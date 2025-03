Grand Hotel Principe: eleganza e comfort a Limone Piemonte

Limone Piemonte, località montana in provincia di Cuneo, è da sempre considerata la perla glamour delle Alpi Marittime, a due passi dalla riviera ligure e dalla più gettonata Costa Azzurra.

Il Grand Hotel Principe di Limone Piemonte (Cn)

La sua capacità di attrarre visitatori rende Limone una delle mete più apprezzate del Piemonte per chi ama le emozioni sulla neve in inverno e lo sport outdoor in estate. Il suggestivo centro storico, ricco di scorci baciati dalle grandi vette alpine, offre relax, eleganza, comfort e locali di livello.

Il Grand Hotel Principe: eleganza e comfort

È in questo contesto che si inserisce l’accoglienza del Grand Hotel Principe, un quattro stelle capace di offrire un’esperienza turistica autentica, raffinata e di charme. Inaugurato nel 1937, il Grand Hotel Principe si distingue per il suo stile volutamente retrò, facendo sentire il cliente coccolato grazie alla professionalità dello staff, sempre pronto a soddisfare ogni esigenza.

La piscina del Grand Hotel Principe a Limone Piemonte (Cn)

È la destinazione ideale per chi cerca un soggiorno esclusivo all'insegna del comfort e dell’eccellenza enogastronomica in ogni periodo dell’anno. Gli ospiti troveranno ambienti raffinati e un’accoglienza calorosa, per un'esperienza indimenticabile in una delle località montane più affascinanti d’Italia.

La posizione strategica e le piste da sci

Un altro punto di forza del Grand Hotel Principe è la vicinanza agli impianti sciistici. Con sci in mano e scarponi ai piedi, è possibile raggiungere in pochi passi gli impianti di risalita del comprensorio sciistico Riserva Bianca. Le 37 piste, che si sviluppano lungo 80 km, raggiungono un’altitudine di 1.050 a 2.050 metri e offrono un dislivello complessivo di 10.000 metri.

Camere e servizi del Grand Hotel Principe

Le 40 camere, di cui 2 suite, sono arredate con stile e materiali di pregio, offrendo una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Ogni stanza crea un’atmosfera accogliente e rilassante. Dopo una giornata trascorsa sulle piste o lungo i sentieri alpini, gli ospiti possono rigenerarsi nella area benessere, dotata di una sauna, un’area relax, una palestra attrezzata e una piscina riscaldata (disponibile in estate).

Una camera del Grand Hotel Principe di Limone Piemonte (Cn)
La zona living di una camera del Grand Hotel Principe di Limone Piemonte (Cn)
La sauna all'interno di una camera del Grand Hotel Principe di Limone Piemonte (Cn)
Il bagno di una camera del Grande Hotel Principe di Limone Piemonte (Cn)
L'area wellness del Grand Hotel Principe di Limone Piemonte (Cn)

La cucina del Grand Hotel Principe

In un territorio come il Cuneese, ricco di sapori e prodotti tipici, la cucina ha un ruolo primario nel coccolare il turista. A cena, gli ospiti trovano ospitalità in un’elegante sala con soffitti di legno a cassettoni. Il ristorante, sotto la guida dello chef Andrea Caserini, propone piatti preparati con ingredienti locali e ricette della tradizione. Alcuni esempi sono gnocchi con fonduta di Castelmagno, bagna cauda, polenta concia e il tipico brasato al Barolo.

Il ristorante del Grand Hotel Principe di Limone Piemonte (Cn)
Un antipasto del Grand Hotel Principe di Limone Pimeonte (Cn)
Un primo piatto del Grand Hotel Principe di Limone Pimeonte (Cn)
Un secondo piatto del Grand Hotel Principe di Limone Pimeonte (Cn)
Un dessert del Grand Hotel Principe di Limone Pimeonte (Cn)

Tutti i piatti sono accompagnati da una selezione di vini d’eccellenza, tra cui Barolo, Nebbiolo e Arneis, per un abbinamento perfetto ai sapori di montagna. Inoltre, il ristorante offre anche una cucina più internazionale, per soddisfare i gusti meno propensi alla tradizione.

