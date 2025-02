Olio Officina Festival 2025: Genova celebra l'incontro tra olio e mare

L'atavico legame tra l'olio e il mare sarà il filo conduttore della 14ª edizione di Olio Officina Festival, che quest'anno si sposta da Milano a Genova, città marittima per eccellenza. L'evento si terrà ai Magazzini del Cotone del Porto Antico dal 27 febbraio al 1 marzo, offrendo un ricco programma di degustazioni, talk e laboratori dedicati all'olio e ai condimenti. L'ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, mentre le masterclass sulla cucina con l'olio richiederanno una prenotazione e un contributo di 5 euro.

Olio Officina Festival sbarca a Genova: un evento unico tra degustazioni e cultura dell'olio

Ideato e diretto da Luigi Caricato - oleologo, giornalista e scrittore di fama internazionale - Olio Officina Festival si è consolidato negli anni come il principale think tank italiano nel comparto dell'olio d'oliva. L'evento coinvolgerà appassionati, esperti, professionisti del food & beverage e buyer della Gdo, offrendo la possibilità di partecipare a degustazioni guidate e laboratori sensoriali. In queste sessioni, si potranno assaggiare oli extravergine di oliva e olive da tavola provenienti da tutta Italia, con un focus sulle oltre 500 varietà di cultivar coltivate nel nostro Paese, ma anche da altre regioni del mondo, inclusi mercati emergenti come l'estremo Oriente.

Non mancheranno gli abbinamenti con il cibo e uno spazio dedicato ad aceti e altri condimenti, protagonisti di percorsi esperienziali e proposte gastronomiche. Il festival ospiterà inoltre un ricco calendario di talk e conferenze che spazieranno dall'economia alla politica, dal design al packaging, fino a cultura, moda, arte e letteratura. Grazie alla partecipazione di ospiti di rilievo, Olio Officina Festival continuerà a mantenere un forte respiro culturale, offrendo momenti di confronto e approfondimento su tematiche attuali.

Uno dei temi centrali dell'edizione 2025 sarà il calo della coltivazione dell'olivo in Italia, fenomeno dovuto alla scarsa redditività e alle difficoltà legate alla gestione degli uliveti. La conseguenza diretta è un crescente ricorso all'importazione di olio da altri Paesi, con il settore che oscilla tra i costi di produzione sempre più elevati e il rischio di speculazioni commerciali.

Olio e mare: il tema dell'Olio Officina Festival 2025 a Genova

Il tema portante "L'olio e il mare" troverà espressione anche in progetti innovativi, come la sperimentazione di piattaforme marine galleggianti per la coltivazione di olivi. Le piante affonderanno le radici nell'acqua salina, permettendo di studiare la resistenza alla salinità di diverse cultivar. Questo progetto, oltre al valore scientifico, è un'iniziativa ecologica di rilievo: gli olivi contribuiranno alla bonifica delle acque marine, riducendo la presenza di nitriti derivanti dall'inquinamento e dallo sversamento di reflui.