Dove vivere Taormina a Natale: l’esperienza unica dell’hotel Metropole

A Taormina (Me), l’inverno ha un ritmo tutto suo. Le vie del centro si svuotano appena, la luce si fa più morbida e il mare sotto la città sembra ancora più vicino. È in questo contesto che l’Hotel Metropole accoglie chi sceglie di trascorrere le festività in un luogo carico di memoria, affacciato sulla baia e a due passi dalla Torre dell’Orologio. Il palazzo settecentesco che ospita l’hotel ha mantenuto il rapporto con la città e con il mare, e in questo periodo dell’anno si trasforma in un rifugio elegante dove vivere il Natale con la lentezza che soltanto Taormina sa offrire.

La facciata del Metropole di Taormina

Proposte e appuntamenti per le feste

Così, mentre molti scelgono la montagna o la frenesia delle capitali europee, il Metropole si presenta come una pausa più raccolta. Non mancano le decorazioni, né l’atmosfera delle feste, ma tutto è calibrato con la discrezione che caratterizza le strutture abituate a convivere con la storia piuttosto che sovrastarla. In questo equilibrio si inseriscono le proposte pensate per novembre e dicembre, con un calendario di appuntamenti gastronomici e momenti dedicati al benessere che puntano a far vivere le festività senza l’affanno degli impegni.

La vista dal ristorante dell'hotel Metropole

Le proposte natalizie seguono la scia di questa filosofia, mettendo al centro la cucina siciliana interpretata dallo chef Gaetano Procopio. Anche quest’anno continua “La cucina del ricordo - Racconti e sapori di Sicilia”, l’appuntamento mensile al Bellevue Restaurant che accompagna gli ospiti in un percorso fatto di memoria e ingredienti del territorio, con un menu di quattro portate e vini siciliani in abbinamento. Il titolo dell’esperienza parla chiaro e l’intento è altrettanto limpido: il racconto dei profumi di casa, dei mercati, delle preparazioni che lo chef ha incontrato fin da bambino. Tra le sue interpretazioni compaiono piatti come “Uovo barzotto, minestra di campo, composta di limoni, provola e tartufo”, oppure “Tubettini di grano duro con broccoli arriminati, maggiorana e pane croccante”, e ancora “Carciofo violetto di Ramacca, ricotta di pecora, alici e arancia candita e cioccolato” fino alla “Zuppa inglese e gelato al basilico”. È una cucina che gioca sui ricordi, appunto, ma mantenendo ordine e precisione.

Il calendario delle feste prosegue il 24 dicembre con la Vigilia di Natale, sempre al Bellevue. Il menu ideato da Procopio è costruito attorno a una sequenza che alterna gusto e memoria, come la “Piccola schiacciatina siciliana, broccoli arriminati, salsiccia e olive nere” o la “Vellutata di carciofi violetti, capuliato di pomodorino e maggiorana, baccalà in tempura al limone, olio alle erbe aromatiche”. Seguono piatti più strutturati, come il “Fagottello ripieno di pappa al pomodoro, gallina arrosto, doppio ristretto di cipolle e tartufo, perlage di balsamico bianco” e il “Falsomagro di vitellina marinato nel fieno, castagne, verdure in giardiniera, jus alla liquirizia”, per chiudere con il “Panettone tiepido, gelato al fior di bufala e crema inglese all’arancia”.

Lo chef Gaetano Procopio

Per chi preferisce concentrarsi solo sul piacere della vacanza, l’hotel propone “Christmas with a Perfect View”, un soggiorno di due notti in camera con vista su Taormina, arricchito da una bottiglia di prosecco all’arrivo, colazioni con prodotti tipici delle feste e la cena del 25 dicembre con piatti preparati ad hoc. L’idea è semplice: lasciare che siano il luogo e la cucina a scandire il ritmo delle giornate. Allo stesso modo nasce “Let’s celebrate the new year”, il pacchetto pensato per il Capodanno, che punta su musica dal vivo, cucina d’autore e momenti di relax: due notti con vista sulla baia, tra luce, silenzio e un’atmosfera che si ritrova difficilmente altrove.

Camere e suite: eleganza senza forzature

Le camere e le suite dell’Hotel Metropole seguono un’unica linea stilistica ma si differenziano per posizione e ampiezza, adattandosi a chi vive Taormina in modi diversi. Le tipologie includono Superior, Executive, Deluxe, Deluxe Pool Terrace, Junior Suite, Suite, Metropole Suite e Presidential Suite: una gamma che va dalle soluzioni più essenziali e funzionali fino agli spazi su più livelli pensati per soggiorni più lunghi o per chi desidera ambienti più articolati.

Hotel Metropole: una Superior 1/4 Hotel Metropole: una Deluxe 2/4 Hotel Metropole: una Junior Suite 3/4 Hotel Metropole: la Metropole Suite 4/4 Previous Next

Alcune categorie si affacciano su Corso Umberto, offrendo un contatto diretto con il centro storico e con il ritmo della città, mentre altre guardano verso il mare, valorizzando la luce e l’apertura della baia. In tutti i casi, gli interni mantengono una coerenza fatta di materiali curati, dettagli contemporanei e richiami alla storia dell’edificio, costruendo un’atmosfera che rimane riconoscibile indipendentemente dalla tipologia scelta.

Ristoranti e bar: il gusto come racconto

La parte gastronomica dell’hotel trova espressione principale nel già citato Bellevue Restaurant, inserito nella “Lista Ristoranti d’Italia” del Gambero Rosso. Qui la vista a 180 gradi su Taormina, la Baia di Naxos e l’Etna diventa parte integrante dell’esperienza. Chi invece preferisce un’atmosfera più informale trova il Met Pool Bar, affacciato sulla piscina e sull’infinity pool: cocktail d’autore, piatti leggeri, una pausa che si inserisce bene tra un trattamento in spa e una camminata nel centro storico. La Terrazza, dedicata alla colazione, èpoi la cornice ideale per iniziare la giornata con una “granita di mandorla” e brioche o con un “cannolo siciliano”, mentre la baia si accende con la luce del mattino.

La spa, un rifugio nella parte più antica dell’hotel

La spa, ricavata nella parte più antica dell’hotel, segue un’altra linea narrativa: quella del silenzio. Vasca idromassaggio, hammam, doccia emozionale e trattamenti personalizzati compongono un percorso pensato per riportare equilibrio dopo le feste o per prepararsi alle giornate dedicate ai tour e alle attività proposte dall’hotel.

La vasca idromassaggio dell'hotel Metropole

È uno spazio intimo e utile per chi cerca un momento di pausa autentica.