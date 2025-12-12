Lusso e riservatezza in montagna: la formula di The M Legacy

La montagna come destinazione turistica vede le proprie quotazioni in costante rialzo. Dal post Covid un’ascesa nelle preferenze che ha raggiunto picchi impensabili solo fino a pochi anni fa. Con impennate potenti. Basti pensare all’afflusso record che ha registrato per il ponte dell’Immacolata tutto l’arco alpino. La Valle d’Aosta, per esempio, è stata presa d’assalto e non solo dagli appassionati dello sci. La forza motrice è la ricerca di aria pulita e di relax, che la montagna assicura per postulato.

L'Hotel Principe delle Nevi con la piscina riscaldata

Clientela altospendente tutto l’anno

Un andamento del settore e una tendenza nelle scelte dei consumatori che hanno saputo cogliere al volo gli imprenditori Davide Odisio e Fabrizio Pacini investendo a Breuil-Cervinia e dando vita nel 2023 al Gruppo The M Legacy. Stiamo parlando di lusso e riservatezza in montagna. La loro offerta propone un format diversificato che si declina in due hotel di proprietà e in cinque chalet in gestione diretta.

Davide Odisio, socio fondatore di The M Legacy

Nel dettaglio, l’Hotel Principe delle Nevi (quattro stelle superior) e l’Hotel Europa (quattro stelle) e gli Chalet Breithorn, Cime Bianche, Il Gufo, La Fenice e Snøstorm. Tanto per rendere l’idea, La Fenice, ai piedi del Cervino, in 12 settimane ha fatturato circa 1,4 milioni di euro. Il lusso paga, viene da dire. Asse portante per tutte le strutture la clientela estera, soprattutto dal nord ed est Europa, alto spendente e presente a Cervinia lungo tutto l’anno. I nostri connazionali prediligono le feste comandate e la stagione estiva.

Il Cervino da una vetrata dello Chalet Il Gufo

Il luogo, d’altronde, è magico. A 2.050 metri di altitudine offre un panorama unico con il Cervino incorniciato tra le Grandes Murailles e il Plateau Rosa. Un comprensorio da 360 chilometri di piste che vanta il collegamento con Zermatt e il plus dello sci estivo sul ghiacciaio. Si parla sempre con più insistenza anche del probabile accesso alla Valle d’Ayas, che aggancerebbe l’area Moterosa Ski. Si verrebbe a costituire un comprensorio sciistico su cinque valli, dalla Svizzera al Piemonte. «Una potente opportunità di marketing», il commento di Davide Odisio.

Hotel Principe delle Nevi: un’offerta completa

Il nuovo Hotel Principe delle Nevi firmato The M Legacy, con la M che strizza l’occhio a Montagna, Made in Italy e Management, ha accolto i primi ospiti lo scorso 22 novembre. Guidato dalla general manager Stefania Banfi, ha già fatto centro con il 100% di occupazione camere per l’Immacolata e il periodo Natale-Capodanno. A seguire, per ora, ci si attesta sull’85%.

Hotel Principe delle Nevi: Pancheron Spa suite

L’albergo sviluppa 44 camere, comprese 5 suite, e chalet privati, accolte in due blocchi collegati dall’originale e intelligente “Tunnel Wine”, una cantina espositiva lunga 20 metri che presenta la geografia enologia nazionale. Due nuclei, due stili: quello storico propone un raffinato ambiente di montagna classico, mentre uno spirito tra il dinamico e il creativo caratterizza il nuovo spazio. Elemento comune, l’eleganza dei materiali e degli elementi di arredo.

Aldi Tola, chef del Principe delle Nevi, con la general manager Stefania Banfi

Il Principe ha accesso diretto alle piste ed è dotato di ski room. Tutte le mattine nella hall si incrociano i Maestri della Scuola Sci del Cervino in partenza per la lezione con chi ha prenotato la lezione. L’aprés ski qui è un’esperienza. Piscina riscaldata indoor-outdoor, sauna, bagno turco, massaggi. Un salto al lobby bar e a seguire la cucina di Aldi Tola al ristorante Snowflake.

