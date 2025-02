San Valentino a Roma: i menu più romantici per una cena indimenticabile

Atmosfere raffinate e glamour, dimensioni conviviali, gite fuori porta. Le proposte degli chef romani per celebrare al meglio San Valentino mirano ad esaltare la sensualità dei sapori e a stimolare la condivisione dei piatti. Per la serata più romantica dell'anno, al di là delle opzioni e delle esigenze, il diktat è uno solo: fuori casa. Andiamo alla scoperta dei menu più intriganti della capitale e dintorni.

A San Valentino una cena romantica è una coccola in più

Aleph Rome Hotel

Carmine Buonanno, executive chef dell'Aleph Rome Hotel, non ha dubbi: «Trascorrere San Valentino fuori casa è il modo perfetto per celebrare l'amore in modo romantico e speciale. È l'occasione ideale per condividere momenti preziosi con la persona che si ama, magari gustando una cena deliziosa in un'atmosfera unica. Offriamo due tipi di esperienze, la prima è il nostro format ormai consolidato, Le Petit Chef, un'esperienza gastronomica interattiva, vivace e divertente, arricchita per l'occasione da un tocco romantico».

All'Aleph Rome Hotel vengono proposte due tipi di esperienze per San Valentino

«La seconda - prosegue - è una raffinata signature dinner di cinque portate presso il nostro Sky Restaurant, in cui la cucina si ispira all'arte per creare abbinamenti unici e affascinanti. Ogni creazione è pensata con cura, intrecciando sapori ricercati e un'estetica che riflette la bellezza e l'equilibrio caratteristici dell'arte. Tra i piatti da non perdere, i tortelli di astice e timo, accompagnati da una coulis di pomodoro arrosto e stracciatella di bufala, un vero inno al gusto. Per concludere in dolcezza, il dessert che a mio avviso interpreta al meglio la festa degli innamorati, ovvero una mousse al cioccolato bianco, abbinata alla freschezza del sorbetto al lampone e alla piccantezza dello zenzero».

Adelaide (Hotel Vilon)

Punta sul pesce il menu di Adelaide, ristorante dell'Hotel Vilon, come spiega il suo direttore di sala e sommelier, Simone Freda: «Il nostro ristorante offre un'atmosfera raffinata ma familiare, avvolgente proprio come quella di casa. In quest'occasione il piatto che tra tutti rappresenta maggiormente gli innamorati è il raviolo di bufala con crudo di scampi e bisque di crostacei. Sapori travolgenti e intensi che coinvolgeranno e faranno innamorare fin dal primo assaggio».

Punta sul pesce il menu di Adelaide, ristorante dell’Hotel Vilon

Quindi conclude: «La cucina dello chef Gabriele Muro si caratterizza da sempre per essere il perfetto connubio tra tradizione ed innovazione. Nella sua cucina infatti gli ingredienti più genuini ed autentici della cultura gastronomica nostrana vengono lavorati e presentati secondo le più innovative tecniche di preparazione. Mentre per il dessert, Cioccolato fondente, nocciola e peperoncino, ingredienti afrodisiaci per definizione, sapientemente combinati dall'executive pastry chef Andrea De Benedetto, da condividere con il proprio partner, perchè l'amore è condivisione».

Adelaide Via dell'Arancio, 68/69 00186 Roma (Rm) Tel +3906 878187

Mirabelle

Se si parla di romanticismo la scelta non può che cadere sul Mirabelle, dove lo chef Stefano Marzetti ha «pensato a un menu che gioca con ingredienti simbolici, capaci di evocare l'afrodisiaco e il piccante. È un percorso che si snoda in un gioco di sapori che intrecciano la freschezza del mare e le sfumature delicate della terra. Le consistenze si alternano, da morbide esplosioni a texture croccanti e avvolgenti, la dolcezza incontra il piccante e l'uso di ingredienti rari e ricercati aggiunge un'aura di esclusività a ogni assaggio».

L'atmosfera romantica del Mirabelle

«Non c'è un solo piatto che definisce questa serata. Ogni portata contribuisce a creare un percorso sensoriale in cui il vero protagonista è il legame tra le persone. Per un'occasione così, le bollicine francesi sono sempre una scelta perfetta. Eleganti, raffinate, aggiungono una nota di leggerezza e festa al momento, rendendo il brindisi ancora più memorabile. Così come il dolce che per me è un fondente di cioccolato, intenso e avvolgente, arricchito da note acidule di lamponi disidratati e un tocco di pepe rosa. Celebra l'equilibrio perfetto tra dolcezza, passione e un pizzico di imprevedibilità, proprio come l'amore».

Mirabelle Via di Porta Pinciana, 14 00187 Roma (Rm) Tel +39 06 42168838

47 Circus Roof Garden

«Cenare fuori casa è un'occasione per staccarsi dalla routine, regalarsi un momento indimenticabile e scoprire nuovi sapori - spiega lo chef del 47 Circus Roof Garden, Maurizio Lustrati -. Per questa ricorrenza abbiamo preparato un menu speciale di quattro portate, e il piatto di punta è il risotto capesante, champagne e lime. Elegante, delicato e reso speciale dalle bollicine dello champagne, simbolo di festa e amore. Per un tocco afrodisiaco, il semifreddo al frutto della passione con cioccolato caldo e peperoncino stimola i sensi ed è perfetto per chiudere la serata in dolcezza».

