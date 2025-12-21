Befana in festa: i borghi italiani da visitare per l’ultimo weekend di magia

L’Epifania in Italia non è solo una ricorrenza religiosa, ma un’occasione per riscoprire territori, usanze e borghi che, nel silenzio dell’inverno, raccontano storie antiche e suggestive. È il momento in cui le piazze si riempiono di luci, le vie si animano di spettacoli, mercatini e presepi viventi, e la figura della Befana - simbolo di un folklore profondo e condiviso - diventa protagonista indiscussa di un’esperienza di viaggio. Immergersi nell’Epifania italiana significa lasciarsi avvolgere da un’atmosfera poetica fatta di tradizioni popolari, paesaggi incantati e comunità orgogliose delle proprie radici.

Magia dell’Epifania: passeggiata invernale tra luci e tradizioni, con la Befana che veglia sul borgo

In inverno i piccoli centri si trasformano in palcoscenici dove storia, arte e natura si intrecciano, offrendo al viaggiatore la possibilità di vivere un’esperienza da gustare con lentezza e attenzione. Visitare i borghi nei giorni tra il 4 e il 6 gennaio o addirittura estendere il soggiorno per 2-3 notti permette non solo di partecipare alle celebrazioni principali, ma anche di esplorare i dintorni, conoscere la cucina locale o i dolci tipici del periodo e lasciarsi sorprendere da luoghi che restano impressi nella memoria molto dopo il ritorno a casa.

Il legame tra la Befana e i Re Magi A quanto si dice la Befana sarebbe l’anziana donna che indicò ai Re Magi la strada per Betlemme. Invitata a unirsi al loro viaggio, rifiutò e se ne pentì poco dopo. Per rimediare, preparò un cesto di dolci e si mise in cammino alla ricerca di Gesù Bambino, fermandosi in ogni casa per donare dolci ai bambini. Da qui nasce la tradizione della Befana che, nella notte dell’Epifania, porta doni come simbolo di accoglienza, generosità e speranza.

Il legame tra la Befana e i Re MagiA quanto si dice la Befana sarebbe l’anziana donna che indicò ai Re Magi la strada per Betlemme. Invitata a unirsi al loro viaggio, rifiutò e se ne pentì poco dopo. Per rimediare, preparò un cesto di dolci e si mise in cammino alla ricerca di Gesù Bambino, fermandosi in ogni casa per donare dolci ai bambini. Da qui nasce la tradizione della Befana che, nella notte dell’Epifania, porta doni come simbolo di accoglienza, generosità e speranza.

Di seguito una selezione dei borghi più suggestivi d’Italia, con consigli su dove mangiare e dormire per vivere la chiusura delle festività immersi nello spirito dell’Epifania.

Forno e i Paaruoi della Val di Zoldo

La Val di Zoldo, tra le Dolomiti Bellunesi, celebra l’Epifania con una delle sue tradizioni più antiche e suggestive: i Paaruoi, falò rituali che illuminano la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Il nome deriva da pàia, ossia paglia, e richiama antichi fuochi accesi per salutare l’anno passato e dare il benvenuto al nuovo.

valdizoldoskiarea.it I Paaruoi della Val di Zoldo

I Paaruoi della Val di Zoldo

Oggi, la tradizione è viva soprattutto a Forno, (Bl) dove la valle si riunisce attorno a una grande piramide di legno sormontata da una simpatica vecchia signora di stoffa. Tra cialde calde, panini e grappe artigianali, grandi e piccini attendono l’arrivo della Befana sulla caratteristica lùoza, mentre le fiamme del Paaruoi illuminano la notte, simbolo di ricordi lasciati alle spalle e speranze per l’avvenire.

Wikipedia Il Borgo di Forno

Il Borgo di Forno

Gesti antichi come le lasagnette con puìgna gettate nel fuoco o l’uso delle braci per predire la prosperità delle semine rendono l’evento intriso di magia, folklore e memoria popolare.

Dove mangiare e dormire

Ristorante Enoteca Coldai, Val di Zoldo (Bl)

Da oltre 30 anni, l’Enoteca Ristorante Coldai porta avanti la passione di Gianna e della sua famiglia per il buon cibo e il vino. Il locale, piccolo e accogliente, è perfetto per chi desidera assaporare piatti della tradizione preparati quotidianamente a mano dagli chef e accompagnarli con un buon calice di vino, scegliendo tra le oltre 200 etichette della cantina.

valdizoldo.net Ristorante Enoteca Coldai

Ristorante Enoteca Coldai

La cucina, aperta a orario continuato, offre anche stuzzichini, panini e piatti di affettati e formaggi locali, ideali per un pranzo veloce o una pausa conviviale.

Ristorante Enoteca Coldai Via Pecol, 63 (Bl) Tel +39 0437 789192

Hotel Maé - Residence Panorama

In piena Val di Zoldo, offre appartamenti confortevoli con terrazzo e angolo cottura, ideali per famiglie e gruppi. La struttura si trova vicino al bosco e alle piste da sci, a pochi passi dal centro, con vista sulle vette del Pelmo e della Civetta.

Uno degli appartamenti dell'Hotel Maé - Residence Panorama

Uno degli appartamenti dell'Hotel Maé - Residence Panorama

Gli ospiti possono godere di servizi pensati per il relax, come giardino, area barbecue, parco giochi e parcheggio privato. La posizione è perfetta per sci, escursioni e passeggiate in natura, con spazi comuni accoglienti e connessione Wi-Fi gratuita. La ristorazione interna propone piatti della tradizione locale, colazioni e cene.

