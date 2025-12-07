Ecco come un’antica fortezza medievale è diventata un modello di enoturismo nel Chianti

Base ideale per escursioni in tutta la Toscana, il Castello di Gabbiano, magnifico e accogliente “Wine Resort” è anche luogo ideale per fermarsi e rilassarsi in un'atmosfera accogliente e confortevole, per godere la naturale bellezza del paesaggio chiantigiano, i giardini del castello o passeggiare tra le vigne e gli oliveti della proprietà.

Il Castello di Gabbiano si trova nel cuore del Chianti

Dal Medioevo ai giorni nostri: le famiglie che hanno segnato la storia del castello

La storia del Castello di Gabbiano a Mercatale Val di Pesa (FI), il cui nome trae origine dai tempi dei romani: si trattava infatti del "fundus gavianus", da Gavius, maggior proprietario terriero della zona all’epoca, inizia nell’11° secolo con la costruzione di una torre a difesa di una delle più importanti vie di comunicazione tra Firenze e Siena. In quell’epoca il terreno apparteneva ad una delle famiglie di banchieri più in vista della città di Firenze, i Bardi, che nel 1124 iniziarono la costruzione delle cantine e, poco più di un secolo dopo, delle mura perimetrali della fortezza.

Una delle sale del Castello di Gabbiano

Sempre appartenuto a famiglie fiorentine fino alla metà degli anni ‘70, il Castello di Gabbiano divenne proprietà della famiglia Arcaini, che grazie all’impianto di nuovi vigneti e all’aumento di produttività portò per un certo periodo degli anni ottanta il marchio ‘Castello di Gabbiano’ ad essere il numero uno per il Chianti negli Stati Uniti. Successivamente l’azienda fu acquisita dalla californiana Beringer, che poi passò subito a Foster’s Brewing Group e alla ex divisione vinicola Treasury Wine Estates (TWE), ora proprietaria del marchio toscano, amministrato in loco dal 2007 da Francesco Caselli, che ha gestito anche il progetto di rinnovo dei vigneti incrementandoli dagli originari 52 agli attuali 165 ettari, con al suo fianco oggi il giovane enologo Marco Ferrara.

Castello di Gabbiano: una storia che inizia nell‘XI secolo

Le antiche case coloniche del Cinquecento: un soggiorno nella memoria rurale

Il soggiorno al Castello di Gabbiano fonde la raffinatezza e il comfort di un’abitazione privata con la grande atmosfera che solo una residenza storica può dare, sia nelle sue undici camere, una diversa dall’altra che raccontano la loro storia, sia nelle caratteristiche case coloniche del 1500 della proprietà, sapientemente ristrutturate, ed elegantemente arredate e dotate di ogni comodità per un soggiorno in forma più famigliare.

Castello di Gabbiano: una camera

Il Cavaliere: un ristorante immerso nei vigneti del Chianti Classico

Il ristorante Il Cavaliere - A pochissimi minuti di cammino dal Castello, nella cornice disegnata dalle vigne del Chianti Classico, un altro elegante edificio ospita il ristorante Il Cavaliere, un autentico salotto culinario di campagna, suggestivo e confortevole, dove godere di una cucina sincera, emozionale e golosa legata alle stagioni, ai migliori produttori locali e alla memoria della gastronomia toscana.

Ristorante Il Cavaliere: la sala

Ai "fornelli" de Il Cavaliere il giovane Chef Giacomo Bussotti, che con la sua anima intrisa di gastronomia e Chianti, unite ad importanti esperienze in cucine della ristorazione fiorentina che ne hanno plasmato lo spirito e il palato, guida il ristorante verso nuovi traguardi culinari, insieme al sous chef Neri Reggioli, amico di una vita, al responsabile dell’accoglienza e della sala Dean Radomir, a Francesco Favati, e Sofia Manetti, il sorriso della sala del Cavaliere.

La carta dei vini del ristorante Il Cavaliere valorizza la proposta della Cantina del Castello di Gabbiano

La Carta dei vini del ristorante Il Cavaliere, pensata in ogni dettaglio e costantemente aggiornata, valorizza la proposta della Cantina del Castello di Gabbiano con tutte le etichette di Chianti Classico, Supertuscan e Selezioni speciali prodotte dall’azienda vinicola. Il Sangiovese è il cuore pulsante dei vigneti di Castello di Gabbiano, rappresentando circa l’85% della superficie vitata. Accanto a lui, vengono coltivate varietà internazionali come Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah e Petit Verdot, insieme a vitigni autoctoni come Colorino, Malvasia e Vermentino, che arricchiscono la loro produzione con sfumature uniche e complementari.

Il Castello di Gabbiano è circondato dalle vigne

Le cantine storiche: un viaggio nella tradizione enologica del Chianti

Le antiche cantine del castello, con la loro caratteristica struttura a volte, testimoni sin dal 14° secolo delle prime vinificazioni, sapientemente ristrutturate nel pieno rispetto della loro architettura originale, ospitano oggi le grandi botti e le barriques in cui i vini del castello compiono la loro elevazione.

Le antiche cantine del Castello di Gabbiano

Nell’indimenticabile scenario offerto dalle colline del Chianti, Castello di Gabbiano propone anche visite e degustazioni, collettive o private, guidate da uno staff preparato e ospitale.