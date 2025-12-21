Dal borgo medievale al resort 5 stelle: viaggio gourmet al Quellenhof di Lazise

Lazise, cittadina affacciata sulla sponda veneta del più grande lago d’Italia, è una perla medievale con una storia antichissima da raccontare. Per una vacanza sontuosa o anche solo per qualche giorno di relax si può scegliere il Quellenhof Luxury Resort Lazise, un’esclusiva oasi di pace, benessere e relax incastonata tra imponenti cipressi, rigogliosi uliveti e maestose palme.

Quellenhof Luxury Resort Lazise: oasi di pace e relax con vista lago (foto Zulu Pictures)

Lazise, primo Comune d’Italia: la perla medievale del Garda

Lazise, è una perla medievale adagiata sulla sponda veneta del Lago di Garda, tra Peschiera e Bardolino. Ha una storia antichissima da raccontare ed il suo nome deriva dal latino “lacus” che significa villaggio lacustre. È pure nota per essere il Primo Comune d’Italia in quanto verso la fine del X secolo l’imperatore Ottone II concesse ai suoi abitanti ampie autonomie amministrative e il diritto di autogovernarsi, fortificarsi e imporre tributi.

Lazise, perla sul lago di Garda (foto Elisa Marassi)

Il centro storico, che si visita agevolmente a piedi, è raccolto attorno alle mura scaligere trecentesche rinforzate da torri quadrate. Tre sono le porte di ingresso in città: Porta Superiore o di San Zeno, Porta Nuova e Porta Lion o di San Marco che prende il nome dal Leone di San Marco, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia, presente all’interno della porta. La cittadina ha un grande appeal turistico, grazie al suo fascino medievale, al suggestivo lungolago panoramico con la “sirenetta”, una figura femminile che esce dall’acqua sospinta da un’onda, al Porto Vecchio, risalente al X secolo, con la vicina Dogana veneta, ed ai parchi a tema (Movieland, Caneva) che si trovano nelle vicinanze. Molto interessanti anche il Castello Scaligero costruito tra il 1375 e il 1381, che si trova nel cuore di un bellissimo giardino ottocentesco, e la maestosa Chiesa dei Santi Zenone e Martino con l’alto campanile bianco a pianta quadrata con sotto l’orologio.

Lazise: la porta San Zeno

Molto belle anche le sue due frazioni, Pacengo e Colà, l’una verso sud e l’altra nell’entroterra. Due piccole perle ricche di storia e di ville venete. In particolare a Colà si trova Villa dei Cedri, una elegante dimora settecentesca impreziosita dalle acque termali, da un parco di alberi secolari e da una maestosa serra ottocentesca in ferro e vetro. Svettanti cipressi secolari e zone ancora boscose fanno da cornice a questo incantevole paesaggio ricco di vigneti e oliveti, e gli conferiscono un carattere paesaggistico unico nel suo genere.

Oasi di pace e relax con vista lago

A poche centinaia di metri dal centro di Lazise si incontra un’esclusiva oasi di pace con vista Lago di Garda. Si tratta del Quellenhof Luxury Resort Lazise un 5 stelle lusso tra cielo, terra e acqua. L’hotel di proprietà della famiglia Dorfer è un luogo di ispirazione incastonato tra imponenti cipressi, rigogliosi uliveti e maestose palme. La struttura attiva dal 2019 è l’ideale ricaricarsi e godere di una fantastica vista sul Garda e le cime alpine sullo sfondo, incorniciate da un cielo blu topazio. Il resort si caratterizza per uno stile elegante e raffinato che accosta in modo sapiente vetro, legno, pietra. La proposta di soggiorno è permeata di lusso, comfort ed esclusività.

