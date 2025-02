Vienna rende omaggio al "Re del Valzer": un anno di eventi per Johann Strauss

Molti chiamano ancora Vienna come “La Parigi dell’Est”. Eleganza, fervore, cultura, sono in effetti molti i punti in comune tra queste due capitali europee. Ma chi si ferma solo a questi aspetti, tradisce una conoscenza molto superficiale: c’è più di un motivo per cui Vienna è Vienna e sarà sempre lei. Uno di questi motivi è la musica. Tra i compositori che Vienna ha generato c’è Johann Strauss, colui che ha saputo trasformare un intero genere musicale, il valzer, in un linguaggio universale. Le sue composizioni, caratterizzate da ritmi fluidi e armonie sonore, hanno rivoluzionato il panorama musicale dell’epoca, contribuendo a fare di Vienna il centro nevralgico della musica europea.

Le sue opere hanno influenzato il teatro, la danza e persino l’arte visiva, diventando fonte d’ispirazione per generazioni di artisti e appassionati. Per celebrare i duecento anni dalla nascita di Strauss, le istituzioni viennesi, in collaborazione con artisti e istituzioni culturali, hanno predisposto un ricco calendario di eventi che si svolgeranno in diversi luoghi simbolo della città. Il programma prevede una serie di manifestazioni che spaziano da concerti e rappresentazioni teatrali a mostre d’arte e installazioni digitali, dimostrando come l’eredità di Strauss continui a evolversi e risuonare ancora oggi.

Il viaggio bicentenario è iniziato con un gala inaugurale presso il prestigioso Wiener Musikverein il 15 gennaio. Questa serata d’apertura ha visto esibirsi la Vienna Philharmonic, con esecuzioni di alcuni tra i più grandi successi di Strauss, come Il Danubio blu, An der schönen blauen Donau e altri capolavori. La scelta di questo luogo, simbolo della tradizione concertistica viennese, sottolinea il profondo legame tra il compositore e la città.

Una mostra itinerante al Kunsthistorisches Museum, dal 10 febbraio - 10 maggio 2025, offrirà uno sguardo approfondito sulla vita e l’opera di Johann Strauss. Documenti, lettere, partiture originali e oggetti personali saranno esposti per raccontare la storia di un uomo che ha trasformato la musica in un’arte universale. La mostra “Strauss - L’Eredità del Valzer” presenterà anche nuove installazioni interattive e proiezioni in realtà aumentata, che permetteranno ai visitatori di “vivere” il mondo di Strauss in maniera innovativa e immersiva.

Per fondere il passato con il futuro, l’evento “Strauss Digital Immersion” del 5 aprile si terrà presso il Belvedere. Grazie a tecnologie di realtà virtuale e aumentata, i partecipanti potranno esplorare la Vienna di Strauss, immergendosi in ambienti storici ricostruiti digitalmente. L’installazione, realizzata in collaborazione con artisti digitali internazionali, prevede anche performance live e collaborazioni con musicisti contemporanei, che reinterpretano i brani di Strauss in chiave moderna.

La tradizione del valzer continuerà ogni sabato sera a partire dal 1 marzo, con una serie di concerti alla Vienna State Opera. Oltre alla programmazione classica, il ciclo “Strauss & Co.” vedrà la partecipazione di giovani talenti e orchestre emergenti, offrendo una piattaforma per l’innovazione musicale. Tra gli altri eventi da segnalare, vi proponiamo anche lo spettacolo del 20 giugno al Theater an der Wien: lo spettacolo, che coniuga recitazione, danza e musica, esplorerà il contesto storico e sociale dell’epoca, raccontando la vita e le passioni del “re del valzer”. La produzione utilizzerà scenografie innovative e tecnologie interattive per coinvolgere il pubblico in una narrazione multisensoriale.

Il MuseumsQuartier diventerà il palcoscenico dal 10 al 15 agosto del “Digital Strauss Festival”, un evento che celebra la fusione tra arte digitale e musica classica. Durante questi giorni, installazioni interattive, performance immersive e workshop di realtà virtuale permetteranno ai visitatori di esplorare le innovazioni tecnologiche che oggi reinterpretano i classici di Strauss. Il festival offrirà, inoltre, spazi di confronto e dibattito su come l’innovazione possa amplificare e preservare il patrimonio culturale.

