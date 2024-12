Palazzetto My Venice: il boutique hotel di lusso nel cuore di Venezia

Venezia è una città che non smette mai di stupire. Ogni calle, ogni ponte, ogni palazzo ha una storia da raccontare, e il Palazzetto My Venice Boutique Hotel ne è un esempio perfetto. Questo splendido edificio del XVI secolo è stato restaurato con amore e attenzione per trasformarsi in un luogo dove l'arte veneziana incontra il lusso moderno. A due passi dal Canal Grande e dal maestoso Palazzo Balbi, il Palazzetto My Venice è molto più di un semplice boutique hotel: è un'esperienza. Tra comfort esclusivi, storia e cucina d'autore, questo piccolo gioiello offre tutto ciò che serve per vivere Venezia al massimo.

Palazzetto My Venice, soggiorno tra eleganza e tecnologia

Entrare nelle camere del Palazzetto My Venice è come scoprire un universo parallelo, dove la tradizione incontra la modernità. Con solo 10 stanze di pregio, ognuna diversa dall'altra, gli ospiti possono godere di un'intimità unica.

Gli interni sono curati nei minimi dettagli:

Le docce a cascata e le ampie vasche da bagno invitano al relax.

La domotica avanzata permette di personalizzare ogni aspetto del soggiorno, dalla luce alla temperatura.

L'arredamento combina elementi contemporanei e tocchi classici, per un'atmosfera calda e accogliente.

E poi c'è il fiore all'occhiello: il piano nobile. Uno spazio di 100 metri quadri che conserva gli affreschi originali e le decorazioni pittoriche d'epoca. Qui, cinque maestosi dipinti del pittore settecentesco Giuseppe Bernardino Bison celebrano le città di Milano, Roma, Pisa, Udine e Padova, sotto soffitti decorati e una quadrifora veneto-bizantina.

Cucina d'autore al Palazzetto My Venice

Ma il Palazzetto My Venice non è solo un rifugio per il corpo e l'anima. Al piano terra, il suo ristorante si celebra la cucina italiana in tutte le sue sfumature. La corte interna, con la sua porta d'acqua privata, è un'oasi di pace. Qui o nella sala interna, il ristorante può accogliere fino a 50 persone, offrendo piatti che uniscono creatività e tradizione.

Il ristorante del Palazzetto My Venice

I sapori? Sempre autentici e sorprendenti. Gli chef lavorano con ingredienti freschi e di stagione, reinterpretando i grandi classici della cucina italiana con un tocco innovativo. È il luogo perfetto per una cena romantica, un pranzo in famiglia o un evento speciale.

Palazzetto My Venice, location per eventi

Il Palazzetto My Venice è stato concepito come qualcosa di più di un boutique hotel. Giuliano Canella, proprietario della struttura, lo definisce un punto di riferimento per imprenditori e istituzioni, un luogo dove il lusso si intreccia con la cultura e le relazioni.

Non sorprende che la struttura sia perfetta per ospitare:

Eventi privati : matrimoni, anniversari e cene esclusive.

: matrimoni, anniversari e cene esclusive. Incontri aziendali : grazie a un'atmosfera che unisce professionalità e fascino veneziano.

: grazie a un'atmosfera che unisce professionalità e fascino veneziano. Occasioni speciali: ogni evento qui diventa indimenticabile.

L'idea di fondo è chiara: offrire un'esperienza unica, che rispecchi la bellezza e l'eccellenza del Made in Italy.

Dietro ogni dettaglio impeccabile del Palazzetto c'è un team di 15 professionisti, guidato dal manager Andrea Coppetta Calzavara, che porta con sé una lunga esperienza nella ristorazione stellata. A fianco del proprietario Giuliano Canella, c'è anche sua figlia, Eleonora Canella, che con il suo entusiasmo e la sua visione innovativa arricchisce l'anima della struttura.