Cucina del territorio, ma non solo...

Originario di Tirana, oggi 29 enne, è ha Cervinia da un decennio. Propone un menu del territorio con incursioni nella gastronomia romana. Un estro ragionato. I due soci di The M Legacy sono di Cervinia (Odisio) e Roma (Pacini) e un’apertura al Made in Italy regionale non può che gratificare la clientela straniera.

Il Wine Tunnel che unisce i due corpi dell'Hotel Principe delle Nevi 1/3 La Zuppa Valpelline firmata Aldi Tola 2/3 La calda atmosfera che si respira al Principe delle Nevi 3/3 Previous Next

Il suo piatto del cuore è la Zuppa Valpelline, a base di fontina, pane raffermo, verza e brodo di carne. «Sono andato in Valpelline per imparare quella originale, per servire un piatto con un’identità ben definita», racconta.

Hotel Principe delle Nevi Via Giomein 46 11021 Breuil-Cervinia (Ao) Tel +39 0166 940992

Il Gufo, chalet di alto profilo

Spostandoci sul fronte chalet, Italia a Tavola ha avuto l’opportunità di conoscere il mondo esclusivo rappresentato da Il Gufo. Una parentesi di libero accesso tra un’occupazione e l’altra della struttura. Una casa che si sviluppa su 600 metri quadri e può accogliere 14 ospiti, che possono godere di 3 suite, 2 camere singole e 1 con letti a castello king size.

Fabrizio Pacini, socio fondatore di The M Legacy - Foto Portrait

Design alpino a base di legno, pietra e ampie vetrate fronte Cervino, il tutto con l’abbraccio del bosco e la melodia di un ruscello. Un’accoglienza che si completa con spa privata, piscina riscaldata, palestra, sala cinema e giochi, ski room con accesso diretto alla pista, chef privato, chalet manager e staff dedicato. Qui si vola alto, anche perché è possibile affittare, minimo una settimana, lo chalet per intero. A partire da 50 mila euro.

Il salone dello Chalet Il Gufo

The M Legacy è un gruppo con strutture distinte, ma con un’unica impronta, la propria “Legacy”, Uno sviluppo del brand basato su un modello di business esteso che unisce hotel e chalet di prestigio con servizi a cinque stelle.

Chalet Il Gufo Strada ex Hotel Cervinia, Frazione Breuil Cervinia 5 11028 Valtournenche (Ao) Tel +39 393 0019163

Offrire un’esperienza autentica

«Al centro vi è un approccio che combina gestione alberghiera, proprietà immobiliare e valorizzazione della destinazione - spiega Davide Odisio - A questo si aggiungono dei pilastri per noi essenziali: formazione e lo sviluppo delle persone, utilizzo di soluzioni digitali e analitiche per favorire la destinazione di viaggio, creazione di un’architettura coerente con il contesto locale, costruzione di partnership strategiche, sia locali che globali, e una gestione attenta e personalizzata di ogni struttura».

Uno scorcio di una suite de Il Gufo

«The M Legacy - puntualizza Fabrizio Pacini - è un ecosistema sinergico che ci permette di offrire un’esperienza autentica, distintiva e perfettamente integrata nel territorio. La località di Cervinia è strategica perché offre accoglienza e opportunità di godere la montagna d’inverno e d’estate a 360 gradi. Vogliamo contribuire a rendere la destinazione una meta da valorizzare tutto l’anno».

Uno dei bagni dello Chalet Il Gufo che si affaccia sul bosco

Al momento è il secondo gruppo ricettivo più grande a Cervinia per il numero di camere, con un fatturato potenziale pari a 15 milioni di euro e la concreta possibilità di conquistare il primo posto già nel 2026. Nell’arco temporale 2027-2032 prevede di essere il primo Hospitality Group delle Alpi attraverso una crescita organica e acquisizioni mirate.

