Decorazioni, giochi e menu creativi: le festività a Villa Agrippina Gran Meliá

Con un'articolata Festive Season e numerosi appuntamenti aperti alla città, l'hotel Villa Agrippina Gran Meliá si prepara a offrire percorsi di gusto e divertimento per tutto il periodo delle feste di fine anno. Dalle creazioni d’autore del ristorante "Follie", firmate dall'executive chef Alfonso D’Auria, ai brunch domenicali all'Amaro Lobby Bar & Lounge, l’elegante albergo immerso nel verde del Gianicolo, a un passo dal Vaticano, presenta un calendario di eventi tutto nuovo tra i coloratissimi addobbi della festa. Con un’esclusiva collaborazione con FAO Schwarz, il leggendario brand di giocattoli newyorkese, ovunque allegri orsacchiotti e giocattoli donano un'atmosfera giocosa.

Le decorazioni all‘esterno dell‘hotel Villa Agrippina Gran Meliá

Percorso gastronomico delle festività

Tutto nuovo e a tema è anche il percorso gastronomico, che va dai sapori del mare della Vigilia alla celebrazione della tavola di Natale con un menu tradizionale e un’allegra fantasia di dolci, fino al benvenuto al nuovo anno.

Il Risone di Gragnano basilico, ostriche alla brace

Per la tavola della Vigilia a vincere saranno anche deliziosi azzardi come il Carciofo alla liquirizia con caviale, gli Scampi caramellati con cacao amaro, il Risone di Gragnano al basilico e ostriche, il Rombo con erbe marine e zucca alla scapece. Per dessert saranno serviti la Bavarese al cioccolato con cuore all’arancia e naturalmente il panettone, che qui diventa anche gelato. (165€ per persona - bevande escluse).

La Bavarese

Al "Follie" anche i più piccoli hanno un posto d’onore: il Menu Bimbi propone piatti che giocano con forme e sapori familiari - dalla Mozzarella in carrozza con polvere di prosciutto ai Donuts di pollo glassato, fino a una Mousse al cioccolato con sorbetto alla banana e una divertente cialda frizzy pazzy. (55€).

Capodanno e menu speciale

Per salutare il nuovo anno, l'hotel si veste di oro e luce con un menu speciale: Tonno rosso con polvere d’oro e salsa alla genovese, un inedito Babà con crostacei e finferli, Tagliolino con burro affumicato, caviale e capesante scottate, Raviolo di astice allo champagne, Guancetta di manzo con tartufo e topinambur. A seguire un trionfo di dessert. Per i più piccoli: pasta al pomodoro o alla bolognese, Cotoletta di vitello con prosciutto e formaggio o Burger con provola e chips e dolce finale. (90€).

Una mongolfiera all‘hotel Villa Agrippina Gran Meliá

Brunch domenicali e attività per bambini

Nella Lobby & Lounge Bar si celebra anche il brunch domenicale il 14 e 21 dicembre (65€ per gli adulti e 25€ per i bambini, con attività, laboratori creativi e giochi). Per il giorno di Natale e il primo dell’anno il costo del brunch è di 80€.

Collaborazione tra l‘hotel Villa Agrippina Gran Meliá e FAO Schwarz

La mano di Alfonso D'Auria sulle feste al Villa Agrippina Gran Meliá

Competente lo staff, guidato dal F&B Manager Sergio Frasca, e lo chef Alfonso D'Auria, affiancato dal pastry chef Lorenzo Cascapera e dal sommelier Marco Fantilli, rende l’esperienza gastronomica speciale. Classe 1988, nativo di Gragnano, Alfonso D’Auria è cresciuto tra i profumi della cucina di casa e ha scelto di approfondire segreti e tecniche fin dai primi anni all’alberghiero. Affiancando maestri stellati in Italia e con esperienze in Oriente e negli Stati Uniti, oggi propone una cucina personale, attenta all’estrazione dei sapori attraverso cotture combinate, sempre arricchita da elementi di sorpresa e contrasto.

Lo chef Alfonso D'Auria

«La collaborazione con FAO Schwarz - dice Andrea Fiorentini, general manager di Villa Agrippina - ci permette di aggiungere un ulteriore tocco di magia all’esperienza degli ospiti che sceglieranno di trascorrere le festività con noi, anche solo per un pranzo o una cena. Dall’apertura a oggi, siamo riusciti a conquistare viaggiatori internazionali e abitanti della Capitale grazie a un servizio rispettoso e di qualità, ma sempre affabile, che accoglie con il calore di un amico di famiglia facendo sentire gli ospiti immediatamente a casa».

La sala dell‘Villa Agrippina Gran Meliá addobbata per le feste natalizie

Villa Agrippina Gran Meliá: un resort urbano 5 stelle

L’hotel Villa Agrippina Gran Meliá sorge dove un tempo si trovava la villa dell’imperatrice romana madre di Nerone. Conta 110 stanze e eleganti suite, una spa firmata Clarins e una piscina circondata da un Grane giardino. È un vanto del gruppo Meliá Hotels International, che propone nel mondo eleganza, accoglienza e la gioia di vivere tipica spagnola.