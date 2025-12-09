Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 09 dicembre 2025  | aggiornato alle 16:58 | 116207 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

Nelle Marche

Senigallia Città Gourmet trasforma il Natale in un viaggio nei sapori marchigiani

A Senigallia un pomeriggio dedicato ai sapori marchigiani anima il Foro Annonario con show cooking, degustazioni e giochi gourmet. Chef, produttori e artigiani presentano eccellenze locali in un evento natalizio unico

di Redazione Italia a Tavola
 
09 dicembre 2025 | 10:57

Senigallia Città Gourmet trasforma il Natale in un viaggio nei sapori marchigiani

A Senigallia un pomeriggio dedicato ai sapori marchigiani anima il Foro Annonario con show cooking, degustazioni e giochi gourmet. Chef, produttori e artigiani presentano eccellenze locali in un evento natalizio unico

di Redazione Italia a Tavola
09 dicembre 2025 | 10:57
 

Il 19 dicembre il Foro Annonario di Senigallia accoglie una nuova edizione di Senigallia Città Gourmet-Speciale Natale, appuntamento dedicato ai sapori marchigiani e alle eccellenze locali. L’iniziativa amplia il ricco calendario di attività cittadine, proponendo un programma costruito per valorizzare prodotti tipici, artigiani del gusto e professionisti della ristorazione. L’evento si inserisce nel percorso del Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità e ANCI Marche.

Senigallia Città Gourmet trasforma il Natale in un viaggio nei sapori marchigiani

Il duo di pizza maker Luca Santarelli e Leo Rocchetti

Degustazioni e show cooking con prodotti marchigiani

A partire dalle 17:00, la scenografica Venere Nera diventa il palcoscenico di un viaggio gastronomico condotto dalla giornalista di viaggio Erika Mariniello. Nel corso del pomeriggio si alterneranno chef, produttori e maestri pasticceri che presenteranno idee e suggerimenti utili per le festività. Tra i protagonisti figurano il maitre chocolatier Alberto Simionato, lo chef Davide Moioli dell’Accademia di Tipicità con un momento dedicato al Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp, i pasticceri Mattia Casabianca e Matteo Cecchini, oltre al duo di pizzaioli Luca Santarelli e Leo Rocchetti.

Senigallia Città Gourmet trasforma il Natale in un viaggio nei sapori marchigiani

Lo chef Davide Moioli dell’Accademia di Tipicità

Il pubblico potrà scoprire cioccolato artigianale, Vernaccia di Serrapetrona e numerosi altri prodotti tipici delle Marche, per un percorso enogastronomico pensato per raccontare la qualità del territorio. Il pomeriggio sarà animato da momenti di partecipazione diretta, con giochi e attività che coinvolgeranno i visitatori in prove legate alla conoscenza delle eccellenze regionali. Le iniziative offriranno la possibilità di vincere premi gourmet, trasformando l’evento in una festa del gusto in cui convivialità e scoperta del territorio si uniscono in un format coinvolgente e divertente.

Senigallia Città Gourmet trasforma il Natale in un viaggio nei sapori marchigiani

La Vernaccia di Serrapetrona, tipico vino marchigiano

Un appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio

Senigallia Città Gourmet–Speciale Natale si conferma un’occasione per promuovere la cultura gastronomica locale attraverso degustazioni, racconti e dimostrazioni dal vivo. L’evento invita cittadini e visitatori a esplorare sapori, artigianalità e prodotti che caratterizzano la ricchissima e varigata cucina regionale delle Marche. 

Per informazioni: tipicita.it – 0737 685623

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Senigallia Città Gourmet evento Natale Senigallia prodotti tipici Marche enogastronomia Marche degustazioni Natale showcooking Marche Vernaccia di Serrapetrona maitre chocolatier Vitellone Bianco IGP chef MarcheErika Mariniello Alberto Simionato Davide Moioli Mattia Casabianca Matteo Cecchini Luca Santarelli Leo Rocchetti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Tirreno CT
Hospitality
Diemme
Beer and Food
Tirreno CT
Hospitality
Diemme
Beer and Food
Consorzio Asti DOCG
Robo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025