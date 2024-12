Vittorio Vaccaro inaugura "Bettola Siciliana", il suo primo ristorante a Milano

Vittorio Vaccaro, eclettica personalità del mondo dello spettacolo e della gastronomia, apre ufficialmente le porte di Bettola Siciliana, il suo primo ristorante, situato in Via Lodovico Muratori, 11 a Milano. Il locale accoglierà i clienti dal lunedì al venerdì a partire dalle 19:30, e sabato e domenica a pranzo, dalle 12:00 alle 15:00.

Vittorio Vaccaro apre il suo primo ristorante a Milano, Bettolina Siciliana (foto: Sara Galimberti)

Chi è Vittorio Vaccaro

Vaccaro, noto per la sua carriera che spazia dalla recitazione alla conduzione televisiva, dalla regia alla musica, ha sempre mantenuto una forte passione per la cucina, che affonda le radici nella sua infanzia. Cresciuto in una famiglia umile e ricca di valori, l'amore per la gastronomia nasce nel bar-trattoria dei genitori, in un piccolo borgo dell’entroterra ennese. “Bettola Siciliana” rappresenta l’evoluzione di questo percorso personale e professionale, unendo arte e cucina in un’esperienza unica.

Vaccaro si propone di offrire una cucina che parli a tutti, dove il cibo è veicolo di amore, ricordi e convivialità (foto: Sara Galimberti)

La carriera di Vittorio Vaccaro, vero e proprio esempio di poliedricità, lo ha visto protagonista non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche come regista, musicista e conduttore televisivo. Tra le sue esperienze artistiche di rilievo, ricordiamo le collaborazioni con il regista Eimuntas Nekrosius al Teatro Olimpico di Vicenza e la produzione di eventi culturali innovativi come i festival Mythos e Officine del Teatro. In televisione, ha recitato in fiction come Squadra Antimafia 4 e Piloti, mentre al cinema è stato protagonista nel lungometraggio Nato a Xibet, selezionato ai David di Donatello. Il suo amore per la cucina si è manifestato anche in televisione: dal 2022 ha condotto programmi su Food Network, come A Casa Cucina Papà, Green Table e Liguria a Tavola, portando la sua sensibilità artistica tra i fornelli e raccontando il cibo come esperienza culturale. Nel 2023, ha pubblicato il libro La cucina è il teatro della vita, un racconto intimo che unisce la passione per la gastronomia alla riflessione artistica.

Bettola Siciliana, come si mangia

Il ristorante propone piatti tipici della tradizione siciliana, preparati con ingredienti biologici e a chilometro zero. Ogni portata racconta una storia di vita, di calore e di famiglia, riflettendo la visione creativa di Vaccaro, che ha voluto creare un luogo dove i sapori autentici della Sicilia sono celebrati con eleganza e semplicità.

Vaccaro si propone di offrire una cucina che parli a tutti, dove il cibo è veicolo di amore, ricordi e convivialità. «Oggi mancano ristoranti che facciano sentire la gente a casa, dove poter mangiare piatti che trasudano amore per la tavola e per la materia prima di qualità senza dover ricorrere a locali stellati - afferma l’imprenditore e chef -: voglio parlare a tutti coloro che riconoscono nel cibo non solo una necessità, ma anche una ricerca di amore e di sano piacere».