Quellenhof Luxury Resort Lazise: laghetto naturale balneare (foto Alexander Haiden) 1/3 Quellenhof Luxury Resort Lazise: piscina sportiva (foto Alexander Haiden) 2/3 Quellenhof Luxury Resort Lazise: skypool (foto Alexander Haiden) 3/3 Previous Next

Ma come è facile immaginare, sono i dettagli che fanno la differenza: dalle suite eleganti e raffinate, all’Infinity Sky Pool sul tetto, con bar e vista lago; dalle saune adults only, al ristorante panoramico con soffitto in vetro. Completano l’offerta alcune ville dotate di piscina privata, idromassaggio, giardino e sauna privata e accoglienti zone relax.

Georg Costabiei e la sua cucina gourmet

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la cucina. Il dettaglio che completa un soggiorno luxury e lo trasforma in una vacanza gourmet a cinque stelle. L’executive chef è Georg Costabiei. Un professionista originario dell’Alta Val Badia di grande esperienza che dirige, assieme al suo vice Salvatore Riccardi, una brigata composta da una quindicina di elementi (compresi un pizzaiolo e due pasticceri), tutti con grande esperienza e età compresa tra 21 e 35 anni.

Lo chef Georg Costabiei

I piatti proposti sono un piacere per gli occhi e il palato. Georg ama definirsi un artista creativo con una proposta enogastronomica fantasiosa. La sua è una cucina che punta a proposte semplici, legate alla tradizione, decise e di carattere. Ama giocare con i connubi, dolce e salato, caldo e freddo, morbido e croccante per creare nel piatto un bouquet di sapori. Ed ogni boccone è sinfonia, traccia musicale che comincia e finisce ogni volta con accordi diversi. Particolare attenzione alla materia prima, sempre fresca e di ottima qualità a cui si aggiungono erbe e spezie fresche e tanta passione: questa è la ricetta segreta di Georg Costabiei e della sua brigata di cucina.

Note gourmand con il lago in sottofondo

Tre sono le carte dei menu, in costante evoluzione: la principale cambia tutti i giorni e intreccia piatti internazionali a prodotti nostrani sempre rivisitati, giocando con le cotture e con le preparazioni, rimescolando in modo sapiente la materia prima per creare ogni volta, un arco narrativo (e gustativo) differente. Il secondo menu è il più tradizionale in quanto presenta i piatti tipici italiani nel rispetto della stagionalità delle materie prime. La terza carta riguarda i piatti tipici del Garda ed è più audace, territoriale ed istintiva.

Cubo di tonno pinna gialla 1/3 Steak di pesce Spada alla griglia 2/3 Torta Sacher scomposta con crema all'abicocca 3/3 Previous Next

Da provare i piatti a base del pesce freschissimo del Lago di Garda, marinato con l’olio extravergine locale ed i limoni che prosperano sul territorio e profumano l’aria con le loro inebrianti fragranze. Interessanti anche lo Steak di pesce spada alla griglia, purè di patate con acciughe e cipolla agro dolce oppure la Sella di agnello media cottura con rosmarino, patate dolci e verdure colorate ed anche il Cubo di tonno pinna gialla con crema di fagioli cannellini, gel al limone e timo e perle di verdure. Inoltre per ogni ospite vegetariano, vegano o con intolleranze alimentari vengono preparati menu degustazione giornalieri personalizzati preparati con creatività dagli chef ed incentrati, per buona parte, su piatti della tradizione culinaria italiana.

La carta dei vini ampia e di buona qualità

Molto interessante anche la cantina con quasi 1000 etichette. Un assortimento dinamico, in continua evoluzione, che comprende una selezione di etichette venete (in particolare in arrivo dalle terre della Valpolicella, Lugana, Custoza e Soave) ed altoatesine ed anche di piccoli e grandi viticoltori di ogni parte d’Italia accomunati da una produzione di vini di nicchia di grande qualità.

I vini presenti in carta, scelti dal restaurant manager Alessandro Tonolli e dalla sommelier Jessica Giubertoni, si caratterizzano per i sentori e gli aromi, gradevoli al naso ed al palato. Per consentire agli ospiti dell’hotel di apprezzare le varie etichette, due sere la settimana (in genere mercoledì e venerdì) sono in programma le degustazioni incentrate, in genere, su etichette del territorio abbinate a salumi e formaggi della zona.

