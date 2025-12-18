Menu Apri login
The Carlton ospita Spiga: cucina italiana, design e arte contemporanea a Milano

18 dicembre 2025 | 18:19

Debutta oggi Spiga, il nuovo ristorante firmato da Fulvio Pierangelini, all’interno dell’hotel The Carlton, struttura del gruppo Rocco Forte. Il ristorante si presenta come un luogo di materia, cultura e semplicità, sia nella proposta gastronomica sia nello spazio, e si caratterizza per un approccio culinario centrato sulla stagionalità e sull’essenza dei prodotti. Spiga debutta con servizio serale per quaranta ospiti, mentre il servizio pranzo è previsto a partire da gennaio 2026, consolidando il progetto come sintesi dell’approccio italiano alla cucina e alla cura degli spazi, in equilibrio tra classicità e contemporaneità.

The Carlton ospita Spiga: cucina italiana, design e arte contemporanea a Milano

Da sinistra: Luigi Nastri, Fulvio Pierangelini e Soccorsa Faienza

Cucina stagionale e piatti leggibili

«Spiga è espressione di una ricercata normalità», dichiara Pierangelini. «La normalità è la tregua dopo la tempesta, una riflessione cosciente oltre le mode e i vezzi contemporanei in cucina». La cucina è affidata a Luigi Nastri, chef che ha iniziato la propria carriera sotto la guida di Pierangelini, e alla cheffe pâtissière Soccorsa Faienza, con una proposta che unisce classicità e sorpresa.

La carta di Spiga si aggiorna seguendo la stagionalità e offre piatti leggibili, senza ostentare complessità tecnica. Tra le proposte: Insalata di triglie e nervetti, Tortelli di zucca burro e parmigiano, Pesce spada al pepe verde con cicoria ripassata, e Soufflé al panettone con crema al mascarpone. La mise en place riflette la stessa filosofia, con tavole senza tempo, sofisticate e artigianali. La selezione vini comprende circa trecento etichette, con focus sui grandi produttori italiani e occasionalmente francesi.

Design raffinato e interior curato

Il design interno è firmato da Olga Polizzi, Vicepresidente e Direttrice del design per Rocco Forte, in collaborazione con Paolo Moschino e Philip Vergeylen. Linee essenziali e finiture morbide caratterizzano pareti, pavimenti e tessuti, in una palette cromatica dominata da verde e rosa intensi, con ambienti intimi e raffinati.

The Carlton ospita Spiga: cucina italiana, design e arte contemporanea a Milano

Spiga: la sala

Arte contemporanea nel ristorante

Per il debutto, il ristorante ospita opere di Georg Baselitz, pittore e scultore tedesco tra i protagonisti del neoespressionismo contemporaneo, realizzate a inchiostro su carta tra il 2023 e il 2025. La selezione è curata dalla galleria Thaddaeus Ropac, con l’intento di creare un dialogo armonico tra arte, spazio e ospitalità, integrando il programma espositivo della sede milanese di Palazzo Belgioioso.

Spiga c/o The Carlton
Via Senato 5 20121 Milano
Tel +39 02 811221

Spiga The Carlton Milano ristoranti cucina italiana Soccorsa Faienza Rocco Forte design ristoranti Georg Baselitz Fulvio Pierangelini Luigi Nastri
 