Per concludere in grande stile l’anno bicentenario, il Grande Gala di Chiusura si terrà sulla storica Rathausplatz per il 31 dicembre, accompagnata da un grandioso spettacolo di fuochi d’artificio e performance dal vivo. Questa serata, che rappresenta il culmine dei festeggiamenti, prevede un programma musicale variegato che include non solo le opere di Strauss, ma anche collaborazioni con artisti di diversi generi, in un tributo finale alla continuità e alla vitalità della cultura viennese.

Che siate appassionati di musica, amanti della storia o semplicemente alla ricerca di un soggiorno raffinato, ci siamo fatti trasportare dall’immaginazione, come due ballerini seguono il dolce ritmo di un valzer, e abbiamo selezionato alcuni degli alberghi più esclusivi, capaci di trasmettere l’eleganza e la magia di una città che ha ispirato generazioni con il suo inconfondibile spirito musicale.

Il trionfo del lusso, un’opera a fianco dell’Opera di Vienna. Situato al centro di Vienna, in Schottenring 24, l’Anantara Palais Hansen Vienna Hotel incarna alla perfezione lo sfarzo austriaco, affiancato dall’Hofburg, il Kunsthistorisches Museum e la Vienna State Opera. Con 152 camere e 304 posti letto, questo hotel di lusso è la scelta ideale per chi desidera esplorare Vienna in modo autentico, soprattutto in un anno storico come il 2025. Durante le celebrazioni dei 200 anni di Johann Strauss, infatti, l’area circostante si trasformerà in un palcoscenico di eventi musicali e culturali, rendendo il soggiorno ancora più coinvolgente.

Particolare attenzione è riservata all’evento culturale del 2025: in occasione del bicentenario di Johann Strauss, l’hotel ha organizzato una serie di iniziative speciali che uniscono tradizione e innovazione. Tra queste, serate musicali tematiche e cene di gala in cui le note dei celebri valzer di Strauss risuonano all’interno di ambienti storici, creando un’atmosfera unica. Gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a tour culturali che collegano l’hotel alle principali location dei festeggiamenti viennesi, unendo il piacere di un soggiorno di lusso all’emozione di vivere un momento storico. L’Anantara Palais Hansen Vienna Hotel è molto più di una struttura ricettiva: è un vero e proprio ambasciatore dell’ospitalità viennese, capace di coniugare tradizione, lusso e innovazione.

Imperiale nel nome quanto nella sostanza. Nel cuore pulsante di Vienna, in una posizione strategica lungo la Ringstrasse, sorge questo leggendario Hotel, simbolo di lusso e raffinatezza. La sua ubicazione privilegiata consente agli ospiti di immergersi nell’atmosfera culturale e artistica che ha fatto di Vienna una metropoli di riferimento mondiale, specialmente in un anno così significativo come il bicentenario di Strauss. L’Hotel Imperial è un autentico capolavoro di design e artigianalità, dove ogni dettaglio è studiato per evocare l’opulenza della Vienna imperiale. Gli interni, caratterizzati da sfarzosi marmi, raffinati stucchi e magnifiche opere d’arte, creano un’atmosfera elegante e senza tempo. Le sale comuni, dalle luci soffuse e dall’arredo curato, sono ambienti in cui il passato si fonde con il presente, offrendo spazi ideali per incontri d’affari, eventi culturali e momenti di relax.

Le 160 camere e suite dell’hotel (il numero esatto può variare a seconda delle ultime ristrutturazioni) sono state progettate per garantire un soggiorno di assoluta eccellenza. Ogni camera, spaziosa e illuminata da una luce naturale, combina elementi classici, come pannelli in legno pregiato e tessuti ricercati, con le più moderne tecnologie per il comfort. Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di sistemazioni, ognuna pensata per offrire privacy, eleganza e un’atmosfera accogliente che richiama l’epoca d’oro di Vienna. Alcune suite vantano anche terrazze private con vista sulla città, un privilegio particolarmente apprezzabile durante le serate estive e, perché no, durante le celebrazioni musicali del bicentenario di Johann Strauss.

