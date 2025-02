Djerba: scoprire la Capitale mondiale della gastronomia insulare 2025

C’è di più di dune dorate e acque cristalline a Djerba. Qui, la tradizione gastronomica non è solo un retaggio del passato, ma un elemento vitale. Quest’anno più che mai. Nel 2025 l’isola di Djerba verrà celebrata come “Capitale mondiale della gastronomia insulare”, un titolo che va ben oltre il riconoscimento estetico della sua cucina, per rappresentare la storia, le tradizioni e l’impegno nel coniugare innovazione e sostenibilità.

Situata al largo della costa tunisina, Djerba è sempre stata un crocevia di popoli e culture. Nel corso dei secoli l’isola ha accolto fenici, romani, arabi e berberi, arricchendosi anche della presenza di una fiorente comunità ebraica. Questo intenso intreccio di influenze si riflette in ogni aspetto della vita locale, dalla lingua agli usi, ma soprattutto nella cucina, dove ingredienti semplici come olive, agrumi, spezie ed erbe aromatiche vengono valorizzati grazie a metodi di preparazione tramandati di generazione in generazione.

Il titolo di Capitale mondiale della Gastronomia insulare 2025

Il riconoscimento del 2025 come “Capitale mondiale della gastronomia insulare” è il risultato di un lungo processo di selezione che ha esaminato la qualità dei prodotti locali, la profondità delle ricette tradizionali e la capacità di innovare rispettando le radici culturali. Le autorità tunisine, insieme a storici e gastronomi di fama internazionale, hanno voluto mettere in luce il potenziale di Djerba non solo come destinazione turistica, ma come laboratorio vivo in cui tradizione e modernità si fondono per creare esperienze uniche.

Un negozio di spezie ed erbe aromatiche a Djerba

L’evento 2025 si declinerà attraverso una serie di iniziative studiate per coinvolgere sia i residenti che i visitatori provenienti da ogni parte del mondo, creando un vero e proprio itinerario di esperienze. Nel cuore pulsante di Houmt Souk, il centro storico dell’isola, si svolgerà il Festival Internazionale dei Sapori Insulari, un appuntamento che prevede showcooking, degustazioni e laboratori pratici. Durante questo festival, chef locali e ospiti internazionali si confronteranno e collaboreranno per reinterpretare le ricette tradizionali.

Un ulteriore appuntamento dell’evento è rappresentato dal Mercato Itinerante dei Produttori, un percorso che accompagnerà i visitatori attraverso i diversi angoli dell’isola. Questo itinerario consentirà di scoprire il lavoro quotidiano degli artigiani, coltivatori e piccoli produttori locali, offrendo un’esperienza diretta e autentica. Dal vivace mercato di Houmt Souk alle stradine caratterizzate dai laboratori artigianali di Guellala, ogni tappa permetterà di comprendere come la tradizione si intrecci con pratiche agricole e artigianali sostenibili.

Le strade di Guellala con i negozi degli artigiani

Questi momenti di confronto sono organizzati in modo tale da seguire la stagionalità e una maggiore sostenibilità ambientale, infatti vi consigliamo di seguire il programma direttamente sulla pagina facebook , in quanto aggiornano saltuariamente gli eventi, in base alle disponibilità.

Djerba e i luoghi da visitare

La storia di Djerba è intrisa di fascino e mistero, e l’isola offre numerosi spunti di interesse che arricchiscono ulteriormente l’esperienza del visitatore. Passeggiando per le vie di Houmt Souk, ci si imbatte in mercati animati, edifici caratteristici e angoli che raccontano storie di antichi commerci e di incontri fra culture diverse.

La sinagoga di El Ghriba

Un luogo simbolo di questa ricchezza culturale è la sinagoga di El Ghriba, meta di pellegrinaggi e testimonianza di una convivenza storica tra diverse comunità. Allo stesso modo, il villaggio di Guellala, famoso per la produzione artigianale di ceramiche, offre scorci autentici e laboratori aperti al pubblico, dove è possibile osservare da vicino tecniche antiche che ancora oggi continuano a dare vita a opere d’arte uniche.

Le ceramiche di Guellala

La gastronomia di Djerba è, senza dubbio, il fulcro attorno al quale ruota l’intera celebrazione del 2025. Piatti come il couscous, preparato con semola di grano duro e servito con ricchi stufati di carne o pesce, sono il simbolo della capacità dell’isola di trasformare ingredienti semplici in vere opere culinarie. I tajine, cotti in tradizionali recipienti di terracotta, esaltano i sapori con una lenta cottura che permette alle spezie e agli aromi di fondersi in maniera armoniosa, dando vita a piatti che sanno di storia e di territorio.

