Terrazza Mia: dall'aperitivo al dopocena sul “tetto” di Monza

Da un lato, a cielo terso, il contemporaneo skyline di Milano; dall'altro, la vista che si perde tra le vette prealpine che incorniciano la Brianza e rimandano alle ben più antiche narrazioni manzoniane. Insomma, sulla raffinata e avvolgente “Terrazza Mia” si ha la sensazione di un'intensa boccata di ossigeno, da qualsiasi lato si volga lo sguardo. Giù, in basso, il traffico; su, al settimo piano, un po' di rigenerante silenzio: siamo all'Helios Hotel di Monza, che da qualche mese mette lo spazio rooftop (il primo della città, ndr) a disposizione di coloro che desiderano godere di un momento di particolare relax.

Il rooftop dell'Helios Hotel di Monza 1/3 La veranda biotermica di Terrazza Mia 2/3 Il lounge bar di Terrazza Mia nella bella stagione 3/3 Previous Next

Una zona all'aperto e una pergola bioclimatica sono state pensate per accogliere in ogni periodo dell'anno, tra lounge bar e la possibilità di riservare lo spazio per eventi, privati e aziendali, perché la veranda climatizzata e le ampissime vetrate avvolgono di calore anche in inverno e rendono, provare per credere, il panorama suggestivo persino quando i toni volgono al grigio.

Terrazza Mia: aperitivi, light dinner e dopocena sul "tetto" di Monza

Terrazza Mia, dove “Mia” sta per Monza in Atmosfera e gioca sia sul nome del ristorante annesso all'hotel sia sul desiderio dello spazio di diventare anche un riferimento per gli eventi in città, invoglia a un aperitivo al tramonto, una light dinner (il menu cambia in base alla stagionalità) ma anche a un dopocena. L'accesso è dalla hall dell'hotel, ma è solo un attimo: si viene subito accolti e accompagnati al piano più alto. All'apertura dell'ascensore il panorama predispone subito a lasciar correre pensieri e doveri, per godersi il momento. Ampia la scelta dei cocktail, dei vini e degli spirits. Una chicca: tra le birre, dal Belgio alla Germania, spicca la proposta del birrificio artigianale Alma di Monza, nato nel 2013 da homebrewers che hanno trasformato un hobby in una professione e convinto gli appassionati.

Le proposte culinarie invece sono quelle della brigata del ristorante gourmet Atmosfera annesso all'hotel e guidato da chef Antonio Pepe: una cucina dove tra proposte differenziate e creative contaminazioni, si scoprono le tracce dei ricordi d'infanzia siciliani di Pepe. Un'attenzione particolare, allora, non può che essere riservata ai piatti di mare, con la zuppa di pesce su tutti. Le sue esperienze in tour per l'Italia e la tradizione lombarda fanno il resto.

Terrazza Mia: assaggi di aperitivo 1/4 Terrazza Mia è anche spazio per eventi privati 2/4 Terrazza Mia: zuppetta di moscardini con crostoni all'olio evo 3/4 Terrazza Mia: la cheesecake 4/4 Previous Next

Qualche esempio? I mondeghili di vitello con yogurt piccante e marmellata di limone e la mini arancina, pioppini, scamorza affumicata, che sono tra i piccoli assaggi proposti al lounge bar per l'aperitivo. Per quest'ultima opzione, si può anche scegliere una box, selezione dello chef di cinque piccole proposte. Per la cena c'è la possibilità di una doppia scelta, tra qualcosa di più “casual” e piatti iconici di “Atmosfera”. Tra i dolci, da annotare, una cheesecake a forma di lampone che stupisce sempre. I piatti arrivano dalla cucina dell'hotel, al piano meno uno, e vengono terminati grazie a un piccolo angolo cottura dedicato. Il rooftop ha anche un angolo bar e una nicchia che può diventare spazio per meeting contenuti.