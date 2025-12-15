Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 15 dicembre 2025  | aggiornato alle 10:20 | 116319 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

costa d'oro

Etna, la “cucina vulcanica” di Claudio Spartà: tradizione e micro-produttori sul versante nord

L’Etna si conferma culla di una cucina autentica e radicata nel territorio. A Borgo Santo Spirito, lo chef propone una gastronomia vulcanica basata su ingredienti locali e piccolissimi produttori della Costa d’Oro etnea

di Enzo Raneri
 
15 dicembre 2025 | 08:30

Etna, la “cucina vulcanica” di Claudio Spartà: tradizione e micro-produttori sul versante nord

L’Etna si conferma culla di una cucina autentica e radicata nel territorio. A Borgo Santo Spirito, lo chef propone una gastronomia vulcanica basata su ingredienti locali e piccolissimi produttori della Costa d’Oro etnea

di Enzo Raneri
15 dicembre 2025 | 08:30
 

Essere innamorati dell’Etna potrebbe sembrare esagerato, ma il vulcano si rivela sempre più, oltre che un giacimento nascosto della cultura del vino, un enorme serbatoio di cultura gastronomica. Spesso riscoperto da giovani volenterosi che mettono a frutto le proprie conoscenze della tradizione, arricchendole con esperienze più recenti, il territorio offre al turista curioso preparazioni di notevole interesse gastronomico, con un radicamento storico nei pendii del vulcano.

Etna, la “cucina vulcanica” di Claudio Spartà: tradizione e micro-produttori sul versante nord

Borgo Santo Spirito: la sala

La cucina vulcanica dello chef Claudio Spartà

Claudio Spartà, a Borgo Santo Spirito, a pochi chilometri da Randazzo, in una vera e propria alcova indicatissima per romantiche escursioni, accoglie gli ospiti avvolgendoli con gli odori della sua cucina vulcanica. Una cucina caratterizzata prevalentemente da ingredienti locali, reperiti direttamente o acquistati da piccolissimi fornitori “domestici” della Costa d’Oro dell’Etna (il versante nord, noto per le correnti di aria marina al mattino e montane la sera).

Un pranzo tipico dell’Etna

Un pranzo tipico dell’Etna servito dallo chef ha previsto tre antipasti: una bruschetta di guanciale e olio nuovo; i peperoni ripieni di acciughe, ultimi della stagione autunnale. Spazio quindi alle frittelle di erbe selvatiche dell’Etna, protagoniste nelle case locali con l’arrivo della stagione fredda.

 

Sono seguiti i primi del tris di pasta: i maltagliati di rapa rossa con funghi, i panzerotti al pistacchio e le bavette al tartufo nero ibleo con granella di nocciole dell’Etna.

Etna, la “cucina vulcanica” di Claudio Spartà: tradizione e micro-produttori sul versante nord

Borgo Santo Spirito: involtini di vitello alla brace al pistacchio

Per secondo, gli involtini di vitello alla brace al pistacchio, una soluzione innovativa per un classico piatto delle cucine etnee.

Etna, la “cucina vulcanica” di Claudio Spartà: tradizione e micro-produttori sul versante nord

Borgo Santo Spirito: crostata integrale di pistacchio di Bronte

Infine i dolci: la crostata integrale di pistacchio di Bronte, in cui la dolcezza è quasi interamente affidata al prezioso frutto etneo. Quindi ecco il tiramisù etneo, preparato con una bagna ottenuta dai primi chicchi di caffè coltivato in provincia di Catania.

Borgo Santo Spirito
Contrada Santo Spirito snc 95012 Passopisciaro (Ct)
Tel +39 340 1828816

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Etna cucina etnea gastronomia siciliana Borgo Santo Spirito Randazzo chef Claudio Spartà cucina vulcanica prodotti locali ricette tradizionali pistacchio di Bronte tartufo nero ibleo erbe spontanee Etna
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Beer and Food
Pentole Agnelli
Grana Padano
Galbani Professionale
Beer and Food
Pentole Agnelli
Grana Padano
Galbani Professionale
Fontina DOP
Robo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025