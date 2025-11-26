Tacchino, dolci e menu esclusivi: a Roma si festeggia il Thanksgiving Day

All’InterContinental Rome Ambasciatori Palace di via Veneto la stagione delle feste più attese dell'anno parte con la celebrazione del Thanksgiving Day. La Festa del Ringraziamento, che cade quest'anno il 27 novembre, è un evento molto seguito anche nella Capitale dove vive una folta comunità americana. I grandi alberghi la celebrano soprattutto a tavola con un menu speciale a base di tacchino, zucca, patate, mais e mirtilli. Erano questi i "cibi dell'abbondanza", con cui nel 1620 i Padri Pellegrini sfuggiti alle persecuzioni religiose festeggiarono il loro arrivo a bordo della Mayflower nel fertile e accogliente Massachusetts.

Chef Marco Ciccotelli con un sontuoso tacchino ripieno: tutto pronto per il Thanksgiving Day

Col tempo, tuttavia, il Thanksgiving Day ha assunto un nuovo significato: quello di buon auspicio, speranza e fiducia nel futuro, diventando una festa internazionale. Lo storico albergo InterContinental Rome Ambasciatori Palace non vuol essere da meno nel celebrare questa ricorrenza fondante della storia degli Stati Uniti, che abbiamo fatto anche nostra per le comuni radici cristiane.

Il menu speciale di Vici Bistrot & Ristorante

Per la Festa del Ringraziamento il suo Vici Bistrot & Ristorante avrà come cornice addobbi e allestimenti scenografici con i frutti e i colori dell'autunno, mentre l'executive chef Marco Ciccotellli ha creato un menu speciale che fonde la tradizione americana con l’eleganza e il tocco italiano.

La sala del Vici Bistrot Ristorante

I piatti tipici americani saranno rivisitati con ingredienti stagionali di alta qualità senza perdere la loro identità. Ed ecco il protagonista: il tacchino king size con scenografica esposizione in sala con lampada riscaldante, per essere tagliato a vista per gli ospiti. Cotto al forno, glassato, con salsa ai mirtilli rossi e frutta secca, mandorle e melograno, si integra con il menù à la carte. Saranno serviti anche la Zuppetta di castagne e funghi, il Bottoncino con coda di manzo e rafano e il Cheesecake con zucca caramellata (€ 85 a persona, bevande escluse).

Le feste natalizie all’InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Ma è solo l'inizio di una stagione lieta da festeggiare, dalla cena della Vigilia al pranzo di Natale, fino al grande evento della notte di San Silvestro con musica dal vivo e vista panoramica da Charlie’s Rooftop. Ogni momento è pensato per emozionare, in un ambiente intimo e raffinato.

La vista panoramica dal Charlie’s Rooftop

Per la Vigilia di Natale il menu prevede un Welcome appetiser, per antipasto il Crudo di pesce bianco, estratto di erbe e agrumi, poi gli Gnocchi alle canocchie. Per secondo, il Pescato, cavolfiore e tartufo nero pregiato, la Granita al mandarino e pan brioche allo zafferano ed infine come dessert il Mont blanc. (130 euro, bevande escluse).

Sontuoso e ricco il menu del Pranzo di Natale: Benvenuto dello chef, Antipasto all'italiana, Cappelletti al brodo di gallina, Chitarrina con sugo di carne, Faraona, verza alla brace con tartufo nero, Parrozzo e Petit four (85 euro).

La Cena di Capodanno: gastronomia e spettacolo

Ancora più speciale la Cena della vigilia di Capodanno, per dare il benvenuto al nuovo anno: prevede un percorso gastronomico tra stagionalità e creatività: Benvenuto dello chef, Carpaccio di Capesante e agrumi, Crudo di Chianina e salsa bernese, Risotto, mozzarella di bufala e ricci di mare, Pescato e caviale, Manzo e patata e come finale Zuppetta di Lychees e lamponi, Granita, Petit four, panettone e dolcezze natalizie.

Tutto pronto per Natale all'InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Allo scoccare della mezzanotte, brindisi corale e Cotechino e lenticchie di Castelluccio. (310 euro a persona, bevande escluse). E per chi teme di aver accumulato qualche caloria in più, la Christmas Suite, con i trattamenti speciali del Wellness Center, merita una sosta.

Vici Bistrot: eleganza, gusto e atmosfera unica

Vici Bistrot & Ristorante è il nuovo ristorante dell'Hotel e in poco tempo ha riscosso grande successo da parte del pubblico, per la qualità della proposta gastronomica e per l’atmosfera: Vici non è solo buon cibo, è anche un luogo di incontro per il giorno e per la sera, con il suo ambiente elegante ed informale grazie al connubio tra il fascino della tradizione e la modernità, con comodi salotti e un patio esterno per cene all’aperto.

L’InterContinental Rome Ambasciatori Palace di Roma

L’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, tornato a nuova vita grazie a un’opera di ristrutturazione completa che abbraccia lo stile contemporaneo, è un elegante edificio ricco di storia in stile neorinascimentale progettato dall’Arch. Carlo Busiri Vici, con 160 camere e suite, sale riunioni, area benessere e, per le pause di gusto e relax, Anita Lounge Bar e Charlie’s Rooftop, la terrazza all’ultimo piano aperta tutto l’anno.