Attività outdoor: dalla montagna al lago Terrasole

Il Grand Hotel Principe è il punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie di Limone Piemonte e dei suoi dintorni. Grazie alla posizione strategica, il turista può dimenticare la sua automobile nel parcheggio privato e dedicarsi a visitare il territorio a piedi. In inverno, il comprensorio sciistico Riserva Bianca offre oltre 80 km di piste perfettamente innevate per sciatori di ogni livello.

Tra le attività outdoor, nei dintorni dell Grand Hotel Principe c’è un maneggio dove è possibile fare un’escursione a cavallo sui sentieri attorno al paese.

Durante la bella stagione, gli ospiti possono salire in telecabina e fare un'escursione a piedi di circa 20 minuti fino al lago Terrasole. È anche possibile noleggiare un'ebike e percorrere i sentieri in quota verso i forti del Colle di Tenda. Inoltre, nei dintorni c’è un maneggio dove è possibile fare un’escursione a cavallo sui sentieri attorno al paese.

Eventi sportivi e culturali a Limone Piemonte

Numerosi eventi sportivi e culturali arricchiscono l’offerta di Limone Piemonte. Tra gli appuntamenti principali, ci sono:

22 giugno : Granfondo La Via del Sale (gara di MTB sui sentieri di Limone)

: Granfondo La Via del Sale (gara di MTB sui sentieri di Limone) 28 giugno : Grand Raid Cro Magnon (gara di trail running da Limone Piemonte a Sanremo)

: Grand Raid Cro Magnon (gara di trail running da Limone Piemonte a Sanremo) 19-20 luglio : EADV Adventure Fest (raduno motociclistico con prove sull’Alta Via del Sale)

: EADV Adventure Fest (raduno motociclistico con prove sull’Alta Via del Sale) 26 luglio : La Via dei Lupi (gara di corsa in montagna di 11 km)

: La Via dei Lupi (gara di corsa in montagna di 11 km) 24 agosto : Tappa della Vuelta spagnola , con partenza da Alba

: Tappa della , con partenza da Alba Rassegna culturale Libri da Gustare (da metà a fine agosto)

(da metà a fine agosto) Concerti sul lago Terrasole con musicisti sulla zattera e il pubblico sulle sponde verdi.

Limone Palace Aparthotel: un’altra struttura di qualità

In pieno centro a Limone, all’imbocco dell’isola pedonale, il gruppo Alpi e Mare Holiday della famiglia Catto è anche titolare di un’altra struttura di livello: il Limone Palace Aparthotel. Le suite e gli appartamenti, spaziosi e dotati di angolo cottura su richiesta, sono pensati per garantire la massima comodità e indipendenza.

Uno degli appartamenti del Limone Palace Aparthotel

Ogni alloggio, dei 51 appartamenti disponibili, è arredato con gusto, con balconi panoramici affacciati sulle montagne, ideali per ammirare il paesaggio alpino in ogni stagione. Gli ospiti possono rilassarsi nella area wellness, con sauna e palestra, oppure godersi un momento di tranquillità nella living room, perfetta per leggere un libro o sorseggiare una bevanda calda.

Un turismo internazionale

Le strutture del gruppo Alpi e Mare Holiday, tra cui il Grand Hotel Principe e il Limone Palace Aparthotel, sono meta di un turismo internazionale. Arrivano quasi settimanalmente turisti provenienti da Polonia, Svezia, Danimarca e Francia. Questi visitatori scelgono Limone Piemonte come punto di partenza per esplorare non solo il fascino della montagna, ma anche destinazioni suggestive del Nord Italia, come le Langhe, a circa un’ora di distanza, e la Costa Azzurra e la Liguria. Che si tratti di una fuga romantica, di una vacanza in famiglia o di un weekend attivo nella natura, il Grand Hotel Principe di Limone Piemonte è la scelta perfetta per chi desidera vivere la montagna con stile, gusto e benessere.