The Carlton ospita Spiga: cucina italiana, design e arte contemporanea a Milano

Debutta oggi Spiga, il nuovo ristorante firmato da Fulvio Pierangelini, all’interno dell’hotel The Carlton, struttura del gruppo Rocco Forte. Il ristorante si presenta come un luogo di materia, cultura e semplicità, sia nella proposta gastronomica sia nello spazio, e si caratterizza per un approccio culinario centrato sulla stagionalità e sull’essenza dei prodotti. Spiga debutta con servizio serale per quaranta ospiti, mentre il servizio pranzo è previsto a partire da gennaio 2026, consolidando il progetto come sintesi dell’approccio italiano alla cucina e alla cura degli spazi, in equilibrio tra classicità e contemporaneità.

Da sinistra: Luigi Nastri, Fulvio Pierangelini e Soccorsa Faienza

Cucina stagionale e piatti leggibili

«Spiga è espressione di una ricercata normalità», dichiara Pierangelini. «La normalità è la tregua dopo la tempesta, una riflessione cosciente oltre le mode e i vezzi contemporanei in cucina». La cucina è affidata a Luigi Nastri, chef che ha iniziato la propria carriera sotto la guida di Pierangelini, e alla cheffe pâtissière Soccorsa Faienza, con una proposta che unisce classicità e sorpresa.

Spiga: Pane brioche servito con burro montato 1/4 Spiga: Capesante con crema di patate, cotechino e cime di rapa 2/4 Spiga: Tortelli di zucca, burro e parmigiano con tartufo bianco di San Miniato 3/4 Spiga: Insalata di triglie e tendini di vitello con verbena, fagioli e caviale 4/4 Previous Next

La carta di Spiga si aggiorna seguendo la stagionalità e offre piatti leggibili, senza ostentare complessità tecnica. Tra le proposte: Insalata di triglie e nervetti, Tortelli di zucca burro e parmigiano, Pesce spada al pepe verde con cicoria ripassata, e Soufflé al panettone con crema al mascarpone. La mise en place riflette la stessa filosofia, con tavole senza tempo, sofisticate e artigianali. La selezione vini comprende circa trecento etichette, con focus sui grandi produttori italiani e occasionalmente francesi.

Design raffinato e interior curato

Il design interno è firmato da Olga Polizzi, Vicepresidente e Direttrice del design per Rocco Forte, in collaborazione con Paolo Moschino e Philip Vergeylen. Linee essenziali e finiture morbide caratterizzano pareti, pavimenti e tessuti, in una palette cromatica dominata da verde e rosa intensi, con ambienti intimi e raffinati.

Spiga: la sala

Arte contemporanea nel ristorante

Per il debutto, il ristorante ospita opere di Georg Baselitz, pittore e scultore tedesco tra i protagonisti del neoespressionismo contemporaneo, realizzate a inchiostro su carta tra il 2023 e il 2025. La selezione è curata dalla galleria Thaddaeus Ropac, con l’intento di creare un dialogo armonico tra arte, spazio e ospitalità, integrando il programma espositivo della sede milanese di Palazzo Belgioioso.