Senigallia Città Gourmet trasforma il Natale in un viaggio nei sapori marchigiani

Il 19 dicembre il Foro Annonario di Senigallia accoglie una nuova edizione di Senigallia Città Gourmet-Speciale Natale, appuntamento dedicato ai sapori marchigiani e alle eccellenze locali. L’iniziativa amplia il ricco calendario di attività cittadine, proponendo un programma costruito per valorizzare prodotti tipici, artigiani del gusto e professionisti della ristorazione. L’evento si inserisce nel percorso del Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità e ANCI Marche.

Il duo di pizza maker Luca Santarelli e Leo Rocchetti

Degustazioni e show cooking con prodotti marchigiani

A partire dalle 17:00, la scenografica Venere Nera diventa il palcoscenico di un viaggio gastronomico condotto dalla giornalista di viaggio Erika Mariniello. Nel corso del pomeriggio si alterneranno chef, produttori e maestri pasticceri che presenteranno idee e suggerimenti utili per le festività. Tra i protagonisti figurano il maitre chocolatier Alberto Simionato, lo chef Davide Moioli dell’Accademia di Tipicità con un momento dedicato al Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp, i pasticceri Mattia Casabianca e Matteo Cecchini, oltre al duo di pizzaioli Luca Santarelli e Leo Rocchetti.

Lo chef Davide Moioli dell’Accademia di Tipicità

Il pubblico potrà scoprire cioccolato artigianale, Vernaccia di Serrapetrona e numerosi altri prodotti tipici delle Marche, per un percorso enogastronomico pensato per raccontare la qualità del territorio. Il pomeriggio sarà animato da momenti di partecipazione diretta, con giochi e attività che coinvolgeranno i visitatori in prove legate alla conoscenza delle eccellenze regionali. Le iniziative offriranno la possibilità di vincere premi gourmet, trasformando l’evento in una festa del gusto in cui convivialità e scoperta del territorio si uniscono in un format coinvolgente e divertente.

La Vernaccia di Serrapetrona, tipico vino marchigiano

Un appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio

Senigallia Città Gourmet–Speciale Natale si conferma un’occasione per promuovere la cultura gastronomica locale attraverso degustazioni, racconti e dimostrazioni dal vivo. L’evento invita cittadini e visitatori a esplorare sapori, artigianalità e prodotti che caratterizzano la ricchissima e varigata cucina regionale delle Marche.

Per informazioni: tipicita.it – 0737 685623