I tajine cotti in tradizionali recipienti di terracotta

Anche i dolci tradizionali, realizzati con datteri, miele, latte e semolino, rappresentano momenti di condivisione e di festa, capaci di evocare ricordi e memorie di antiche ricette tramandate di madre in figlia. La modernità, però, non viene a intaccare il rispetto per la tradizione: giovani chef e imprenditori locali stanno infatti sperimentando nuove modalità di presentazione e preparazione, dimostrando che innovazione e tradizione possono convivere in modo sinergico e complementare.

Il mare cristallino di Djerba

Oltre alla ricchezza culinaria, Djerba offre scenari naturali e culturali che completano il quadro di un’isola autentica e sorprendente. Le spiagge incontaminate, come quelle di Sidi Mahrez, offrono un’ambientazione ideale per rilassarsi e, al contempo, per gustare il pesce fresco preparato secondo ricette secolari. Passeggiando lungo il litorale o esplorando i sentieri che attraversano piccoli borghi e mercati locali, il visitatore viene immerso in un’atmosfera fatta di colori, profumi e suoni che raccontano la vita quotidiana di una comunità fiera delle proprie radici.

Dove dormire a Djerba per vivere il lusso mediterraneo

Il titolo “Capitale mondiale della gastronomia insulare 2025” è piuttosto prestigioso, necessita dunque di proposte all’altezza: comfort e benessere, camere eleganti, servizi di alta qualità, tutto per vivere un’esperienza indimenticabile.

Difficile trovare una struttura alberghiera all’altezza di tutto ciò in centro a Djerba, dobbiamo ammetterlo, ma per chi desidera vivere un’esperienza di lusso a 360 gradi, abbiamo selezionato questi alberghi che non sono comodi per il centro, ma rappresentano la scelta ideale per immergersi in un contesto in cui ogni dettaglio è curato per offrire non solo comfort, ma anche un profondo legame con la cultura e la gastronomia dell’isola.

Dar Naël - Maison d’hôtes

L’unica proposta che ci sentiamo di consigliare vicino al centro di Djerba. Un boutique hotel, un’oasi di pace e lusso che si ispira al patrimonio culturale di Djerba, valorizzando elementi dell’architettura tradizionale e dell’artigianato locale, per creare ambienti accoglienti e curati, in perfetta armonia con il contesto in cui è inserita.

Una suite di Dar Naël

Entrando in Dar Naël, il visitatore viene immediatamente avvolto da un’atmosfera calda e genuina, dove le pareti levigate bianche, i dettagli in ceramica dipinta a mano e i tessuti pregiati raccontano storie di un passato ricco di tradizioni e cultura. Le camere di Dar Naël sono concepite per offrire un rifugio intimo e raffinato. Sono previste solo sei suites, tutte finemente elaborate per garantire privacy ai propri ospiti. Questo boutique hotel, infatti, è una soluzione particolarmente adatta per famiglie, coppie o piccoli gruppi che vogliono vivere l’isola all’interno di una propria “isola” di benessere.

Il fascino di Dar Naël non si esaurisce negli ambienti interni: anche gli spazi esterni sono stati progettati per esaltare il legame con la natura e il lusso. Un cortile interno, ricco di vegetazione tipica e incorniciato da una piscina privata, è ideale per momenti di relax e per assaporare un tè alla menta preparato secondo ricette antiche.

La piscina esterna di Dar Naël

All’interno della struttura, una piccola sala da pranzo e una terrazza panoramica accolgono colazioni preparate con ingredienti freschi e locali, che spaziano dai prodotti tipici come datteri, agrumi e formaggi artigianali. In occasione del riconoscimento di Djerba come Capitale mondiale della gastronomia insulare 2025, la guesthouse ha ideato una serie di iniziative enogastronomiche che integrano la tradizione culinaria dell’isola con proposte innovative, pensate per offrire agli ospiti un’autentica esperienza di gusto.

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso

Il Radisson Blu Palace Resort & Thalasso si specchia imponente, luminoso, bianco e maestoso lungo la costa di Djerba. L’hotel si sviluppa su ampi terreni che si affacciano su un mare cristallino, garantendo agli ospiti un’esperienza di soggiorno che unisce il lusso a un contatto diretto con la natura. Le camere, arredate con gusto e dotate di ogni comfort moderno, offrono spazi ampi e luminosi, con dettagli di design che richiamano l’arte e la cultura locale.

