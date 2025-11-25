Pasticceria Lauri, la tradizione dolciaria di Napoli che sa guardare avanti

Dal 1963 la Pasticceria Lauri seduce i palati. Siamo nel cuore di Napoli, zona stazione centrale. Il punto di forza di questa storica insegna sta nel rispetto della tradizione dolciaria e nell’aver il coraggio e la determinazione di saper guardare avanti. Il tutto condito da una potente dose di creatività.

Angelo e Luigi Lauri con alcune creazioni, tra cui la celebre sfogliatella

Pasticceria Lauri, una squadra di famiglia

Fondata da Angelo Lauri, continua a essere a conduzione familiare. Qui i Lauri sono una squadra compatta che sa intercettare le esigenze delle diverse sfumature di palato. «In effetti - spiega Luigi Lauri, uno dei figli di Angelo - sono trent’anni che produciamo anche pasticceria halal per la comunità musulmana. Oggi può sembrare una scelta scontata, ma ai tempi siamo stati visionari. E siamo stati premiati perché per anni ha rappresentato il 70% dei nostri volumi». La soluzione è stata lineare: utilizzare prodotti nel rispetto dei precetti islamici. Come il burro di karité al posto dello strutto per servire una sfogliatella dal gusto identitario.

L'interno della Pasticceria Lauri, dove viene prodotta anche pasticceria halal per la comunità musulmana

«Un’altra importante fetta della nostra clientela - sottolinea Lauri - è composta dai turisti, che vogliono degustare la tradizione dolciaria partenopea, ma sono attratti anche dalle novità. Una nostra creazione originale è rappresentata dal PanPastiera. La forma è quella del classico panettone, ma all’interno il lievitato è arricchito di cioccolato bianco, cubetti di arancia siciliana ed essenza di fiori di arancio. E il gusto è quello della Pastiera napoletana».

Il Pan Pastiera della Pasticceria Lauri

Sempre in tema di grandi classici, l’offerta Lauri prevede anche il panettone tradizionale e il Biscotto all’amarena. E poi torte e tutto il ventaglio di offerta pasticcera. «Durante la settimana le vetrine sono piene», puntualizza Luigi. Il riferimento non è banale; si tratta di due vetrine espositive da 5 metri. Il sabato e la domenica va invece in scena la piccola pasticceria.

Pasticceria Lauri e Mulino Caputo, incontro tra marchi storici

Per una produzione così articolata la scelta della farina si rivela uno snodo fondamentale. «Da alcuni mesi - annota Luigi Lauri - abbiamo optato per Mulino Caputo. Farine dal notevole valore aggiunto. Utilizziamo la Frolla, fragrante e gustosa, e la Cuor di cereali per dar vita a impasti ricchi di gusto e proprietà nutritive». Mulino Caputo e Pasticceria Lauri rappresentano un volto identitario di Napoli ben definito. Due marchi storici che si sono incontrati, un’alleanza dal genuino sapore partenopeo.