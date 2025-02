MidNite Chef al Nite Kong: food&cocktail pairing tra mixology e alta cucina

Il food&cocktail pairing è una formula di successo che suscita sempre più interesse tra gli appassionati del buon cibo e del buon bere stimolando la creatività di bartender e chef. Una nuova proposta arriva dal Nite Kong di Roma, spin-off del Drink Kong, che ospiterà una cinquina di talenti della cucina d'autore per il nuovo format MidNite Chef.

MidNite Chef, dove alta cucina e mixology si incontrano

Sarà un’esperienza immersiva declinata in altrettante serate che unirà i loro piatti stellati alla mixology del team di Nite Kong, indirizzo affermato e palcoscenico di guest internazionali. L’idea è unire il talento di chef di fama internazionale con quelli dei più affermati bartender. «È un modo per apprezzare la bellezza di questo magico incontro e comprendere come la complessità di un piatto si sposi perfettamente con quella di un drink», secondo il bartender Patrick Pistolesi, fondatore e anima del Drink Kong (21° miglior cocktail bar del mondo e primo d'Italia secondo i World's 50 Best Bars).

Patrick Pistolesi, fondatore e anima del Drink Kong (foto Emanuele Michelangeli)

MidNite Chef, il debutto

A dare il via al calendario è stato lo chef Andrea Antonini, di Imàgo all’Hassler a Roma (1 stella Michelin).

Lo chef Andrea Antonini (foto Alberto Blasetti)

Questo il menu della serata inaugurale officiata da Pistolesi e Antonini:

Cialda di arachidi, miele e sesamo abbinata a Dom Pérignon Vintage 2013

Barbabietola, panna acida e caviale con Note Age Manhattan

Spaghetti, Ricci di mare affumicati e pecorino con Gaijin, Animella in stile Mugnaia con Nice Glory Fizz

Verbena, melone invernale, kiwi ed erbe, con un ritorno del Dom Perignon Vintage 2013

MidNite Chef, il calendario

Il 6 marzo sarà invece di scena una “shift”, come dicono i bartender, di Koji Nakai, dell’omonimo ristorante romano Nakai, accompagnato dal dj Giorgio Gigli, che porterà al Nite Kong un menu ideato per l’occasione: sarà una serata ad alto tasso di poetica del Sol Levante, in cui Pistolesi potrà sfoggiare la sua conoscenza per tutto ciò che ha a che fare con il Giappone, tanto che molti strumenti e attrezzature del bartending, come mixing glass, bar spoon, shaker e bicchieri vengono proprio dagli artigiani nipponici.

Lo chef Koji Nakai

La serie riprenderà giovedì 3 aprile con Fabio Verrelli D’Amico, chef di Materiaprima (1 stella Michelin), ristorante di Pontinia (Latina), che ama valorizzare i prodotti delle terre della bonifica.

Lo chef Fabio Verrelli D’Amico

Infine, ci saranno i due appuntamenti conclusivi (date da definire): a maggio Francesco Apreda, chef di Idylio by Apreda (1 stella Michelin, a Roma) porterà la sua cucina fatta di contaminazioni, mentre a giugno chiusura in bellezza con lo stile di Anthony Genovese, chef del Pagliaccio (2 stelle Michelin, a Roma), fatto di rigore e passione.

Lo chef Francesco Apreda (foto Alberto Blasetti)

Ognuno di questi artisti della cucina proporrà un menu di tre piatti più un piccolo benvenuto, in abbinamento a tre cocktail creati ad hoc, al costo di 90€ a persona. Tutti gli eventi saranno accompagnati da live music jazz o dj set, uno stile in cui si mescola anche lo sfondo musicale, che rispecchia perfettamente l’atmosfera unica di Nite Kong. Le prenotazioni possono essere effettuate sulla Piattaforma Superb.

Lo chef Anthony Genovese

MidNite Chef, la location

Il Nite Kong , che condivide l'ingresso con il Drink Kong, vuole essere per Pistolesi «un omaggio alla notte e alle cose belle della vita. Un luogo unico, di una dimensione onirica, in un bar ricercato e internazionale». Per la direzione operativa si affida alla bar manager Alice Musso e a Lorenzo Mancusi, general manager della galassia Kong. L’obiettivo è immergersi in un’esperienza sinestetica che celebra la notte, in un luogo destinato a un bevitore consapevole, ispirato ai night del tempo che fu, che Pistolesi definisce «luoghi eleganti ma lontano da occhi indiscreti».

Il Nite Kong ospiterà le MidNite Chef

Il Nite Kong, 28 posti a sedere, e vuole offrire un servizio impeccabile e cocktail eccellenti, grazie alla ricchezza gustativa dei distillati frutto di un’accurata selezione, che si accompagnano a una carta degli Champagne che spazia dalle grandi maison alle etichette di nicchia. Sempre partendo dai classici, la drink list ‘Eclipse’ è composta da 10 cocktail scelti tra i più classici e altri dieci cocktail versione Nite Kong. L'atmosfera è calda e immersiva: il design innovativo, con forte impatto visual e proiezioni video. L'art direction grafica è dello Studio LordZ, in collaborazione con studio Purple Neon Lights e Noisevideo, in una linea di continuità. La musica fa da sfondo sonoro, dando vita a un listening bar, che ha l'ambizione di diventare un jazz club di riferimento. E non manca l’attenzione al reparto food, che si differenzia grazie alle proposte pensate dallo chef Francesco Coltella, che si occupa di entrambe le linee, e che per il Nite Kong propone una cucina ancor più ricercata nelle materie prime.