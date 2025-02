Belloverde: un angolo green di Roma dove gustare colazione, pranzo e cena

Dedicato a chi ha il pollice verde ed è innamorato di piante e fiori. Ma non solo. Piuttosto per tutti quelli che hanno uno spirito green e dalla colazione alla cena amano essere circondati da una ricca varietà di profumi e colori. La passione per il florovivaismo coniugata alla gastronomia è uno dei trend del momento, un mix cui non si sottrae neanche Roma. Specie se la scelta degli arredi, integrata alla vegetazione crea una irresistibile atmosfera bucolica. Il mood che caratterizza Belloverde, il nuovo format all day long inaugurato di recente nella zona nord di Roma.

Belloverde: dalla colazione alla cena, un'ampia scelta di piatti e pizze per tutti i gusti

Nomen omen. Un po' quello che sintetizza Sofia Montano che insieme a suo papà Dario, si sono lanciati in questa avventura: «Cose buone, cose belle e cose verdi». Siamo infatti all'interno di uno storico vivaio dove poter gustare in relax una golosa colazione, ma anche pranzare e, nell'attesa della cena, concedersi un'ora del tè o un aperitivo. Sempre che non si vada di fretta. Un concetto assolutamente bandito a queste latitudini. Come spiega Sofia Montano: «Abbiamo voluto aprire questa attività per farne un luogo non di passaggio, ma un ambiente dove conversare e socializzare, stimolando la colloquialità. Molti avventori lo scelgono durante le ore diurne per lavorare, da soli o in gruppo. Certo, conta molto anche l'arredamento. Tutto è studiato nel segno delle piante che non diventano una semplice decorazione, ma protagoniste anche sui tavoli, studiando la stagionalità e in un certo senso rinforzando anche il romanticismo del luogo. Chic ma non snob. Pure il menu, e la scelta dei piatti, si innestano in questa filosofia».

La proposta gastronomica di Belloverde

Se la colazione è un trionfo di croissant, torte, monoporzioni e biscotteria secca, naturalmente home made, la cucina si muove sul binario della tradizione con un brio contemporaneo. Tra gli antipasti un must sono le polpette di bollito con patate al vapore servite con salsa verde alle erbe, olio e aceto al pari della caciotta vaccina fritta con semola, servita con cicoria ripassata e fritta panata con farina di riso, birra, salsa di miele, aceto di riso e aglio fermentato. Molto equilibrata la vellutata di patate al vapore, porro stufato con baccalà in olio cottura e peperone crusco. Menzione d'onore per il “Gran Baule Conviviale”, una box in legno che racchiude, come un portagioie, una selezione di salumi e formaggi di alta qualità.

A tal proposito Belloverde è anche bottega, ovvero moltissimi prodotti e ingredienti delle preparazioni possono essere acquistati per l'asporto. Passando ai primi piatti, tradizione romana a parte, le proposte si orientano da un intenso risotto mantecato al Castelmagno con riduzione di Barbera d'Asti alla Caramella di pasta all'uovo fresca ripiena di parmigiano con salsa al burro, salvia e battuto di gambero rosa. La riconoscibilità dei sapori è il filo conduttore dei secondi con il pescato del giorno reinterpretato in tre versioni, in umido, al forno oppure in tartare. Per i carnivori, da non perdere la Guancia di manzo brasata al Sangiovese servita con purè di patate con panna ristretta, così come il Galletto cotto a bassa temperatura marinato in salamoia per 24 ore e cotto per 7 ore a 58 gradi, spennellato, con salsa di soia e aglio fermentato. Il menu di Belloverde contempla però anche un altro tipo di offerta.

La colazione da Belloverde 1/6 Belloverde: Caramella di pasta all'uovo 2/6 Il polpo croccante di Belloverde 3/6 Tea time da Belloverde 4/6 L'apertivo da Belloverde 5/6 Da Belloverde un'ampia scelta di pizze e calzoni 6/6 Previous Next

«Il nostro locale vuole essere il più inclusivo possibile - evidenzia Dario Montano - spesso capita quando si esce in gruppo che qualche commensale abbia voglia di una pizza e non è facile trovare il posto che riesca a mettere tutti d'accordo. Da noi c'è anche questa possibilità, attingendo a una varietà di pizze che vanno dalle classiche tradizionali a quelle più gourmet, rigorosamente romane». Siamo dunque orientati su un panetto da 200 grammi, realizzata con un impasto a media idratazione e stesa a mano. Tra le signature, spiccano la Cordigliera Cantabrica con mozzarella, filetti di acciughe del Cantabrico, stracciatella, crema di cipolla rossa caramellata e granella di pistacchio; La Brassipa Ruvo, ovvero mozzarella, friarielli, provola e salsiccia e la Pier Vaccinus, con mozzarella, salsiccia, crema di peperoni, ricotta vaccina e rucola. Grande attenzione è riservata poi ai calzoni, tra cui “L'accattone” con mozzarella, pomodoro, melanzane fritte servite con pesto di basilico e scaglie di grana.

Le novità di Belloverde per il 2025

Ma ci sono un paio di novità che bollono in pentola, per rendere ancora più ricco di charme Belloverde. «A me sono sempre piaciuti i locali - aggiunge Dario Montano - e prima di inizIare questa avventura, ho girato il mondo per rubare con gli occhi, spunti e idee che fossero in sintonia con il mio gusto estetico. Ho capito che cruciale, nel rapporto con la clientela, è la cura del dettaglio, la vera coccola seduttiva. Quindi per affascinare l'ospite e rendere il viaggio nel nostro locale una vera esperienza, con la bella stagione, inaugureremo una nuova area nel cuore del vivaio a contatto ravvicinato con la produzione floreale ed arboricola. Stiamo predisponendo un sistema di condizionamento ecologico con acqua nebulizzata e un'ombreggiatura in grado di filtrare i raggi solari respingendo quelli nocivi. E per rendere ancora più concreti e sinceri i nostri principi di alimentazione sostenibile vogliamo produrre tutte le erbe aromatiche e le insalate di campo direttamente in loco. Direi metro 0 senza alcun uso di pesticidi. Di fatto a breve potremo dire di aver allestito un'oasi verde dentro il perimetro della Capitale».