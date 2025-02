 Fête Européenne du Camping-Car: l'occasione per scoprire la Bretagna

La vita del camperista non è solo una scelta, ma un bisogno. Un bisogno di libertà, di tramonti sconfinati e di stelle sopra la testa. Dal 26 al 29 giugno 2025, la pittoresca località di La Chèze, situata nelle Côtes-d'Armor in Bretagna, ospiterà la quindicesima edizione del Fête Européenne du Camping-Car in Bretagna. Questo raduno, ormai consolidato nel panorama europeo per gli appassionati di camper, si conferma come un appuntamento imperdibile per chi ama viaggiare su quattro ruote, scoprendo paesaggi suggestivi e vivendo esperienze uniche.

Sin dalla sua prima edizione, il Festival del Camper La Chèze ha saputo attrarre un pubblico sempre più numeroso: l'ultima edizione ha visto la partecipazione di ben 220 camperisti, un numero in crescita che testimonia la vitalità e la passione della comunità. L'evento non è solo una fiera espositiva: il comitato organizzativo ha allestito un ricco programma di intrattenimento per offrire ai partecipanti momenti di svago e cultura.

Le coste frastagliate e le imponenti scogliere della Bretagna che affacciano sull'Atlantico

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono serate di cabaret, spettacoli di drag queen e la presenza di un sosia vocale e scenico di Michel Sardou, che saprà strappare sorrisi e applausi con la sua imitazione coinvolgente. In aggiunta alle performance dal vivo, il festival prevede la sfilata di auto d’epoca da collezione e dimostrazioni di antichi mestieri, che permetteranno agli appassionati di riscoprire tradizioni e tecniche artigianali del passato.

Cosa fare e vedere in Bretagna

La Bretagna è una terra di contrasti e di storie millenarie. Visitare questa regione significa immergersi in un paesaggio fatto di coste frastagliate, imponenti scogliere e pittoreschi borghi, dove ogni angolo racconta leggende celtiche e tradizioni radicate nel tempo. Oltre al festival, la Bretagna offre una miriade di attrazioni per i camperisti e i viaggiatori curiosi.

La città fortificata di Saint-Malo vista dall‘alto

Una delle prime tappe per chi desidera scoprire la Bretagna è Saint-Malo, una città fortificata che conserva l’atmosfera dei tempi medievali. Passeggiando tra le sue stradine acciottolate, è impossibile non farsi trasportare dalla storia dei pirati e dei marinai che un tempo solcavano le sue acque, lasciando un’impronta indelebile nella cultura locale. Le sue mura offrono vedute spettacolari sul mare e invitano a riflettere sul passato glorioso di una città che fu un importante porto commerciale.

Il Golfo del Morbihan

Proseguendo il viaggio, il Golfo del Morbihan emerge come uno dei luoghi più incantevoli della regione. A bordo di un camper, i visitatori possono osservare le isole dall’alto e respirare l’aria salmastra che caratterizza il paesaggio marino. Qui il tempo sembra rallentare, offrendo momenti di tranquillità e contemplazione che rigenerano lo spirito.

Il sito preistorico di Carnac

Un’altra tappa fondamentale è rappresentata dai siti preistorici di Carnac, dove file imponenti di menhir e dolmen si ergono come silenziosi testimoni di antiche civiltà. Questo straordinario patrimonio archeologico affascina studiosi e visitatori, trasportandoli in un passato remoto e misterioso. La sensazione di camminare tra queste colonne di pietra, disposte in perfetto allineamento, è quella di un viaggio nel tempo, un’esperienza che stimola la curiosità e l’immaginazione.

La cittadina di Dinan in Bretagna

La storia medievale della Bretagna si rivela con forza anche a Dinan, città fortificata che incanta per il suo fascino fiabesco. Le stradine strette e le mura ben conservate creano un’atmosfera d’altri tempi, dove il rumore dei passi e il profumo dell’antico si fondono in un’armonia unica. Dinan, con le sue torri e i suoi ponti, è il luogo ideale per chi ama perdersi tra vicoli ricchi di storia e scoprire angoli nascosti dove il tempo sembra essersi fermato.

