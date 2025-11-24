A 500 metri dal Tempio Inca, il nuovo hotel Hampton by Hilton in Perù

Hampton by Hilton, uno dei marchi più noti del portafoglio globale di Hilton (NYSE: HLT), ha inaugurato ufficialmente la sua prima struttura a Cusco, città storica e capitale dell’Impero Inca. L’hotel rappresenta il terzo Hampton by Hilton in Perù, dopo le strutture di Lima San Isidro e Arequipa, tutti sviluppati e gestiti da Metro Hotels. Con un investimento complessivo di 20 milioni di dollari, l’hotel si propone come un nuovo riferimento per chi visita Cusco, combinando la centralità e la vicinanza ai principali siti storici con un’offerta di ospitalità moderna e confortevole.

Hampton by Hilton Cusco: lobby

Posizione strategica e servizi per gli ospiti

L’hotel si trova a soli 500 metri dal Tempio di Koricancha e a 1 km dalla Plaza de Armas, cuore della città imperiale. La struttura dispone di 120 camere dotate di tutti i servizi tipici di Hampton by Hilton, tra cui Wi-Fi gratuito, area benessere con jacuzzi, un market aperto 24 ore su 24 e una sala riunioni per 60 persone.

Hampton by Hilton Cusco: camera

Ogni mattina gli ospiti possono gustare la colazione calda Hampton, con stazioni dedicate ai waffle, uova, pancetta, frutta fresca, cereali e yogurt. L’hotel punta così a combinare comodità, autenticità e ospitalità in linea con gli standard del marchio, offrendo un’esperienza che coniuga relax e scoperta culturale.

La gestione Metro Hotels e la visione del progetto

La struttura è di proprietà e gestione di Metro Hotels, azienda con una consolidata esperienza nello sviluppo alberghiero in America Latina. «Questo hotel è stato costruito con grande impegno e dedizione. Vogliamo offrire comfort e un servizio genuino che faccia sentire i nostri ospiti come a casa», ha spiegato Wilma Zúñiga, Direttrice Generale dell’Hampton by Hilton Cusco.

Hampton by Hilton Cusco: ristorante

Nancy Villegas, azionista dell’hotel, ha aggiunto: «Vedere questa sala piena di amici, soci e familiari dimostra che i sogni diventano realtà quando si lavora in squadra». Secondo Felipe Galeano, presidente di Metro Hotels, l’apertura dell’hotel conferma la capacità dei latinoamericani di realizzare progetti con perseveranza, onestà e integrità, rafforzando la presenza del marchio Hilton in regioni strategiche.

Hilton rafforza la sua posizione in America Latina

Durante la cerimonia, Pablo Maturana, vicepresidente Sviluppo Hilton per l’America Latina, ha sottolineato l’importanza di Cusco nella strategia regionale e il valore della partnership con Metro Hotels: «Un hotel non è solo mattoni e finiture: sono le persone che costruiscono l’hotel e offrono cordialità e ospitalità a ciascun ospite. Grazie a partnership come questa, possiamo crescere in tutta l’America Latina». Il portafoglio regionale di Hilton comprende oltre 290 hotel operativi in Caraibi e America Latina, con circa 140 progetti in sviluppo. A livello globale, Hampton by Hilton conta più di 3.100 proprietà, di cui circa 65 nella regione e 25 in fase di sviluppo, confermando l’espansione e la strategia di Hilton in mercati ad alto potenziale turistico.

Cusco: turismo culturale e ospitalità internazionale

L’apertura dell’Hampton by Hilton Cusco si inserisce in un contesto di crescente interesse turistico per la città imperiale, patrimonio UNESCO, famosa per la sua storia Inca, i templi e la vivace cultura locale. La struttura mira a fornire una base confortevole e centrale per visitare i principali siti storici, con servizi moderni e spazi per eventi e riunioni.

Hampton by Hilton Cusco: livingroom

In questo modo, l’hotel integra l’esperienza culturale di Cusco con un’offerta di ospitalità internazionale, destinata sia a turisti leisure sia a viaggiatori business, consolidando la presenza di Hilton e rafforzando la collaborazione con Metro Hotels nella regione.