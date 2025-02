Le stelle della mixology brillano all'Aleph Rome Hotel con Lorenzo Politano

Roma si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di mixology: una serie di serate esclusive all'Aleph Rome Hotel, che vedranno protagonisti alcuni dei più rinomati bartender del panorama italiano e internazionale. Tra questi, Lorenzo Politano, bartender di punta dell'hotel e del bar Organics Sky Garden Rome, che ha curato una nuova drink list che rende omaggio ai cocktail classici con uno studio approfondito sulla miscelazione tradizionale.

L'Organics Sky Garden Rome, bar dell'Aleph Rome Hotel

Politano non si è limitato a selezionare drink, ma ha costruito un vero e proprio percorso attraverso la storia della mixology, ispirandosi a testi storici e a un vasto bagaglio di conoscenze accumulate nel tempo. La sua drink list è suddivisa in quattro capitoli: i Signature cocktails, che reinterpretano i grandi classici come l'Old Fashioned; i Martini cocktails, con diverse declinazioni di uno dei drink più iconici; la Famiglia del Negroni, che esplora le molteplici varianti del celebre cocktail italiano; e infine una selezione di Cocktail alcohol-free, pensata per chi desidera un'esperienza altrettanto sofisticata senza alcol.

Non solo Aleph Rome Hotel: Lorenzo Politano ospite nel mondo

Ma il 2025 non si limiterà alla nuova drink list. L'anno si preannuncia ricco di eventi speciali, in cui Lorenzo Politano ospiterà alcuni dei più rinomati professionisti della mixology internazionale. Il calendario delle guest nights all'Aleph Rome Hotel è già definito e si parte il 3 marzo con Alberto Corvi, in collaborazione con Casa Tobago Milano. A seguire, il 10 giugno sarà la volta di Antonio Tittoni e Luca Bruni per Depero, mentre il 24 giugno toccherà a Livio Morena di Argot Prati. L'8 luglio sarà protagonista Daniele De Angelis di Argot Secret Bar, e il 22 luglio Mathilde De Salivet porterà la sua esperienza insieme ad Adriatico Amaretto. Ogni appuntamento offrirà una drink list esclusiva, studiata ad hoc per l'occasione.

Lorenzo Politano, bartender di punta dell'Aleph Rome Hotel

Parallelamente agli eventi nella capitale, Politano sarà impegnato in una serie di tappe nazionali e internazionali. Il 13 febbraio volerà a Dubai per una serata alla Dubai Edition, mentre il 31 marzo sarà a Berlino per l'Ihif all'Hotel Hilton. Ad aprile, l'8, parteciperà alla Florence Cocktail Week, mentre a maggio sarà coinvolto in diversi appuntamenti all'interno del Roma Bar Show 2025. A giugno, invece, farà tappa l'8 a The Roof Pompei, per poi volare il 17 settembre alla Negroni Cocktail Week di Amsterdam.

Per informazioni e prenotazioni alle serate dell'Aleph Rome Hotel, è possibile contattare FCOAH_FB@hilton.com!