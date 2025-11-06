Menu Apri login
Zucchero nell’aria e torte in vetrina: Torino racconta la sua pasticceria

Fra botteghe storiche e giovani maestri, Torino si trasforma con DolcissimArte 2025, fino al 9 novembre: degustazioni, incontri e tram del gusto per scoprire l’anima artigianale dei dolci del Piemonte

di Piera Genta
 
06 novembre 2025 | 17:43

di Piera Genta
06 novembre 2025 | 17:43
 

Torino torna a profumare di zucchero e cioccolato. Fino al 9 novembre spazio infatti a DolcissimArte, l’unica rassegna italiana dedicata alla pasticceria regionale artigianale, ideata da Ascom Confcommercio Torino e provincia ed Epat (Associazione pubblici esercizi di Torino) per celebrare l’arte dolciaria piemontese, tra tradizione e futuro.

Una festa del gusto nel cuore di Torino

Un evento che mescola dolcezza, cultura e territorio - sostenuto da Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Turismo Torino e numerosi sponsor privati - e che porta nel cuore della città una grande festa del gusto in coincidenza con Artissima e le Nitto Atp Finals di tennis. Protagonisti, come sempre, i maestri pasticceri del Piemonte, eredi di un sapere che si tramandadi generazione in generazione”, come recita il tema di questa edizione. Perché la pasticceria resta uno dei pochi mestieri dove il passaggio di testimone tra padre e figlio non è un rito di conservazione, ma di rinascita: un equilibrio tra scienza e sensibilità, manualità e poesia.

Degustazioni, tour e incontri in tutta la città

Il centro di Torino si trasformerà in un laboratorio diffuso con "Pasticceri in vetrina" (7-8 novembre): degustazioni gratuite e dimostrazioni dal vivo in boutique, profumerie, librerie e negozi del centro, dal Secret Garden di via Carlo Alberto alla libreria Luxemburg della Galleria Subalpina, fino alla profumeria Cavour 11 e al salone Zanivan. Per chi ama viaggiare (anche con il palato), c’è "Pasticcini in carrozza" (7-8 novembre): un tour sui tram storici con degustazioni firmate dai maestri di Re Luigi, Dolcissimo, SaBrò, Il Dolcino, Molineris, Sabauda, Introvaia e Giovanni Dell’Agnese. Il costo (15 euro) sarà devoluto alla Fondazione Faro.

Domenica 9 novembre, doppio appuntamento conclusivo: il "Caffè concerto DolcissimArte" al Palazzo Saluzzo Paesana, con musica, pasticceria secca e dialogo tra generazioni guidato da Giulio Lauciello (pasticceria Ghigo) e gli allievi degli istituti alberghieri piemontesi; e la "Dolcissima merenda", che vedrà le pasticcerie aderenti proporre la propria Torta Dolcissima abbinata a una bevanda calda, in tutta la città. Tra gli eventi speciali: l’annullo filatelico dedicato di Poste Italiane, un gusto esclusivo al marron glacé nei laboratori dei maestri gelatieri Ascom Epat, e la Tiramisù Master Experience by Volkswagen Eurocar con il pasticcere Fabrizio Racca, sabato 8 novembre. Torino si conferma laboratorio d’eccellenza del dolce italiano: un luogo dove la tradizione non si espone in vetrina, ma si reinventa ogni giorno, con la stessa passione e la stessa farina sulle mani.