Una suite con vista mare del Radisson Blu Palace Resort & Thalasso

Tra i servizi offerti spicca il centro Thalasso, concepito per il benessere e la rigenerazione, dove una serie di trattamenti innovativi basati sulla terapia marina si fondono con tecniche tradizionali. Le piscine a sfioro e le aree relax completano l’offerta, creando ambienti ideali per rigenerarsi in totale armonia con il paesaggio circostante.

In vista del 2025, il Radisson Blu Palace Resort & Thalasso ha integrato nel proprio programma una serie di eventi culinari e serate a tema, pensati per celebrare il riconoscimento di Djerba come Capitale mondiale della gastronomia insulare. Gli chef dell’hotel, in collaborazione con esperti della tradizione locale, hanno curato menù speciali che esaltano i prodotti tipici dell’isola, dando spazio a proposte innovative che combinano tradizione e modernità.

La piscina esterna del Radisson Blu Palace Resort & Thalasso

Accompagnate da degustazioni guidate e workshop gastronomici, gli ospiti potranno vivere un’esperienza culinaria completa e immersiva qui, in perfetto connubio con l’ambiente esclusivo e raffinato dell’hotel.

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Zone Touristique 4128 Houmt Souk (Djerba) Tel +216 7575 7600

Iberostar Selection Eolia Djerba

Incastonata in una delle zone più suggestive dell’isola, questa struttura è concepita per i soggiorni più esclusivi. Un perfetto connubio tra design contemporaneo e richiami alla tradizione locale, creando ambienti che evocano la calda ospitalità Djerbana e, allo stesso tempo, rispondono alle esigenze di un viaggiatore esigente.

Una suite dell'hotel Iberostar Selection Eolia Djerba

Davanti a una spiaggia privata dalle sabbie dorate e bagnata dalle acque cristalline del Mediterraneo, il resort gode di un panorama mozzafiato che si estende a perdita d’occhio. Immerso in un ampio parco, l’ambiente circostante offre agli ospiti spazi di relax e tranquillità, ideali per chi desidera allontanarsi dal trambusto quotidiano e immergersi in un’atmosfera di pace e bellezza naturale.

All’interno, le camere e le suite sono progettate per garantire il massimo comfort, fondendo elementi moderni con tocchi di tradizione che richiamano i colori e i materiali tipici di Djerba. Gli ambienti, luminosi e ben arredati, offrono spazi generosi e funzionali, dotati di tecnologie all’avanguardia e di tutti i comfort necessari per un soggiorno senza compromessi. Ogni camera è stata curata nei minimi dettagli: dai tessuti pregiati che adornano le tende e gli arredi, alle opere d’arte locali che impreziosiscono le pareti, ogni elemento contribuisce a creare un’atmosfera raffinata e accogliente.

La piscina esterna dell'hotel Iberostar Selection Eolia Djerba

In vista del 2025, anno in cui l’isola è stata proclamata Capitale mondiale della gastronomia insulare, il resort ha arricchito la propria offerta culinaria con una serie di iniziative speciali: i ristoranti interni, caratterizzati da ambienti eleganti e accoglienti, offrono menù elaborati che mettono in luce prodotti locali di alta qualità. Dai datteri e agrumi tipici del territorio, alle erbe aromatiche e alle spezie che da secoli caratterizzano la cucina mediterranea. Inoltre, il resort promuove regolarmente eventi a tema e degustazioni guidate, creando un dialogo diretto tra ospiti e produttori locali, per far conoscere le eccellenze gastronomiche di Djerba e sottolineare il valore di una tradizione che continua a evolversi.

Dove mangiare a Djerba, tra tradizione, sapori locali e lusso

Per assaporare al meglio la gastronomia di Djerba, bisognerebbe perdersi in qualche locale autentico, dove sicuramente il menu è scritto solo in arabo, dove il profumo delle spezie è così intenso che rimarrà sui vestiti per mesi e dove, alla fine del pasto, qualcuno avrà offerto almeno un giro di narghilé.

Ma abbiamo cercato di optare per ristoranti che offrissero questa proposta tipica, senza rinunciare al lusso. Abbiamo dovuto spostarci dal centro e dagli alberghi lussuosi, che hanno in verità alcuni dei ristoranti più apprezzati, ma ecco cosa consigliamo di provare fuori dal solito percorso.