Degustazione al Quellenhof Luxury Resort Lazise (foto Andergassen Druck)

Ristorante Panorama con vista sul Garda e sulle stelle

A completare l’offerta gourmet il Ristorante Panorama. Arredato con fini elementi di design e circondato da grandi vetrate con vista panoramica sul Lago di Garda crea lo sfondo perfetto per la propria fine dining experience che combina in modo perfetto cucina gourmet, servizio impeccabile e grande attenzione ai dettagli.

Bistrò La Piazza: per uno spuntino di metà giornata

Il ristorante è aperto solo per la colazione e la cena. Per il resto della giornata è in funzione il Bistrò La Piazza dove gustare un antipasto, una insalata fresca, un piatto di pasta preparato al momento, oppure della frutta o una fetta di torta fatta in casa.

L‘ingresso del Quellenhof Luxury Resort Lazise (foto Alexander Haiden)

Onda Spa: coccole e relax

Anche l’area wellness di duemila metri quadri è curata nei minimi particolari. Dalle quattro piscine (una per bambini con scivoli, una per adulti, una olimpionica ed un laghetto balneabile naturale), alle saune ed al bagno turco, tutto è pensato per sfruttare la forza primordiale dell’acqua, che si è formata dai ghiacciai dell’Adige ed ha dato vita al Lago di Garda. Poi nell’Onda Spa l’ospite ed il suo benessere sono al centro dell’attenzione. Tutti i trattamenti sono ispirati alle onde ed ai quattro stadi che le caratterizzano. L’onda accumula costantemente energia, rilasciandola subito dopo. Si accumula con tutta la sua forza, si interrompe per poi lasciar fluire l’energia fino a rilassarsi completamente.

Quellenhof Luxury Resort Lazise: sauna finlandese (foto Alexander Haiden)

In base allo stesso principio, nella Spa tutto è incentrato su una filosofia in quattro step (Detox, Energizing, Resilience e Relaxation) studiati per restituire energia ed equilibrio. Inoltre il design ricercato degli ambienti, le luci soffuse degli ambienti, l’area saune high-tech e gli ampi spazi relax regalano una sensazione relax sensoriale in grado di ricaricare corpo e mente.

Natale e Capodanno da favola al Quellenhof di Lazise

Mancano pochi giorni alle festività di fine anno ed il Lago di Garda già riflette i toni dorati dei tramonti natalizi. In questo periodo il resort si trasforma in una autentica oasi di magia. Tra luci suffuse, profumi avvolgenti ed il crepitio discreto dei camini, ogni attimo diventa un’esperienza da custodire nel cuore. Natale e Capodanno non sono semplici date: sono un viaggio sensoriale, un invito a immergersi in atmosfere eleganti, calde e romantiche. Nel periodo natalizio è stato studiato il pacchetto“Merry Christmas”, disponibile dal 20 al 26 dicembre 2025. Quattro notti tra eleganza e coccole, dove la mezza pensione gourmet diventa una danza di sapori, colori e profumi stagionali, pensata per sorprendere il palato in ogni portata.

Quellenhof Luxury Resort Lazise: una suite (foto Alexander Haiden)

Invece dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 viene proposto il pacchetto“Happy New Year”. Sette notti dove la festa e il relax si intrecciano con armonia: dall’aperitivo di benvenuto alla cena di gala a sei portate, dalla festa con DJ allo spuntino di mezzanotte, fino al brunch del primo gennaio. L’area benessere resta a disposizione per ritrovare la calma e l’energia tra un brindisi e l’altro, con zone dedicate agli adulti e spazi pensati per le famiglie. Qui, l’eleganza si fonde con la gioia, creando ricordi che rimangono scolpiti nel cuore.