Triora, il borgo delle streghe

A pochi chilometri dalla Riviera ligure di Ponente, Triora (Im) si staglia tra le montagne della Valle Argentina, con le sue case medievali e vicoli che sembrano usciti da un libro di fiabe. Il borgo è noto come il “paese delle streghe”, per le tragiche vicende del 1588 in cui alcune donne furono accusate di pratiche di stregoneria, interrogate duramente e torturate dall’Inquisizione. In realtà, queste donne custodivano antiche conoscenze erboristiche e svolgevano un ruolo fondamentale nella cura della comunità.

Triora è il borgo è noto come il “paese delle streghe”

Triora è il borgo è noto come il “paese delle streghe”

Pur non essendo direttamente collegata alla festa della Befana, non si può non menzionare Triora durante il periodo dell’Epifania, perché il suo fascino misterioso e le storie di streghe evocano le atmosfere magiche e fiabesche che caratterizzano queste giornate, rendendo il borgo una tappa affascinante per chi cerca folklore, mistero e panorami incantati tra i vicoli medievali.

Il Borgo di Triora

Il Borgo di Triora

Oggi, Triora rende omaggio a quel passato attraverso il Museo etnografico della stregoneria, diviso in quattro aree tematiche, che conserva documenti storici, testimonianze e percorsi immersivi nei sotterranei un tempo usati come carceri. Il borgo e i dintorni, tra cui il sentiero delle streghe e il Monte delle Forche, ricordano con suggestione le vicende della fine del ‘500, tra storia, leggenda e panorami naturali.

Dove mangiare e dormire

Osteria la Loggia della Strega, Triora (Im)

Osteria dallo charme unico, incastonata tra vicoli medievali e scorci panoramici della Valle Argentina. Il nome stesso dell'osteria è un omaggio ai racconti leggendari della città, creando un ambiente intrigante per un'esperienza culinaria memorabile e suggestiva

L'Osteria la Loggia della Strega

L'Osteria la Loggia della Strega

Gli interni rustici, con pareti in pietra, travi a vista e dettagli in legno, creano un’atmosfera calda e accogliente, ideale per gustare piatti della tradizione ligure, un omaggio al patrimonio culturale di Triora, caratterizzato da elementi che riflettono le sue radici medievali e la tradizione della stregoneria.

Santa Fiora e Le Befanate ai piedi del Monte Amiata

Trascorrere l’Epifania a Santa Fiora (Gr) e tra i borghi della Maremma significa immergersi in un’atmosfera sospesa nel tempo, dove l'antico rito delle "Befanate" anima la notte del 5 gennaio: i cantori locali, tra stornelli e fisarmoniche, percorrono le frazioni amiatine portando di casa in casa l’annuncio della festa, culminando il 6 gennaio con l'arrivo della Befana nella scenografica Piazza Garibaldi.

lanazione.it Le Befanate animano la notte del 5 gennaio a Santa Fiora

Le Befanate animano la notte del 5 gennaio a Santa Fiora

Se ci si concede un weeked in questo borgo, da visitare è la Peschiera di Santa Fiora, un parco monumentale cinquecentesco dove le sorgenti del fiume Fiora creano uno specchio d'acqua cristallino, e la vicina Pieve delle Sante Flora e Lucilla, che custodisce le celebri terrecotte invetriate di Luca della Robbia. Per chi cerca relax, le Terme di Saturnia si trovano a meno di un'ora di distanza e ni dintorni si trova Montemerano che ha una "Befanata" molto caratteristica la sera del 5 gennaio, dove gruppi di cantori mascherati vanno di porta in porta con strumenti musicali, portando allegria e ricevendo dolcetti in cambio.

Il borgo di Santa Fiora

Il borgo di Santa Fiora

Situata proprio sul confine naturale del Monte Amiata, Santa Fiora è la porta d'accesso perfetta anche per esplorare la Val d’Orcia, i cui paesaggi iconici distano meno di un'ora. È possibile proseguire il viaggio verso i vicoli rinascimentali di Pienza, famosa per il suo pecorino, o verso il borgo di Bagno Vignoni, dove la piazza principale è una vasca termale fumante.

Dove mangiare e dormire

Ristorante Le Sante, Santa Fiora (Gr)

All’interno dell’Hotel Valle del Fiora, ai piedi del Monte Amiata, si trova il ristorante “Le Sante”, un ambiente accogliente dove è possibile gustare piatti della cucina italiana e toscana preparati con ingredienti locali e di stagione.

La sala del Ristorante Le Sante

La sala del Ristorante Le Sante

Il ristorante, pur essendo parte integrante dell’hotel, è aperto anche agli ospiti esterni, offrendo un’ottima sosta per pranzi e cene dopo una giornata di esplorazione dei borghi, dei sentieri o delle terme della zona.

Relais Convento San Bartolomeo, Piancastagnaio (Si)

Ricavato da un antico monastero del XIII secolo restaurato con cura, il relais offre camere e suite eleganti dotate di confort moderno, molte con vista panoramica sulla vallata circostante, mantenendo intatto il fascino architettonico originario. Durante il soggiorno si possono godere servizi di benessere e relax, come piscina esterna riscaldata, area con vasca idromassaggio e sauna, oltre a spazi esterni tranquilli per passeggiate nel giardino o alla scoperta dei boschi del Monte Amiata.