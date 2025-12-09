Da pasticceria storica a pizzeria di eccellenza: a Maddaloni l'arte bianca diventa 3.0

Quanto "bianco" nella sua poliedrica attività. Parliamo di Aniello Di Caprio, il prode Maestro Pasticciere / patron della famosa pasticceria Lombardi a Maddaloni (Ce). Maestro dell’arte bianca, quindi. E non è arte bianca anche quella che esita la «pizza»?!? Ed ecco che, da poco più di due anni, sapientemente ristrutturando gli interni della pasticceria, nasce la Lombardi Pizzeria. C’è ancora del bianco?! Sì, luminosa prevalenza del bianco in questo bel locale: le pareti, i tavoli. Di grande pregevolezza estetica il contrappunto cromatico con un bel rosso. Tavoli ben distanziati tra loro, provvidenziali i pannelli fonoassorbenti. Al governo della «bianca intrapresa», il giovane Francesco Tedesco, di Aniello nipote: prode, laborioso, sa, e sa che c’è ancora tanto da imparare e ciò costituisce la sua forza e il suo merito esemplare. Sulla guida del Gambero Rosso esordisce con i due spicchi e già, nell’edizione anno 2026, ha conseguito il massimo riconoscimento: i tre spicchi.

Lombardi Pizzeria: la sala

Accoglienza, sala e primi assaggi

Un giorno feriale di inizio dicembre a cena. Sala gremita e servizio comunque attento, cordiale, premuroso. Originale, intrigante per bontà di sapori, l’amuse-bouche: Zeppolina di Santa Lucia: pâte à choux al pomodoro, chantilly di acciughe del Mar Cantabrico, zucchero a velo di capperi e oliva caiazzana denocciolata; un sorso di acqua aromatizzata agli agrumi e fiori di hibiscus. E per essere amuse-bouche, agevolmente si asserisce che… se il buon giorno si vede dal mattino! Difatti, non solo non veniamo smentiti, ma ghiottamente si irrobustisce il convincimento che siamo proprio al «buon giorno», allorquando giungono a tavola gli antipasti.

Lombardi Pizzeria: amuse bouche

Antipasti: contaminazioni di livello assoluto

Un dubbio ci assale: ma siamo in una pizzeria o in un ristorante? Siamo in una pizzeria che, grazie alle abilità di chi ne è al governo, sa aprirsi (e i clienti, grati, apprezzano e ringraziano!) alle contaminazioni virtuose che competenze e menti aperte stimolano e abilitano. Antipasti così, lo si afferma, in una pizzeria non li avevamo mai trovati.

Primo antipasto: Pain du Patissier, ovvero sfoglia lievitata al pomodoro, prosciutto cotto affumicato, Provolone del Monaco DOP, bavarese di Parmigiano Reggiano 24 mesi e pomodorino candito homemade.

Pain du Patissier, ovvero sfoglia lievitata al pomodoro, prosciutto cotto affumicato, Provolone del Monaco DOP, bavarese di Parmigiano Reggiano 24 mesi e pomodorino candito homemade. Secondo antipasto: Pain suisse sfogliato al cioccolato ripieno di genovese napoletana, ovvero doppia sfoglia lievitata e profumata al cioccolato fondente 55% selezione Valrhona, genovese napoletana della tradizione, cremoso di Pecorino Romano Dop scorza nera.

Lombardi Pizzeria: gli antipasti

Nell’appropriato calice il «10 mesi» extra-brut, fatto da Radici Vive nei Campi Flegrei, blend di Falanghina Campi Flegrei (80%) e Fiano di Avellino (20%).

Le tre pizze dei tre spicchi

Si prosegue con la calibrata degustazione di tre pizze: tre spicchi, of course!

Lombardi Pizzeria: Margherita

Margherita - Pomodoro San Marzano Dop, fior di latte di Agerola, Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, olio evo monocultivar Ortice delle terre di Molinara, basilico. Abbinamento: Greco di Tufo Docg “Le Arcaie” 2022 - Passo delle Tortore.

Lombardi Pizzeria: Maddaloni, terra mia!

Maddaloni, terra mia! - Crema di carciofi arrostiti, fior di latte di Agerola, mortadella d’asina artigianale selezione Cillo, Provolone del Monaco Dop, gel di prezzemolo, olio evo azienda agricola Monte della Torre.

Lombardi Pizzeria:

Pala a fermentazione spontanea “assoluto di scarola” - Crema di scarola, scarola ripassata con olive caiazzane e capperi di Pantelleria IGP, julienne di scarolina riccia croccante, neve di pinoli e acciughe del Mar Cantabrico, olio evo monocultivar Peranzana. Abbinamento: IGP Roccamonfina Piedirosso “Stregamora” 2023 - Villa Matilde Avallone.

Lombardi Pizzeria: i vini in abbinamento

Il dolce che non è dolce (o forse sì)

A degno compimento di sì ottima cena, il dolce dalla label che stimola curiosità: «Non è pizza dolce. Non è croissant. E allora che cos’è?». Benevolmente, onde fugare dubbi, è il prode Francesco a svelare il “cos’è”: impasto pizza sfogliato al burro selezione f.lli Brazzale, chantilly allo yuzu, confit semiacido di limone, scorza di limone candito homemade e burro d’arachidi semi-salato, servito con gelato al caramello e arachidi salate. Abbinamento da applauso: IGT Benevento Falanghina Passito “Laureto” 2024 - La Guardiense.

Lombardi Pizzeria: un'ascesa rapida

Abile il giovane condottiero Francesco Tedesco, saggio (e sornione) il supervisore Aniello Di Caprio: dopo poco più di due anni dall’apertura (luglio 2023) Lombardi Pizzeria si posiziona tra le migliori pizzerie del Bel Paese. Il locale dispone di 70 coperti interni e circa 30 esterni.