Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 25 novembre 2025

Come una famiglia pugliese ha rivoluzionato la pasticceria di Novara

La Pasticceria Caldarola a Novara celebra 72 anni di tradizione dolciaria, tra grandi lievitati, torte iconiche e passione familiare, continuando a innovare con artigianalità e amore per il gusto e la relazione con i clienti

25 novembre 2025 | 07:30

Come una famiglia pugliese ha rivoluzionato la pasticceria di Novara

La Pasticceria Caldarola a Novara celebra 72 anni di tradizione dolciaria, tra grandi lievitati, torte iconiche e passione familiare, continuando a innovare con artigianalità e amore per il gusto e la relazione con i clienti

Novara, una città che testimonia e conserva una forte tradizione gastronomica: Vino, Riso, Gorgonzola ma anche i Dolci che spaziano storicamente dal pane di San Gaudenzio dedicato al Santo della città, ai famosi biscottini, (qui sono nati i Pavesini) ma oggi ci piace raccontare una realtà che viene da lontano, ma ormai saldamente novarese. La Pasticceria Caldarola festeggia un compleanno storico.

Come una famiglia pugliese ha rivoluzionato la pasticceria di Novara

Dolci artigianali pronti a conquistare occhi e palato

Una famiglia di pasticceri dal 1953

È affascinante il racconto che Luisa e Luca Caldarola, la terza generazione di una famiglia di pasticceri, che dal lontano 1953, ormai sono un punto saldo della pasticceria di qualità a Novara.

Come una famiglia pugliese ha rivoluzionato la pasticceria di Novara

Luisa e Luca Caldarola

Affascinante, perché il racconto è la storia simile di tanti immigrati del nostro sud, che dalla cittadina di Ruvo di Puglia, il nonno Paolo Caldarola ancor prima immigrato in Libia, dove si era innamorato dell’arte del bar ed aveva cominciato a destreggiarsi tra caffè e brioche e quasi da autodidatta si era immerso tra i profumi e l’arte della pasticceria.

La nascita della tradizione dolciaria novarese

Trasferitosi definitivamente a Novara, con la passione dei dolci nel cuore, ed al fianco la moglie Benedetta, avvia una prima pasticceria in città, unendo passione e capacità imprenditoriale, trasmettendole a tutte le altre generazioni che si sono impegnate nell’attività così la seconda generazione della famiglia, Pietro figlio di Paolo e Benedetta, che assieme alla moglie Rosalba hanno dato la vera spinta all'azienda di famiglia per poi passare alla attuale terza generazione con Luca e Luisa, ormai famosissimi.

Come una famiglia pugliese ha rivoluzionato la pasticceria di Novara

Ogni dolce una storia, ogni assaggio un’esperienza

I Caldarola sono una famiglia che ha trasformato il sogno di nonno Paolo in una realtà d’eccellenza: passione che da sempre ha coinvolto la famiglia con le due sedi storiche - in via Piave, dove tutto è cominciato, in corso Mazzini boutique e laboratorio nel cuore della città - e la recente apertura del Caffè Caldarola in Baluardo La Marmora.

Il segreto del successo Caldarola

Luca racconta che il segreto è stato restare fedeli ai propri valori, che è la scelta più autentica di questa realtà novarese: continuare a credere nella lavorazione artigianale, nella ricerca costante del gusto, nella bellezza delle cose semplici e nella relazione umana come parte essenziale dell’esperienza, un segreto che è custodito ancora in quaderni del nonno Paolo che ha scritto e lasciato in eredità, antiche ricette che ancora oggi ispirano Luca e Luisa nella produzione dolciaria.

Come una famiglia pugliese ha rivoluzionato la pasticceria di Novara

Il gusto autentico della tradizione artigianale

Perché Pasticceria Caldarola non è solo un nome, ma un modo di essere: una famiglia che da tre generazioni racconta la dolcezza con la stessa passione e la stessa cura di sempre.

Un’esperienza sensoriale unica

Entrare nelle pasticcerie Caldarola è come entrare nella casa di marzapane di Hansel e Gretel, gli occhi e l’olfatto sono avvolti dalla ricchezza, dal colore delle preparazioni e dai profumi, in fondo la fiaba racconta e simboleggia qualcosa che la famiglia Caldarola ha affrontato e superato con intelligenza e coraggio in questi 72 anni, dimostrando, così come Hansel e Gretel, che il legame familiare è fondamentale per superare le difficoltà e raggiungere il successo.

Come una famiglia pugliese ha rivoluzionato la pasticceria di Novara

Ogni dolce una storia, ogni assaggio un’esperienza

Dolci iconici e proposte salate

Fanno, quindi mostra i grandi lievitati, le torte iconiche, tra cui l’ormai mitica di cioccolato e pere con una base di pasta frolla. Oggi le proposte salate che si differenziano dal dolce ma sono una parte importante della produzione che tanto successo riscuotono nelle attività di catering che i Caldarola svolgono. 

Come una famiglia pugliese ha rivoluzionato la pasticceria di Novara

Finger food e specialità salate dal sapore autentico

L’impressione ormai consolidata che tutto ciò non è soltanto il sogno di una pasticceria: è la testimonianza a Novara di un luogo dove il gusto incontra l’eleganza, è il calore di una casa che accoglie ogni ospite. È la storia di una famiglia, intrecciata con quella della città, fatta di passione, ricerca e cura che si rivelano in ogni creazione. Perché, in casa Caldarola, un dolce non è mai solo un dolce: è un racconto di una famiglia, di un territorio, di una memoria condivisa.

 

Caldarola Pasticceria
Via Piave 5A - Corso Giuseppe Mazzini, 12B 28100 Novara
Tel +39 0321 613671

