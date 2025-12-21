Da chiesa francescana a tempio del tartufo: la nuova vita di San Pietro a Pettine

Importante e strategico luogo di culto e sosta per San Francesco e i pellegrini di un tempo in viaggio per Roma, la chiesa, completamente e privatamente ristrutturata dalla famiglia Caporicci nel 2012, è il simbolo della Tenuta San Pietro a Pettine, dove Carlo Caporicci ha stabilito casa ed azienda agricola, con camere a disposizione degli ospiti rimodernate ma in linea con la storia del luogo, e il ristorante gourmet "La Cucina", luogo in cui gustare le ottime proposte culinarie della lady chef Alice, figlia di Carlo, a base di prodotti della cosiddetta ‘filiera corta’, soprattutto il tartufo le cui tartufaie della Tenuta si dipanano dal fiume Marroggia, con il suo terreno argilloso perfetto per il tartufo bianco, fino agli oltre mille metri di altitudine dei monti di Pigge e Ponze dove si trovano il tartufo nero pregiato, l’uncinato e quello estivo.

L‘antica chiesa francescana e il ristorante La Cucina di San Pietro a Pettine

Il tartufo come identità territoriale

Da questi terreni arriva il tartufo che trovate nel ristorante "La Cucina", ma anche in molti ristoranti stellati, visto che Carlo Caporicci con la sua azienda agricola San Pietro a Pettine esporta questa eccellenza sulle tavole di tutto il mondo.

Tavolo con vista al ristorante La cuina di San Pietro a Pettine

Alice Caporicci e la cucina autonarrativa

«La mia proposta culinaria si basa su un concetto di cucina autonarrativa e sostenibile - tiene a sottolineare Alice - ogni piatto in carta deve raccontare la sua storia, il territorio e deve essere sostenibile, non solo nel rispetto dell’ambiente ma anche della sostenibilità economica del personale che opera nel mondo della ristorazione».

La lady chef Alice Caporicci in cucina

Nei piatti Alice attinge oltre ai tartufi dell’azienda di famiglia, dal giardino aromatico della Tenuta, dagli ortaggi del territorio, dai frutti ai fiori fino, senza limitarsi nelle possibilità creative e di gusto, in un’evoluzione naturale, grazie alla stretta collaborazione con tutti i componenti della sua brigata e del personale di sala guidato dal restaurant manager Federico Foschi. Sapori decisi, concreti, fortemente identitari, che uniti alla qualità e alla ricerca determinano deliziosi percorsi gastronomici.

Tra menu degustazione e libertà creativa

Oltre al menu degustazione "Le Luje’" antica parola che parla di scintille, di camino e d’inverno, stringendo lo spazio intorno portandoci al sicuro e al caldo, la proposta à la carte lascia ampio spazio a una maggiore sperimentazione per chi vuole testare la mano più creativa di Alice (Uovo Bianco - patate Parmigiano Reggiano marinato con cognac e pere, tartufo bianco; Cavolfiore - burre blanc all beta, tartufo bianco; Linguina - pane, burro, alici, limone in conserva, tartufo uncinato; Faraona - petto, funghi, tartufo bianco, pulled della sua coscia, tartufo uncinato; Dessert in Bianco - cous cous al caffè, caramello al caffè, caldarrosta, gelato alla camomilla, spuma di latte e tartufo bianco). Carta dei vini all’altezza della cucina con particolare attenzione ai vini umbri.

La Cucina di San Pietro a Pettine: Uovo Bianco - patate Parmigiano Reggiano marinato con cognac e pere, tartufo bianco 1/5 La Cucina di San Pietro a Pettine: Cavolfiore - burre blanc all beta, tartufo bianco 2/5 La Cucina di San Pietro a Pettine: Linguina - pane, burro, alici, limone in conserva, tartufo uncinato 3/5 La Cucina di San Pietro a Pettine: Faraona - petto, funghi, tartufo bianco, pulled della sua coscia, tartufo uncinato 4/5 La Cucina di San Pietro a Pettine: Dessert in Bianco 5/5 Previous Next

Un luogo di silenzio, gusto e memoria nel cuore verde d’Italia

Immersi nella natura, in piena tranquillità e godendo del buon cibo, la Tenuta di San Pietro a Pettine è una destinazione in cui riscoprire i sapori veri dell’Umbria, il ‘Cuore verde d’Italia’.