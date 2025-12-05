Otto nuove aperture d’hotel da segnare in agenda per il 2026

Preferred Hotels & Resorts si prepara ad un 2026 ricco di debutti che raccontano l’evoluzione dell’hotellerie indipendente nel mondo. Otto nuove strutture - dal The Newman a Londra al Serras Sevilla, dal Gran Hotel Claridge Granada al Romègas Hotel de La Valletta, fino al rinato Palais Jamaï Fès, al The Cooper di Charleston, al lodge The Stelle di Park City e al Pendry Mexico City - che offrono un atlante di mondi diversi, tenuti insieme da un’idea di ospitalità che punta sul carattere dei luoghi e sulla capacità degli hotel di dialogare con ciò che li circonda.

«La nostra lista di nuovi hotel per il 2026 riflette i potenti cambiamenti riportati nel nostro Luxury Travel Report, dove una significativa maggioranza dei viaggiatori facoltosi predilige l'autenticità, la cura dei dettagli, il patrimonio culturale e i 'momenti significativi'» ha commentato la ceo di Preferred Hotels & Resorts Lindsey Ueberroth. Una tendenza che il brand interpreta ampliando la Legend Collection e rafforzando il programma fedeltà: «Stiamo inoltre assistendo a un notevole slancio nel nostro programma I Prefer Hotel Rewards… una crescita ponderata per il nostro brand e una scelta di livello superiore per la clientela».

The Newman - Londra (Inghilterra)

Il viaggio parte da Londra, dove The Newman (Legend Collection), in apertura a febbraio 2026, tenta di cogliere l’anima mutevole di Fitzrovia, quartiere in cui ancora resiste una certa eredità creativa. L’hotel riprende lo stile vittoriano e Art Déco della zona e lo rilegge attraverso l’estetica di Lind + Almond, che ha immaginato camere ispirate agli artisti e ai poeti che hanno attraversato queste strade. La penthouse dell’ultimo piano diventa quasi un piccolo appartamento urbano, con terrazza, sauna e spazi pensati per un’ospitalità privata. Il piano dedicato al benessere aggiunge un tassello alla narrativa del luogo: sale esperienziali calde e fredde, una piscina per l’idroterapia, la terapia del sale, uno studio di meditazione. Una dimensione che prova a inserire un ritmo diverso nel quartiere, tra la brasserie moderna e un bar seminterrato che guarda alla Londra più intima.

Serras Sevilla - Siviglia (Spagna)

La lobby del Serras Sevilla

Spostandosi verso sud, la primavera 2026 porta a Siviglia il Serras Sevilla (Legend Collection), un boutique hotel che occupa un edificio progettato da Aníbal González nei primi decenni del Novecento. La vicinanza alla Cattedrale cambia subito la percezione dello spazio, che qui vive su più livelli: quello della città storica, ancora percepibile nei materiali e nelle linee architettoniche, e quello contemporaneo, che emerge soprattutto nella terrazza con vista e negli spazi dedicati alla cucina locale. La piscina sul tetto diventa un luogo di pausa, mentre i tre ristoranti provano a dare voce alle tante sfumature dell’Andalusia gastronomica.

Gran Hotel Claridge Granada - Granada (Spagna)

La hall del Gran Hotel Claridge Granada

A Granada, l’apertura del Gran Hotel Claridge (L.V.X. Collection) prevista per aprile 2026 si inserisce nel cuore della città, a pochi minuti dall’Alhambra e dalla Cattedrale, scrivendo un nuovo capitolo nella storica Plaza de Villamena. L’hotel guarda al patrimonio di Granada come a una materia viva, che si riflette nel ristorante principale legato alla cucina andalusa e nella terrazza che apre lo sguardo verso la Sierra Nevada. Anche in questo caso benessere e fitness fanno parte di un approccio più ampio al viaggio, meno frettoloso e più orientato alla qualità del tempo trascorso.