L’eccellenza dell’Hotel Imperial si riflette non solo nei suoi ambienti, ma anche nell’ampia gamma di servizi offerti. Ristoranti di alta classe, bar storici e un centro benessere all’avanguardia assicurano agli ospiti un’esperienza completa e personalizzata. Il ristorante dell’hotel propone una raffinata cucina austriaca e internazionale, con menu che sanno reinterpretare ricette tradizionali in chiave moderna, perfette per chi desidera scoprire i sapori autentici della regione. Il centro benessere, con trattamenti esclusivi ispirati alle tradizioni termali viennesi, offre momenti di lussuosa rigenerazione. In occasione del 2025, l’Hotel Imperial si prepara a celebrare i 200 anni di Johann Strauss con un programma di eventi esclusivi che renderanno omaggio al grande compositore. Tra le iniziative in programma, spiccano serate di gala e concerti privati nei lussuosi saloni dell’hotel, durante i quali orchestre di fama internazionale eseguiranno i celebri valzer di Strauss.

Hotel Imperial Kärntner Ring 16 1015 Vienna Tel +43 1 501 11 00

Posizionato lungo la celebre Kärntner Ring, l’hotel gode di una vista privilegiata sui monumenti storici e culturali della città, stagliandosi in modo sontuoso come emblema delle grandi epoche della musica e dell’arte viennesi. L’esperienza offerta dall’Hotel Bristol va ben oltre il semplice soggiorno in camera. Il bicentenario di Johann Strauss nel 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per rivisitare il patrimonio culturale e musicale di Vienna e in questo contesto, l’Hotel Bristol si propone come un vero e proprio ambasciatore della tradizione viennese, in grado di ospitare eventi culturali di alto livello che mettono in risalto l’importanza storica e artistica del “re del valzer”.

La struttura propone una serie di servizi pensati per coccolare ogni ospite, in un’ottica di ospitalità su misura e di alta qualità. Tra questi, spiccano i suoi ristoranti e bar eleganti, dove la cucina viennese e internazionale viene reinterpretata con creatività, offrendo menu che celebrano ingredienti locali e tradizioni culinarie senza tempo. Gli interni, ispirati all’eleganza dell’epoca imperiale, presentano arredi di pregio, tessuti lussuosi e opere d’arte. Le camere, spaziose e illuminate, sono dotate di tutte le tecnologie necessarie per garantire il massimo comfort. Qui gli ospiti potranno rigenerarsi dopo una giornata trascorsa a esplorare la città.

Hotel Bristol Kaerntner Ring 1 1010 Vienna Tel +43 1 515160

Tra un valzer e un krapfen, c’è un modo di celebrare al meglio il bicentenario di Strauss: un menu curato e un servizio attento, un’esperienza di gusto all’interno di un museo, un momento di scoperta culturale attraverso tutti i nostri sensi, palato incluso. In un periodo storico in cui Vienna si prepara a celebrare un importante traguardo, ecco alcuni ristoranti perfetti per diventare il palcoscenico ideale per omaggiare questo traguardo secolare.

Situato all’interno del rinomato Kunsthistorisches Museum di Vienna, questo ristorante esclusivo offre un’esperienza che va ben oltre il semplice pasto. Immerso in un ambiente elegante e ricco di storia, il locale si distingue per la sua atmosfera raffinata, in cui le opere d’arte e i dettagli architettonici storici del museo si fondono armoniosamente con un design contemporaneo.

Il menu, ispirato alla tradizione culinaria viennese, propone reinterpretazioni moderne di classici piatti austriaci, preparati con ingredienti stagionali e presentati con cura artistica. Le portate, che spaziano da delicate zuppe a piatti principali ricchi di sapori, sono accompagnate da una selezione di vini locali e internazionali, scelti per esaltare ogni gusto.