Esperienza afrodisiaca al 47 Circus Roof Garden

«Il menu proposto bilancia perfettamente tradizione e innovazione: ingredienti classici come il tartufo nero e le capesante sono valorizzati con accostamenti moderni come il lime e il peperoncino. È il connubio ideale per soddisfare chi ama la tradizione e chi cerca una sorpresa culinaria».

Jackie O

C'è anche chi al romanticismo della tavola vuole abbinare un'atmosfera glamour in stile Dolce Vita. A Roma non può che essere il Jackie O. Come spiega la titolare, Veronica Iannozzi: «Un invito a cena fa sempre sentire corteggiati. C'è chi preferisce una serata romantica e chi è alla ricerca del divertimento, noi siamo il perfetto connubio di entrambe. Atmosfera frizzante, ambiente elegante, musica dal vivo a rendere speciale la cena, e discoteca per gli amanti della notte cosa chiedere di più?»

Il pesce protagonista al Jackie O'

«Per l'occasione si potrà gustare un menu di mare basato su ingredienti di prima qualità ed abbinamenti sfiziosi, come il carpaccio di spigola con alici del cantabrico e frutto della passione, i conchiglioni con gambero rosso, crema di broccoletti e polvere di olive taggiasche o ancora il sashimi di tonno in crosta di mandorle e il guacamole home made. Il mare è la fonte dei piatti più afrodisiaci che esistano. Su cosa bere, il sommelier Manuel Pompili, non ha esitazioni: «Non esiste occasione migliore per stappare uno Champagne o un Franciacorta, meglio se rosé, colore dell'amore, o un rosso intenso e profondo, per gli spiriti più appassionati. I miei consigli virano su un Cuvée Prestige Rosé Edizione Ca' del Bosco Rosato e su un Montiano Famiglia Cotarella».

Jackie O' Via Boncompagni, 11 00187 Roma (Rm) Tel +39 06 42885457 Martedì-sabato dalle 20:00

Vico Pizza & Wine

La customer care è il quid che rende speciale ogni momento per Antonio Palumbo, proprietario di Vico Pizza & Wine: «Andare a cena fuori in un posto ospitale, cordiale, con attenzione al cliente e ai dettagli può considerarsi a tutti gli effetti come una coccola in più che uno si concede e quale occasione migliore se non la festa degli innamorati. Per celebrare una festa bisogna creare le condizioni giuste non solo sul piatto ma nell'esperienza nel suo complesso. Pertanto in tale data abbiamo allungato i tempi di permanenza al tavolo e indicato un percorso degustazione di piatti che possono essere intesi come eccezionali nel senso da concedersi nelle occasioni speciali».

Quattro formaggi e un tartufo: la pizza afrodisiaca di Vico Pizza e Wine

«Il piatto più afrodisiaco la nostra quattro formaggi e un tartufo che oltre alle sue proprietà organolettiche rappresenta con il tartufo pregiato di questo periodo quella coccola in più da concedersi nel giorno degli innamorati. Nelle occasioni speciali e vicino alla pizza ci sta sempre bene una grande bollicina, ne suggerisco una rosé naturale e nostrana».

Bencò

In linea le riflessioni di Manuel Bennardo, titolare di Bencò: «Andare fuori casa per San Valentino offre un'opportunità unica di distacco dalla quotidianità, creando un'atmosfera speciale e intima. Un ristorante ben scelto può evocare emozioni, stimolare i sensi e far sentire i partner coccolati, lontani dalle preoccupazioni domestiche. L'esperienza culinaria, accompagnata da un servizio attento e una location romantica, può davvero rendere il momento indimenticabile, aggiungendo quel tocco di magia che solo un contesto fuori dall'ordinario sa offrire».

Anche l'ombrina in tavola da Bencò per San Valentino

«Abbiamo creato un menu pensato per celebrare l'amore in tutte le sue sfumature. Composto da piatti leggeri e raffinati, include antipasti delicati come salmone marinato con agrumi, risotto con vongole e tartufo nero di Calabria, e per secondo l'ombrina scottata con spinaci e chips di patata viola. Il dolce degli innamorati per eccellenza è senza dubbio il cremoso al cioccolato bianco a forma di cuore con lamponi e terra al cacao amaro, è il modo perfetto per chiudere una cena romantica».

Bencò Via Fabio Massimo, 101 00192 Roma (Rm) Tel +39 333 8637135? Martedì-domenica: 12:30-15:00, 19:30-22:30. Chiuso il lunedì

Seguire le botti della Cantina Sant'Andrea

Infine, dedicato a chi anche per il 14 febbraio, non rinuncia alla gita fuori porta, l'indirizzo consigliato è l'agriturismo Seguire le botti della Cantina Sant'Andrea a ridosso del Parco Nazionale del Circeo.

Lombetto e pancetta di Scherzerino dell'Agriturismo Seguire le botti

Il menu degustazione dello chef Pasquale Minciguerra propone: «Per iniziare sei amuse bouche proseguendo con sfogliatella ai carciofi di Sezze e un Bon bon di pollo e spinaci con funghi brasati. Gli Agnolotti ripieni di vitella con mandorla, n'duja e broccoletti saranno serviti come primo piatto, seguiti dal Lombetto e pancetta di Scherzerino, fagioli del purgatorio e scarola gratinata. In quanto al dolce, il nostro pastry chef Andrea Amato ha pensato ad un dessert a base di Yogurt di bufala, lampone e caramello salato».