Dove mangiare durante la Fête Européenne du Camping-Car in Bretagna

La cultura bretone non si esaurisce nella sola storia e nelle curve per gli amanti delle quattro ruote, è anche un viaggio nel gusto. La cucina della Bretagna è rinomata per i suoi sapori autentici e genuini. Le crepes e le galettes, preparate con farine di qualità e servite con ingredienti freschi, rappresentano i simboli di una tradizione culinaria che sa sorprendere per semplicità ed equilibrio. Nei mercati locali è possibile degustare frutti di mare appena pescati, accompagnati da un sidro artigianale che esalta ogni piatto. Le trattorie e i ristoranti della regione offrono esperienze gastronomiche che celebrano la freschezza e la stagionalità dei prodotti locali, permettendo a chi visita la Bretagna di assaporare la vera essenza del territorio.

Rosmadec Le Moulin

Situato in una posizione panoramica che ricorda i vecchi mulini, l’ambiente trasuda storia e calore. Gli ospiti di Rosmadec Le Moulin lodano la qualità dei piatti, in cui ingredienti freschi e tecniche di cottura tradizionali si fondono con un tocco di creatività. T

La sala interna del ristorante Rosmadec Le Moulin

ra le specialità più apprezzate spiccano una zuppa rustica di stagione, preparata con verdure locali e aromi genuini, e un raffinato filetto di pesce accompagnato da una riduzione di vino bianco e erbe selvatiche. I dessert non sono da meno: torte fatte in casa e crème caramel, con una consistenza vellutata e un equilibrio di sapori, completano il percorso culinario, lasciando un ricordo indelebile.

Il locale, con il suo fascino senza tempo, è particolarmente apprezzato anche dai camperisti. La sua posizione facilmente raggiungibile, unita alla disponibilità di parcheggi e alla vicinanza di aree sosta per camper, lo rende un’ottima tappa per chi viaggia su strada. In sintesi, Rosmadec Le Moulin offre un’esperienza culinaria raffinata e genuina, ideale per chi desidera assaporare la vera essenza del territorio durante il proprio viaggio.

Rosmadec Le Moulin Venelle de Rosmadec 29930 Pont-Aven Tel +33 2 98 06 00 22

Allium Restaurant

Grazie alla posizione centrale e ai collegamenti stradali efficienti, il Restaurant Allium è facilmente raggiungibile per i camperisti, che possono così godere di un fermo gourmet nel cuore della Bretagna.

La sala interna di Allium Restaurant

Il Restaurant Allium è caratterizzato da un design moderno e accogliente, un’atmosfera raffinata che non è troppo formale, rendendo il locale adatto sia a cene intime che a incontri di viaggiatori avventurosi. Il menu, che mette in risalto ingredienti locali di alta qualità, propone piatti che hanno saputo conquistare i palati dei clienti.

Tra i più apprezzati spiccano la tartare di salmone e un risotto ai frutti di mare, dove la cremosità del riso si fonde con la freschezza del pescato locale. Anche i dessert non passano inosservati: la mousse di cioccolato artigianale, leggera ma intensa, rappresenta il perfetto epilogo di un pasto studiato nei minimi dettagli.

Allium Restaurant 88 Boulevard de Creac'h Gwen 29000 Quimper Tel +33 2 98 10 11 48

Louise Restaurant

Situato in una location dal fascino discreto e raffinato, Louise. si distingue nel panorama della ristorazione come un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e dei vini pregiati. Questa struttura multifunzionale, che unisce un ristorante d'eccellenza, una cave à vin curata nei minimi dettagli e un'epicerie fine, offre un'esperienza gastronomica che celebra la tradizione culinaria francese con un tocco di innovazione.

La sala interna del Louise Restaurant

L'ambiente di Louise. è caratterizzato da un'atmosfera elegante e accogliente, con interni moderni e dalle tonalità del blu. Tra le specialità più apprezzate vi è il risotto ai funghi porcini, preparato con riso Carnaroli e arricchito da una crema leggera che ne esalta la naturale sapidità; un'altra proposta di punta è il filetto di manzo in salsa al vino rosso, servito con contorni di verdure di stagione e aromi intensi che parlano della tradizione culinaria regionale.

Non mancano però anche proposte vegetariane e piatti innovativi che reinterpretano la cucina classica con tecniche moderne, garantendo sempre un equilibrio perfetto tra gusto e presentazione.