El Ferida Restaurant

All’interno di Le Grand Casino De Djerba, si trova un autentico punto di riferimento nel panorama gastronomico Djerbano, dove l’innovazione si sposa armoniosamente con le radici profonde della tradizione locale. In un ambiente dall’atmosfera calda ed elegante, in cui il design degli interni ricorda la maestria artigianale tipica di Djerba, sfumature dorate, tende e luci soffuse si combinano per creare un’atmosfera che trasmette immediatamente l’essenza del territorio.

La sala de El Ferida Restaurant

La proposta culinaria di El Ferida rappresenta un percorso di scoperta, in cui i prodotti tipici vengono valorizzati in piatti abbondanti e ricchi di gusto, come il couscous Djerbano, preparato con semola di grano duro di qualità e cotto a vapore. Questo piatto viene solitamente accompagnato da una selezione di verdure di stagione - carote, zucchine e ceci - e da un’accurata scelta di carni o, in alcune varianti, da pesce fresco. La ricetta di El Ferida, arricchita da un mix di spezie che può includere cumino, coriandolo e un accenno di zafferano, esalta i sapori autentici dell’isola.

Un piatto de El Ferida Restaurant

Un’altra icona del ristorante è la celebre insalata Mechouia, preparata con peperoni e pomodori grigliati, che vengono poi tagliati a dadini e conditi con olio extravergine di oliva, succo di limone e un pizzico di sale. Questa insalata, arricchita dall’aggiunta di tonno, olive nere e, talvolta, uova sode, è un classico della tradizione tunisina e si distingue per il suo equilibrio tra dolcezza e acidità, esaltando il sapore naturale degli ortaggi attraverso la tecnica della grigliatura.

El Ferida Restaurant Route Touristique Sidi Mehrez c/o Le Grand Casino De Djerba 4179 Djerba Tel +216 29 210 542

L’Autre Monde

Un piccolo laboratorio culinario, tra vetrate colorate e comodi divani, in cui la tradizione Djerbana viene reinterpretata con un approccio internazionale. L’Autre Monde offre un’esperienza gastronomica completa e raffinata, in cui ogni piatto è pensato per raccontare la storia, la cultura e la passione che contraddistinguono Djerba.

La sala interna del ristorante L'Autre Monde di Djerba

Dalla delicatezza del tajine di pesce, passando per l’armonia del brik à l’œuf, fino ad arrivare alla dolcezza del makroud, ogni portata è un invito a scoprire e apprezzare il territorio.

In vista del 2025, L’Autre Monde ha in serbo alcune varianti al menu, con l’intenzione di diventare ambasciatore della cucina Djerbana. La collaborazione con produttori locali e l’uso di ingredienti freschi e a chilometro zero sono elementi cardine che confermano l’impegno del ristorante nel valorizzare il patrimonio culinario dell’isola, creando un ponte tra passato e futuro.

Un piatto del ristorante L'Autre Monde di Djerba

Potrebbe essere complicato prenotare, dato che è un locale estremamente tipico, nonostante si trovi in una zona turistica, ma vi consigliamo comunque di fare un tentativo.

Non ve ne pentirete.

L’Autre Monde Zone touristique, Mezraya 4189 Houmt Souk (Djerba) Tel +216 50 701 375

Restaurant Haroun

Lontano dai soliti cliché dell’ospitalità “turistica” e dalle formule standard, questo ristorante riesce a trasmettere un’esperienza culinaria fatta di sapori decisi e genuini. A differenza di locali che puntano sull’eccesso decorativo, qui si respira un’atmosfera “di casa”, fatta di semplicità e passione per il cibo tradizionale.

La sala interna del ristorante Haroun di Djerba

I visitatori raccontano di essere accolti da un personale che, con cortesia sincera e consigli pratici, li guida tra le proposte del menù, spiegando la storia dietro ogni ricetta e l’origine degli ingredienti. Un tono familiare emerge d’altronde anche dall’ambiente: pietre e travi in vista, vista sul mare, grandi tavolate, persino un dehor che ricorda il ponte di una nave.

Qui tutto è fresco e locale, le specialità della casa provengono dai pescatori della zona, che garantiscono un pescato del giorno che viene marinato con una miscela di erbe aromatiche e agrumi, e cotto lentamente nel tradizionale tajine in terracotta.

Un piatto del ristorante Haroun di Djerba

I clienti qui trovano il menu di proprio gradimento dagli antipasti fino al dessert, in particolare il makroud, realizzato con semola finemente lavorata, farcito con una miscela di datteri e noci e poi immerso in uno sciroppo al miele leggermente aromatizzato. Per chi desidera immergersi in un ambiente in cui il cibo racconta storie antiche e vive il presente con naturalezza, Restaurant Haroun si rivela una scelta eccellente.