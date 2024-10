Imperatore per un giorno nell'Augusto Suite dell'Aleph di Roma

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza Barberini e dalla storica Fontana di Trevi, l'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, si distingue come una raffinata oasi di lusso. Quest'autunno, l'hotel ha lanciato una nuova esperienza esclusiva: l'Emperor's Retreat, un soggiorno imperiale che unisce la grandiosità della Roma antica con il comfort e l'eleganza moderni, tutto da vivere nella magnifica Suite Augusto. Questo tributo all'Imperatore Augusto rappresenta un viaggio nel tempo, un'immersione nel fascino e nello splendore della Roma imperiale, rivisitati per offrire agli ospiti un'esperienza indimenticabile.

La Suite Augusto dell'Aleph

Un soggiorno regale nella Suite Augusto dell'Aleph

Varcare la soglia della Suite Augusto è come entrare in un mondo dove la storia si intreccia con il lusso contemporaneo. Gli arredi, realizzati con marmo pregiato e tessuti di qualità, richiamano l'opulenza dell'antica Roma, ma senza mai rinunciare al design moderno. Ogni dettaglio è stato curato per evocare la grandezza dell'epoca imperiale, pur garantendo il massimo comfort. Dalla suite, si apre una vista mozzafiato sullo skyline romano, un affaccio che permette di cogliere l’essenza storica della città, respirando l'atmosfera eterna che ha reso Roma famosa in tutto il mondo.

Particolare della Suite Augusto dell‘Aleph (Foto: Edoardo Alaimo)

Il balconcino privato, che domina sui tetti di Roma, è il luogo perfetto per godersi un momento di tranquillità, magari sorseggiando un drink mentre si ammira lo splendido panorama. Immaginatevi lì, al tramonto, quando la città si tinge di oro e il suono distante delle fontane accompagna la vostra esperienza imperiale.

Il benvenuto imperiale: il cocktail “Domus Augustana” dell'Aleph

Appena arrivati nella Suite Augusto, gli ospiti vengono accolti con un drink di benvenuto pensato appositamente per celebrare l'imperatore che dà il nome alla suite. Il cocktail “Domus Augustana”, creato da Lorenzo Politano, è un vero e proprio omaggio ad Augusto, che unisce due ingredienti molto amati dall'imperatore: frutta e formaggio. Questa combinazione, reinterpretata in chiave moderna, diventa una bevanda sorprendente e deliziosa.

Servizio esclusivo nella Suite Augusto dell'Aleph

Servito in un bicchiere Highball, il Domus Augustana è preparato seguendo un approccio zero sprechi, dimostrando l'impegno dell'hotel per la sostenibilità. La ricetta prevede una base di succo fresco, estratto di zenzero e soda, il tutto guarnito con una scaglia di Parmigiano, creando un mix che è allo stesso tempo sorprendente e delizioso. È l'inizio perfetto per un soggiorno che celebra l'incontro tra passato e presente, tradizione e innovazione.

Un risveglio da imperatori: colazione in suite all'Aleph

L'esperienza imperiale continua al mattino con una colazione sontuosa, servita direttamente in camera. Non si tratta di una semplice colazione, ma di un "banchetto" degno di un imperatore, per iniziare la giornata nel massimo del comfort e del lusso. Croissant appena sfornati, marmellate fatte in casa, frutta fresca di stagione, formaggi locali e delizie tipiche italiane: ogni boccone è un'esperienza culinaria che stimola i sensi e ricarica le energie.

Tra le specialità servite, spiccano le uova alla benedict, i mini sandwich gourmet e una selezione di frutta secca e ciambelle dolci. Tutto viene presentato in modo elegante e raffinato, rendendo la colazione un vero e proprio rito di piacere. Per chi desidera un tocco ancora più esclusivo, è possibile richiedere una selezione di prodotti gourmet locali, come miele di piccoli produttori e formaggi pregiati. Un'esperienza che celebra l'arte della colazione e che, come il resto del soggiorno, mira a viziare e coccolare gli ospiti.

Il soggiorno della Suite Augusto dell‘Aleph

The Body Sculpting: trattamenti ispirati alla bellezza dell'antica Roma all'Aleph

Nessun soggiorno imperiale sarebbe completo senza un trattamento benessere degno della regalità romana. All’Aleph Rome Hotel, l’esperienza Emperor's Retreat include un'esclusiva sessione di Body Sculpting presso la spa dell'hotel, ispirata alle antiche pratiche di bellezza di Roma. Questo trattamento, della durata di 60 minuti, combina esfoliazione e massaggio tonificante, per un risultato che rinnova il corpo e lo spirito.

Lo scrub corpo, che apre il trattamento, utilizza tecniche antiche per esfoliare la pelle in profondità, lasciandola morbida e vellutata. La tradizione romana voleva che le donne utilizzassero scrub naturali per mantenere la pelle luminosa e liscia, e questa pratica viene riproposta con prodotti di alta qualità e ingredienti naturali. Il massaggio tonificante, che segue lo scrub, è eseguito con il prezioso Burro Corpo Insium, una crema lussuosa che trae ispirazione dagli antichi “unguentum” romani. Questa crema non solo nutre e rassoda la pelle, ma rilassa profondamente il corpo, migliorando la circolazione e favorendo una sensazione di benessere totale.

Il Body Sculpting non è solo un trattamento estetico, ma un vero e proprio rituale di benessere che mira a far sentire ogni ospite come un vero imperatore. La pelle ritrova il suo splendore naturale, il corpo si risveglia in un abbraccio di energia e vitalità, e la mente si libera dallo stress quotidiano.

All'Aleph esperienza sensoriale che celebra la grandezza di Roma

L'Augusto Suite Experience rappresenta l'incontro perfetto tra storia e modernità, tra il passato glorioso di Roma e il comfort del XXI secolo. Ogni dettaglio è pensato per offrire agli ospiti un'esperienza completa e coinvolgente, dove il lusso contemporaneo si intreccia con l'eredità imperiale. La suite, i servizi esclusivi, la colazione e il trattamento spa rendono il soggiorno all’Aleph Rome Hotel una vera e propria immersione nel mondo di Augusto, rivisitato con un tocco di modernità.

Questo soggiorno è pensato per chi cerca qualcosa di più di una semplice vacanza. È un viaggio sensoriale che permette di vivere Roma in tutta la sua magnificenza, sentendosi parte della sua storia millenaria. L'Emperor's Retreat è molto più di una notte in hotel: è un’esperienza, un tributo alla grandezza di una delle città più affascinanti al mondo.

Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton

Via di S. Basilio 15 - 00187 Roma

Tel 06 4229001