizione della città uno storico hotel completamente ristrutturato, contribuendo a innalzare la qualità dell’offerta ricettiva e la vocazione internazionale di Milano».

Un nuovo indirizzo nel cuore della città

Il progetto di ristrutturazione - curato dagli architetti Philip Vergeylen e Paolo Moschino sotto la direzione creativa di Olga Polizzi - è stato realizzato grazie all’impegno di Reale Immobili, proprietaria dello stabile. Il risultato è un hotel da 71 camere e suite, due ristoranti, un bar e una spa, dove la raffinatezza europea si intreccia con materiali, colori e richiami all’Art Decò.

The Carlton Milano: Superior Suite

Alla guida dell’hotel c’è Francesco Roccato, managing director per l’Area Nord Italia di Rocco Forte, che sottolinea: «Siamo entusiasti del nuovo progetto The Carlton, che riflette perfettamente l’approccio all’ospitalità del Gruppo. Il nostro obiettivo è rendere questo albergo un punto di riferimento sia sullo scenario internazionale sia nella vivace destinazione meneghina».

Ristorazione: tre ambienti complementari

La proposta gastronomica segue la visione di Fulvio Pierangelini e si sviluppa in tre spazi con identità distinte. Spiga, ristorante principale, propone una cucina che lo chef declina in chiave contemporanea e misurata. I piatti seguono stagioni e disponibilità del territorio, sostenuti da un servizio pensato per unire professionalità e naturalezza.

The Carlton Milano: Winter Garden

Cafe Floretta, con ingresso diretto da via della Spiga, introduce un ambiente ideato con ispirazione botanica: la sala è illuminata dalla grande cupola che ne caratterizza l’atmosfera. È un luogo progettato per ospitare incontri, pause e momenti di dialogo, con proposte disponibili dalla mattina al pomeriggio. The Carlton Bar rende omaggio alla cultura milanese dell’aperitivo. Le creazioni firmate dal bartender Salvatore Calabrese guardano all’energia che ha segnato la città tra gli anni Sessanta e Ottanta. A completare gli spazi dedicati al tempo libero sarà, dalla primavera 2026, il giardino interno, un’oasi verde nel cuore della zona più urbana di Milano.

The Carlton Milano: Irene Forte Spa

The Carlton, coccole nella spa

La Irene Forte Spa occupa 280 mq e include sale trattamenti che utilizzano prodotti Irene Forte Skincare, una Thermal & Relaxation Suite con sauna, bagno turco, docce emozionali e lettini sonori, oltre a un nail salon. L’offerta è arricchita dal Forte Vita Bar, dedicato a trattamenti rapidi, e da una palestra accessibile 24 ore su 24.