festa del gusto

RePanettone compie 18 anni e accende Milano tra premi e degustazioni

RePanettone torna a Milano dal 28 al 30 novembre per la sua 18ª edizione, con novità, premi speciali, degustazioni e un omaggio a Napoli. Una rassegna che celebra il panettone tra cultura, gusto e migliaia di appassionati

di Renato Andreolassi
 
26 novembre 2025 | 10:58

Il colmo dei colmi e che è stato un napoletano a "inventare" la rassegna del più tipico dei tipici dolci milanesi: il Panettone. Anche quest'anno torna infatti, il 28-29 e 30 novembre, per il 18esimo anno consecutivo e diventa così maggiorenne, ''RePanettone''. Stanislao Porzio napoletano appunto, giornalista e scrittore, con la caparbietà tipica di ''chi la dura la vince'' ha attraversato praticamente tutte le principali sedi espositive milanesi (dall'Ansaldo al Palaghiaccio) per stabilirsi quasi definitivamente nel Parco Esposizioni di Novegro, nei pressi di Linate e del capolinea della MM4.

Tutto pronto a Milano per la diciottesima edizione di RePanettone

Una sede strategica per migliaia di visitatori

Sede comoda per le migliaia di visitatori che ogni anno prendono d'assalto i padiglioni dell'hinterland meneghino, con ampi parcheggi. Tante le novità di fine mese per la maggiore età del "Re". Una su tutte, tanto per provocare, un omaggio di Milano a Napoli: «Festeggiamo - rivela Porzio - il 2500°anniversario della fondazione di Napoli con un panettone. Sabato 29 novembre sarà infatti assegnato durante la rassegna del ''pan de toni'' il premio "Panettone Partenopeo", al lievitato che meglio tradurrà in termini gastronomici l'essenza della creatura mitologica protettrice della capitale del Sud: Partenope, la sirena protettrice della città».

L'organizzatore della manifestazione Stanislao Porzio

Ma non solo. Il panettone va d'accordo anche con la letteratura e la musica. «La scommessa - annuncia il promotore - è stata vinta: al premio letterario promosso da RePanettone sono arrivati infatti ben 46 racconti sul tema '' il panettone e la musica''. Non è poco per una prima edizione irritualmente all'interno di una manifestazione enogastronomica!».

Giurie, degustazioni e premi

E che dire della Rassegna? Giovedì le giurie tecniche esamineranno gli oltre 40 panettoni dolci e salati inviati dai pasticceri concorrenti (molti i nomi altisonanti) praticamente da tutte le regioni. Poi, nel fine settimana, toccherà alla giuria popolare scegliere i migliori lievitati delle due categorie. Aspetto non secondario: i visitatori potranno acquistare i tradizionali dolci natalizi a prezzi più che mai abbordabili: 35 euro al chilo (venerdi on line vi sarà anche offerta di 33 euro al chilo, per l'acquisto di 3 pezzi) viaggiando fra le delizie natalizie del Bel Paese.

