Bettola Siciliana: un viaggio con Vittorio Vaccaro nei sapori dell'Isola

Bettola Siciliana è un ristorante che celebra la tradizione culinaria siciliana, portando in tavola piatti autentici, preparati con materie prime locali e di qualità. Fondato da Vittorio Vaccaro, attore, regista e appassionato di cucina, il locale, aperto a Milano lo scorso dicembre, vuole offrire un'esperienza semplice e autentica, mettendo in risalto la tradizione culinaria dell’isola e l’importanza delle materie prime.

Bettola Siciliana, chi è Vittorio Vaccaro

Vaccaro è un attore, regista e appassionato di cucina, nato il 17 gennaio 1980 a Calascibetta, un piccolo borgo siciliano in provincia di Enna. Cresciuto in una famiglia umile, la sua passione per la cucina affonda le radici nell'infanzia trascorsa accanto ai genitori, che gestivano un bar-trattoria. Fin da piccolo, ha osservato suo padre, cuoco di talento, e ha sviluppato una profonda connessione con la gastronomia. Oggi, Vittorio cucina per passione e professione, scegliendo materie prime italiane di qualità e promuovendo una cucina sostenibile che valorizza il lavoro dei piccoli produttori. La sua filosofia gastronomica punta sulla tradizione e sulla qualità, portando sulle tavole dei suoi clienti il frutto di un amore per la cucina e per l'ambiente.

Bettola Siciliana, la cucina

Bettola è un progetto gastronomico che nasce con l’intento di celebrare la ricca tradizione culinaria siciliana, creando uno spazio dove i clienti possano immergersi nei sapori autentici dell’isola. Il ristorante si propone come un ambiente accogliente e familiare, un luogo dove ogni piatto racconta una storia fatta di passione e rispetto per le materie prime locali.

La cucina di Bettola si ispira ai sapori genuini della Sicilia, puntando sulla freschezza e sulla qualità degli ingredienti, selezionati con cura per offrire un'esperienza autentica. Ogni portata è pensata per risvegliare i sensi e evocare l’atmosfera conviviale tipica delle tavole siciliane, dove il cibo diventa strumento di condivisione e di unione tra le persone.

Bettola Siciliana, come si mangia

Il menu di Bettola offre una selezione di piatti che riflettono la tradizione culinaria siciliana, con un’attenzione particolare agli ingredienti tipici e locali. Arricriamuni Assemi propone taglieri composti da carni di maiale nero dei Monti Nebrodi, una carne pregiata proveniente dai pascoli siciliani. La selezione comprende diversi presidi Slow Food, che offrono una combinazione di sapori autentici e genuini. Accuminciamu è una proposta di antipasti che si ispira ai piatti della tradizione siciliana. Ogni portata è un omaggio ai sapori di casa, realizzata con ingredienti che evocano i ricordi di un'infanzia vissuta a stretto contatto con la cucina familiare.

L'ovu di Vaccaro di Bettola Siciliana. La pasta incaciata di Bettola Siciliana. Il polpettone morbido di vitello e maiale, ripieno di spinaci freschi, pecorino e uova sode di Bettola Siciliana. Il manzo grigliato di Bettola Siciliana. La crema povera di nonna Angelina ca cannella di Bettola Siciliana.

Bedda Matri è una selezione di piatti che raccontano la storia personale del cuoco, piatti preparati dalla madre durante i suoi ritorni in Sicilia. Un’esperienza che permette di assaporare i veri gusti e profumi dell'isola. Futtitinni e Mangia è un invito a sedersi a tavola e godersi un pasto in compagnia, un’espressione tipica siciliana che riflette l’ospitalità della terra d’origine del cuoco. Un'atmosfera conviviale dove il cibo diventa il veicolo di accoglienza e calore. Sicchiu e Corda si rifà a un detto siciliano che esprime l'idea di inseparabilità. In questo caso, i contorni sono pensati come il complemento essenziale dei piatti principali, proprio come la corda è necessaria al secchio per attingere l’acqua dal pozzo. Infine, Duci è una proposta di dolci che richiama le tradizioni familiari, legate alle feste, ai compleanni e ai momenti di convivialità. I dolci offrono un viaggio nei ricordi, con sapori che rispecchiano l'infanzia e l’affetto delle tradizioni siciliane.

Bettola Siciliana, la cantina

Alla Bettola Siciliana è viva la passione per la Sicilia si riflette non solo nei piatti, ma anche nella cantina, composta esclusivamente da vini siciliani. Ogni bottiglia racconta un territorio, una tradizione e una storia, dai vulcanici bianchi dell’Etna ai rossi intensi delle campagne di Noto.

Il locale ha selezionato con cura i vini, scegliendo cantine che lavorano con rispetto per la terra e le sue uve autoctone, per offrire ai nostri ospiti un’esperienza autentica e completa, che esalti ogni sapore della nostra cucina e celebri l’eccellenza vinicola siciliana.