Le altre strutture

Hotel Europa

È un 4 stelle che unisce il comfort del design e la posizione strategica con l’autentico spirito alpino. Situato a pochi passi dalla seggiovia del Cretaz, l’Hotel Europa offre accesso diretto alle piste da sci. 69 camere, tra suite e appartamenti spaziosi e luminosi, in un’atmosfera calda e raffinata, dove ogni dettaglio è studiato per garantire relax, funzionalità e totale privacy. L’offerta è completata da un ristorante gourmet, una moderna area wellness con sauna, bagno turco e palestra, lounge bar, meeting room, parcheggio interno ed esterno, servizio skipass e noleggio attrezzatura direttamente in struttura.

Chalet Breithorn

Un luxury chalet nel cuore di Cervinia, pensato per chi desidera un rifugio intimo ma di alto profilo. Con 6 esclusive suite in grado di ospitare fino a 14 persone, lo chalet fonde design contemporaneo, materiali naturali e una selezione di servizi per un’esperienza su misura. Ogni ambiente dello chalet è concepito per stupire e accogliere: dalle eleganti zone living con camino alla sala cinema privata, fino alla spa con piscina interna, sauna e bagno turco. Il servizio completo è gestito da personale e chef dedicati. A completare l’esperienza, attività personalizzate come heliskiing o degustazioni di vini.

Chalet Cime Bianche

Risale al 1791 ed è un gioiello di charme. Un luxury chalet dallo spirito autentico, che unisce il fascino senza tempo dell’architettura alpina a un design ricercato. Lo chalet completo accoglie dai 12 ai 20 ospiti e comprende tutti e cinque gli appartamenti e l’accesso esclusivo al garage, alla sala giochi e alla sala cinema. Può essere affittato anche nei suoi singoli appartamenti. L’ampia terrazza panoramica condivisa di 200 m² offre una vista spettacolare sul Cervino, mentre l’accesso diretto alle piste (ski-in/ski-out) rende lo chalet perfetto per chi desidera l’indipendenza di un appartamento di lusso. A completare l’esperienza, ski room con scalda scarponi, servizio navetta con courtesy car e autista, formula B&B, e un’ampia gamma di esperienze outdoor per vivere la montagna in ogni stagione.

Chalet La Fenice

Capolavoro di architettura e artigianato ai piedi del Cervino, lo Chalet La Fenice è una delle residenze private più esclusive dell’arco alpino. Un rifugio unico, dove lusso, design e natura dialogano armoniosamente per offrire un’esperienza di soggiorno senza eguali. Distribuito su sei livelli per un totale di 1.200 mq, ospita 7 suite progettate per garantire massima privacy e comfort assoluto. Gli interni, eleganti e luminosi, raccontano l’essenza dell’abitare in alta quota, dove il legno naturale si sposa con la luce e i materiali pregiati. L’esperienza è completata da una vasta gamma di spazi dedicati al benessere e all’intrattenimento: spa privata con piscina, sauna, hammam, sala massaggi e palestra; sala da pranzo con cantina vini, cucina professionale con chef privato, cinema, sala giochi, drawing room per momenti di relax, oltre a ski room e bike room.

Chalet Snøstorm

Elegante ed essenziale, è una nuova interpretazione della montagna. È situato accanto alle piste di Valtournenche, con una vista panoramica che abbraccia tutta la valle. Con 5 camere e suite eleganti per un totale di 12 ospiti, accoglie in un’atmosfera calda e intima, dove materiali naturali, design in stile nordico e opere fotografiche alle pareti definiscono un’estetica lineare ma ricercata. Spazi ampi, living con camino e grandi vetrate panoramiche, bagno turco con vasca idromassaggio, lo Snøstorm è l’essenza alpina che offre momenti di puro relax.