Il servizio, attento e personalizzato, è spesso elogiato per la sua capacità di illustrare aneddoti e curiosità legate sia alla cucina che alla storia del museo, rendendo ogni visita un percorso culturale a tutto tondo.In vista del 2025, anno in cui Vienna celebrerà i 200 anni di Johann Strauss, il ristorante ha in programma serate tematiche e performance musicali ispirate al celebre “re del valzer”. Che vi beviate un celebre caffé viennese o un carpaccio di Monkfish, una cena al Museo è la combinazione ideale per vivere la tradizione musicale e l’alta cucina in un ambiente esclusivo.

Kunsthistorisches Museum Maria-Theresien-Platz 1010 Vienna Tel +43 1 525 24-0 Lunedì chiuso; Martedì-Domenica 10-18; Giovedì 10-21

Se una cena in un museo lussuoso non era abbastanza originale, vi proponiamo una cena in un vero treno imperiale. Il Majestic Imperator Train de Luxe fonde la nostalgia dell’epoca imperiale con il lusso moderno. Originariamente costruito nel 1891 e percorso da imperatori e imperatrici, tra cui Francesco Giuseppe I ed Elisabetta, questo treno storico riporta in vita l’eleganza dei viaggi di corte, permettendo oggi a viaggiatori e appassionati di vivere escursioni gourmet in ambienti esclusivi. A bordo, gli ospiti possono gustare cene d’alta classe e stuzzichini raffinati serviti nei lussuosi scompartimenti, dove il gusto si sposa con l’atmosfera d’altri tempi.

Le destinazioni proposte spaziano dal pittoresco Wachau al suggestivo Semmering, dal mercatino di Natale al castello Schloss Hof fino alle coste dell’Adriatico, offrendo itinerari studiati per scoprire la bellezza della monarchia danubiana in modo innovativo. Il servizio, disponibile per viaggiatori individuali o per eventi privati e aziendali (con la possibilità di noleggiare intero treno o singoli vagoni dotati di sale da ballo e conferenze), promette un’esperienza su misura, in perfetto stile imperiale. Le partenze avvengono solitamente dalla stazione Franz Josef o, in alcuni casi, da Heiligenstadt, ma vi consigliamo di consultare il sito ufficiale, in modo da controllare i programmi in vista anche del bicentenario di Strauss. Qualcuno potrebbe prenotare tutto il treno per un valzer speciale.

Majestic Imperator Train de Luxe Station Franz-Josefs-Bahnhof, Julius-Tandler-Platz 3 1090 Vienna Tel +43 1 513 28 81

Uno dei pochi ristoranti tristellati di Vienna nonché l’unico ad avere questo titolo prestigioso presso la guida Michelin e una posizione di rilievo nella classifica dei “World’s 50 Best Restaurants”. Nel suggestivo scenario dello Stadtpark, Steirereck si distingue come un laboratorio culinario innovativo che celebra l’eccellenza della tradizione austriaca, immerso in un ambiente raffinato, dove l’eleganza degli interni si sposa con la luminosità naturale offerta dalle ampie finestre affacciate sul verde.

Il menu di Steirereck è un inno alla stagionalità e alla genuinità degli ingredienti locali. Gli ospiti possono scoprire piatti che reinterpretano con creatività le ricette tradizionali, combinando tecniche moderne e presentazioni artistiche. La proposta attualmente del ristorante è molto orientata a una soluzione green sostenibile, puntando l’accento su piatti vegetali come i Carciofi con Melone Cetriolo, Melissa e Bergamotto o ancora Frittelle di radicchio e vinaigrette, mele cotogne e insalata Brent.

Non mancano le proposte di carne e pesce, per sorprendere il palato e raccontare la storia dei sapori del territorio. Il servizio, sempre attento e personalizzato, viene descritto come impeccabile: il personale, cordiale e preparato, anticipa le esigenze degli ospiti, rendendo l’intera esperienza calorosa e autentica. Steirereck nello Stadtpark non è solo un ristorante, ma un vero e proprio punto d’incontro tra cultura e cucina, ideale per chi desidera vivere il meglio della gastronomia viennese in un contesto unico e accogliente.