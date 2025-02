Ireland Week, torna a Milano l'evento dedicato alla cultura irlandese

Milano si veste d’Irlanda, dal 9 al 17 marzo, in occasione delle celebrazioni di San Patrizio. Non è un debutto, ma la quarta volta. Anche nel 2025 l’Ireland Week si ripete con un format di successo. Si tratta di un evento diffuso che promuove la cultura irlandese trasversale portando tradizione, arte e gastronomia. Una festa nata nel capoluogo lombardo ed esportata in Francia, Spagna, Svizzera e Austria e quest’anno celebrata con gli eventi gemellati di Genova e Livorno.

La 4ª edizione di Ireland Week va in scena a Milano dal 9 al 14 marzo

Ireland Week, l'appuntamento con A Taste of Ireland

Un ampio contenitore che accoglie di nuovo A Taste of Ireland, il food festival presentato da Bord Bia, l’ente governativo irlandese per la promozione dei prodotti food & beverage, che valorizza le eccellenze gastronomiche dell’Irlanda. Non a caso la comunicazione delle iniziative si è svolta presso il Ristorante Daniel Canzian, dove lo chef, presidente di Jre Jeunes restaurateurs, ha proposto alcune sue ricette al gusto d’Irlanda. Di rilievo il Carpaccio di manzo irlandese servito in tataki e salsa alla Cipriani e le Costolette di agnello irlandese, gratinate agli agrumi e sedano di Verona. Immancabili i Crostini di salmone affumicato irlandese e burro montato. «Il primo ruolo del cuoco - ha sottolineato Canzian - è rispettare le materie ed enfatizzarle». Al suo fianco, Alberto Basso, alla guida di Jre Italia e titolare del Ristorante Trequarti di Val Liona (Vi).

Daniel Canzian, presidente di Jre Jeunes restaurateurs

Ireland Week con i ristoranti Jre

Durante l’Ireland Week 20 ristoranti associati Jre presenteranno in menu un piatto realizzato con prodotti irlandesi, come la carne di manzo grass fed, l’agnello, gli scampi (l’Italia ne è il primo importatore), le ostriche e il salmone biologico. Il food festival consolida la partnership di Bord Bia con Jre e vede il coinvolgimento dello Chefs’ irish beef club di cui fanno parte veri e propri chef ambassador della carne di manzo irlandese.

Sequenza di tipicità casearie irlandesi

Ireland Week, Italia partner commerciale di primo piano

«L'Italia - ha sottolineato Francesca Perfetto, portavoce e market specialist di Bord Bia - continua a essere un partner commerciale di primo livello per l'Irlanda nel settore alimentare e delle bevande con esportazioni che nel 2024 hanno superato i 465 milioni di euro. I consumatori italiani, da sempre attenti all’eccellenza degli ingredienti che scelgono per le loro tavole, giocano un ruolo fondamentale: il 67% di loro, infatti, si dichiara disposto a spendere di più per la carne di manzo irlandese, perché sinonimo di alta qualità, alimentazione grass fed e di una materia prima proveniente da un allevamento in armonia con la natura. L’Irish grass fed beef vanta il riconoscimento Igp».

Maria Sheely, primo Console generale d'Irlanda a Milano

«Siamo fieri di aver trasformato, in Italia, il giorno di San Patrizio in un'intera settimana di celebrazioni, rendendo la cultura irlandese accessibile a tutti con eventi in gran parte gratuiti - ha commentato Marcella Ercolini, direttrice Italia di Turismo irlandese - L’Italia è il 6° Paese nella classifica incoming con un incremento nell’ultimo anno dell’11%».

Daniel Canzian: Crostini di salmone affumicato irlandese e burro montato

Ireland Week, un ricco calendario di eventi

Il calendario della settimana è ricchissimo. Si parte domenica 9 marzo a Cascina Cuccagna con Experience Ireland, dove andranno in scena laboratori creativi, degustazioni, presentazioni, danza, musica, incontri letterari. La settimana prosegue con tanti eventi diffusi: artisti di strada con un repertorio di musica irlandese e ballerini di danze tradizionali si esibiranno in alcuni punti della città, portando a Milano questa tipica usanza delle strade di Dublino. Altri momenti musicali ci saranno nel fine settimana allo Spirit de Milan, con il festival Spirit of Ireland e il suo ricco calendario di eventi, e in altri locali storici. Interessante programma anche per il film festival al Palazzo del Cinema Anteo che proporrà cinque titoli ambientati in Irlanda o connessi all’isola. In evidenza anche la mostra fotografica outdoor con immagini inedite esposte in via Dante: il tema di quest’anno è “Viaggio in Irlanda: luoghi ed esperienze uniche”.

Costolette di agnello irlandese, gratinate agli agrumi e sedano di Verona di Daniel Canzian

Ireland Week, turismo in bici e rugby

Tra le novità 2025 la partecipazione dell’Irlanda a Fa’ la cosa giusta, in calendario a Rho Fiera, il 14, 15 e 16 marzo, che riflette la grande attenzione per la sostenibilità ambientale e sociale in tutta l’isola. In collaborazione con la storica bottega e marchio di bici Rossignoli, il 13 marzo si terrà l’incontro “Irlanda in bici” con esperti di cicloturismo per approfondire questa modalità di viaggio e condividere le loro esperienze su come praticarla in Irlanda. La settimana dell’Ireland Week coincide con la fase finale del torneo Guinness Sei Nazioni di rugby: il 15 marzo la sfida sarà proprio Italia-Irlanda. Riflettori puntati anche sul calcio gaelico. Ultima nota, ma di grande rilievo. Maria Sheehy da alcuni mesi ha assunto il ruolo di primo Console generale d’Irlanda a Milano. In precedenza solo l’Ambasciata a Roma. Un rapporto di sinergie sempre più intenso, come ha puntualizzato negli spazi del Ristorante Daniel Canzian.