Romègas Hotel - La Valletta (Malta)

Una delle camere del Romègas Hotel

Sulla stessa lunghezza d’onda si muove il Romègas Hotel di La Valletta (L.V.X. Collection), annunciato per il primo trimestre del 2026. Qui il restauro di un palazzo cinquecentesco costruito per il cavaliere Mathurin Romègas è l’occasione per riflettere su come la storia maltese possa convivere con un’idea di accoglienza contemporanea. Le 23 camere, disegnate una per una dai Camilleri Paris Mode, conservano elementi originali - pavimenti in terrazzo, legni, pietra scolpita - che definiscono un’atmosfera rara nel panorama mediterraneo. La piscina panoramica affacciata sulla città e sulla baia aggiunge un punto di osservazione privilegiato, mentre il ristorante guidato da Marvin Gauci introduce un tassello gastronomico importante nel contesto maltese.

Palais Jamaï Fès - Fes (Marocco)

Il render dell'esterno del Palais Jamaï Fès

Tra le aperture più attese c’è il ritorno del Palais Jamaï Fès (Legend Collection), previsto per la primavera 2026. L’edificio, residenza di un Gran Visir durante la dinastia Alaoui, è uno dei luoghi simbolo dell’ospitalità marocchina. Riaprirà con 94 camere, tre ristoranti e quattro bar curati dal Groupe Alain Ducasse, oltre a spazi che guardano direttamente sulla Medina di Fès. La vocazione al benessere è ampia: hammam tradizionali, due piscine, un campo da padel e un giardino curato che riporta l’attenzione sulla vita interna del palazzo. Boutique, galleria d’arte e miniclub completano un’offerta pensata per un’ospitalità lunga e coinvolgente.

The Cooper - Charleston (Stati Uniti)

Il render del The Cooper visto dall'alto

Negli Stati Uniti, la mappa si divide tra costa Atlantica e montagne. A Charleston, in South Carolina, The Cooper (Legend Collection) inaugura a marzo 2026 come unico hotel di lusso sul lungofiume nel cuore della città. Le 191 camere si aprono verso il porto e lo skyline storico; la piscina a sfioro guarda al mare, mentre l’accesso al porto privato crea un ponte diretto con la vita costiera. Le attività curate - dalle crociere in yacht alle passeggiate lungo il fiume - raccontano un modo diverso di vivere Charleston, senza rinunciare a una cucina pensata per palati curiosi, tra Bar Marti e gli altri tre ristoranti.

The Stelle - Park City (Stati Uniti)

La lobby del The Stelle

Dall’acqua ci si sposta alla montagna con The Stelle (L.V.X. Collection e Preferred Residences), il lodge in apertura nell’inverno 2026 a Park City, all’interno dello SkyRidge Mountain Resort. Qui il paesaggio detta lo stile di vita: unità abitative che affacciano sul Jordanelle Reservoir e sulle cime, tre ristoranti che offrono una gamma completa di esperienze gastronomiche, una spa con saune all’aperto e una rete di servizi dedicati agli sportivi. L’accesso alle piste di Deer Valley, ai percorsi di hiking e mountain bike e al centro ippico completa una proposta pensata per chi sceglie le località di montagna come luoghi di soggiorno veri e propri.

Pendry Mexico City - Città del Messico (Messico)

Il render della facciata del Pendry Mexico City

Chiude il quadro il Pendry Mexico City (L.V.X. Collection), in arrivo nel 2026 nel quartiere Roma Norte, uno dei cuori pulsanti della capitale messicana. La collaborazione con studi locali - Central de Arquitectura, IZ Arquitectos e AVROKO per gli interni - dà vita a un progetto che cerca di restituire la vitalità culturale del quartiere. Le camere e gli appartamenti convivono con una dimensione sociale fatta di caffetterie, bar classici, terrazze e una spa pensata come antidoto al ritmo della città. La piscina sul tetto e il solarium diventano due spazi di decompressione urbana, in un quartiere che vive gran parte della sua energia proprio nelle sue vie più trafficate.