Al Palazzetto, tipicamente veneziano: una cucina moderna in un ambiente storico

Il Boutique Hotel Palazzetto My Venice, a pochi passi dal Canal Grande, è una struttura storica risalente al XVI secolo che al proprio interno accoglie il ristorante al Palazzetto, un luogo che offre un'esperienza culinaria in un ambiente conviviale.

Il ristorante al Palazzetto si trova all'interno del Boutique Hotel Palazzetto My Venice

Al Palazzetto, una piacevole novità

A pochi mesi dalla sua apertura, il ristorante al Palazzetto ha ricevuto 1 cappello, entrando nella lista dei 1000 ristoranti premiati dalla guida Le Guide de L'Espresso 2025. Inoltre, "Venezie a Tavola", la guida che celebra le eccellenze enogastronomiche delle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Istria, ha riconosciuto al Palazzetto il titolo di Novità dell'anno 2025. La gestione è affidata ad Andrea Coppetta Calzavara, che arriva al Palazzetto My Venice dopo una carriera internazionale e un'esperienza di direzione pluriennale in un ristorante padovano 3 stelle Michelin. L'hotel, che dispone di dieci stanze, combina l'architettura tradizionale veneziana con elementi moderni e il ristorante si integra perfettamente con la struttura.

La sala del Palazzetto MyVenice

Al Palazzetto, la cucina

Il ristorante al Palazzetto propone piatti che mettono in evidenza la freschezza dei prodotti locali, mantenendo un forte legame con la tradizione, ma con un approccio contemporaneo. L’obiettivo è valorizzare gli ingredienti tipici della cucina veneta e italiana, utilizzando metodi di cottura a bassa temperatura e la griglia yakitori per conferire un sapore affumicato alle pietanze. L'attenzione è posta sulla sostenibilità e sulla stagionalità dei prodotti, con una particolare cura nella selezione di pesce e carne a km 0 provenienti da fornitori locali di fiducia.

Al Palazzetto: Battuta di Fassona piemontese con salsa my Venice; Al Palazzetto: rudo di gamberi rossi con beurre blanc e caviale; Al Palazzetto: Spaghetti "Soldati" con stracciatella, salsa al prezzemolo e gamberi rossi; Al Palazzetto: Tataki di tonno con lardo di patanegra, salsa tzatziki e ribes rossi; Al Palazzetto: Polpo alla plancia con crema di fagioli cannellini e erbe spontanee; Al Palazzetto: Faraona con crema di marroni, porcini e fondo bruno

Il menu cambia quattro volte l'anno per riflettere le diverse stagioni e offrire varietà ai clienti, sia italiani che internazionali. Tra i piatti proposti c'è il signature dish “bottoni”, un raviolo di pasta fresca con ragù di corte, arricchito da erbe spontanee dei Colli Euganei e Colli Berici e alghe di laguna.Oltre alle proposte alla carta, è possibile scegliere anche il menu degustazione “Dal Palato al Cuore”, composto da 5 portate al costo di 110 euro a persona (bevande escluse).

Al Palazzetto, tipicamente veneziano

Il ristorante dispone di una corte tipica veneziana all’esterno che può ospitare circa 30 persone e che è accessibile anche tramite approdo diretto dalla laguna. All’interno, il ristorante è composto da due salette comunicanti al piano terra, con una capienza di 30/35 persone. Inoltre, il piano nobile, caratterizzato da affreschi del ‘700, offre un tavolo imperiale che può accogliere fino a 40 persone per pranzi, cene o eventi.

La corte interna del Palazzetto MyVenice

L'arredamento del ristorante riflette un'attenzione ai dettagli, con oggetti creati su misura da artigiani e designer veneti, disponibili esclusivamente nel ristorante. I piatti in porcellana sono un esempio di come sia stata progettata una mise en place semplice ed elegante. Le pareti blu ottanio, il soffitto in legno e la luce naturale che entra dalle finestre contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente e informale. Il servizio è curato da uno staff preparato e attento.