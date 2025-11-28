Ospitalità e territorio: la strategia italiana di Rocco Forte Hotels passa anche da Ischia

L’inaugurazione del nuovo The Carlton a Milano ha offerto l’occasione per approfondire la strategia italiana del Gruppo Rocco Forte Hotels, sempre più orientata a un’espansione selettiva e coerente con la propria identità. In questo percorso, l’interesse verso Ischia assume un significato particolare: l’isola rappresenta infatti una destinazione capace di integrare benessere termale, paesaggio e una tradizione gastronomica riconosciuta, elementi fondamentali per il modello di ospitalità promosso dal gruppo.

Il nuovo The Carlton di Milano

Durante l’evento milanese, Charles Forte, vicepresidente dello sviluppo e membro della famiglia fondatrice, ha evidenziato come il gruppo stia rafforzando la presenza in località italiane considerate di riferimento per qualità e identità territoriale. La strategia punta su destinazioni che coniugano caratteristiche distintive e potenzialità di sviluppo, evitando scelte guidate esclusivamente dal mercato. In questo contesto, Ischia appare una candidatura naturale, come sottolineato da Forte a IlGolfo24: «Ischia è una meta strategica per noi», ha affermato, ricordando che l’isola può contare su «terme, mare, natura e una cultura enogastronomica straordinaria».

Il ruolo di Ischia nel disegno complessivo del gruppo

L’interesse per Ischia si inserisce in un quadro più ampio in cui l’Italia rappresenta un mercato centrale. Forte ha ribadito come il gruppo persegua un’espansione basata su criteri di qualità, scegliendo soltanto progetti che rispecchiano gli standard del brand. «Preferiamo aprire meno, ma in contesti che parlano la nostra lingua» ha spiegato, richiamando una visione che combina cura estetica, autenticità territoriale e sostenibilità gestionale.

In questo scenario, Ischia offre una serie di elementi in linea con le esigenze del gruppo. Il patrimonio termale, la qualità delle produzioni agroalimentari, la struttura dei borghi e il carattere ancora autentico dell’isola costituiscono un contesto particolarmente adatto a sviluppare un’ospitalità che integri wellness, cultura e gastronomia. «Stiamo valutando proposte molto interessanti» ha confermato Forte, precisando che non è ancora possibile fornire dettagli operativi, ma che l’isola «offre opportunità stimolanti» per una presenza futura.

Una crescita che valorizza identità e territorio

L’espansione italiana del gruppo prosegue con aperture previste in Costa Smeralda, a Napoli e a Noto, dove sorgeranno nuove strutture che contribuiranno a portare a undici il numero degli hotel italiani firmati Rocco Forte. Accanto alle destinazioni già consolidate del turismo di lusso, come Capri, Costiera Amalfitana, Forte dei Marmi e Venezia, il gruppo osserva con attenzione anche aree emergenti come le Langhe e Lecce, territori in cui enogastronomia e cultura locale giocano un ruolo di primo piano. All’interno di questo mosaico, Ischia si distingue per la capacità di unire tradizione e potenzialità di sviluppo, configurandosi come una destinazione che può rispondere alle esigenze di un turismo internazionale orientato all’esperienza. L’isola non è solamente una meta balneare: il termalismo, la cucina di territorio, la produzione agricola, la viticoltura eroica e la pesca rappresentano un patrimonio vivo, che da sempre definisce la quotidianità locale. È questa autenticità, più che l’immagine turistica, a rendere Ischia appetibile per un marchio che costruisce la propria identità sull’integrazione tra lusso e cultura del luogo.

Ischia come laboratorio per una nuova idea di ospitalità italiana

L’eventuale ingresso di Rocco Forte Hotels sull’isola arriverebbe in un momento in cui molte destinazioni italiane stanno ripensando il proprio modello turistico per rispondere a un mercato sempre più attento alla qualità dell’esperienza. L’isola d’Ischia, con la sua combinazione di benessere termale, identità gastronomica, paesaggio naturale e accoglienza autentica, offre un insieme di caratteristiche che risulta particolarmente attraente per il turismo di fascia alta.

Il gruppo Rocco Forte punta su Ischia

In questo quadro, una possibile presenza del gruppo rappresenterebbe non solo un ampliamento dell’offerta, ma anche la conferma di un trend più ampio: Ischia sta diventando un punto di riferimento per il turismo di qualità, capace di attrarre operatori internazionali senza rinunciare alla propria identità. Il futuro dell’isola potrebbe così passare attraverso un equilibrio tra innovazione e tradizione, mantenendo al centro la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.