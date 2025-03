Monaco di Baviera a maggio: tra calcio, cultura e relax per la finale di Champions

Il 31 maggio l'Allianz Arena ospiterà la finale di Champions League, riportando Monaco di Baviera al centro del grande calcio europeo. Un evento che, però, andrà oltre la partita, coinvolgendo un'intera città pronta ad accogliere tifosi e appassionati da tutta Europa in un clima di attesa e fermento. Monaco è abituata a ospitare eventi di livello internazionale e questa finale sarà l'occasione per viverla sotto una luce diversa.

L'esterno dell'Allianz Arena a Monaco di Baviera

La sua identità si muove tra passato e presente: il centro storico, con Marienplatz e la Frauenkirche, convive con realtà moderne come il BMW Museum e il Deutsches Museum, simboli di una città in costante evoluzione. Lontana dal caos dell'Oktoberfest, la primavera offre poi un'atmosfera più rilassata, ideale per scoprire i suoi spazi verdi e le storiche birrerie all'aperto.

Perché visitare Monaco di Baviera a maggio?

Visitare Monaco in maggio è un'esperienza che va oltre il semplice turismo: è un'immersione in una città che vive intensamente il legame tra tradizione e innovazione. Le giornate miti e il paesaggio fiorito invitano a passeggiare lungo i viali alberati del Englischer Garten o a scoprire i segreti del quartiere di Schwabing, dove l'arte urbana si mescola con la vivacità dei caffè all'aperto.

Tra le attrazioni imperdibili, poi, il castello di Nymphenburg, il moderno centro culturale di Werksviertel e le boutique di alta moda, che rendono Monaco una destinazione ideale per chi desidera unire cultura, storia e passione sportiva in un unico, indimenticabile viaggio.

Dove dormire a Monaco di Baviera

Bilancio perfetto tra l'eleganza d'altri tempi e il comfort del presente, l'offerta alberghiera di Monaco di Baviera è un invito a vivere esperienze tra tradizione imperiale e design contemporaneo. Qui vi presentiamo alcuni alberghi pensati per i viaggiatori che cercano un'esperienza esclusiva in una città che incanta per la sua storia e il suo dinamismo.

Bayerischer Hof

Nel cuore della città, il Bayerischer Hof si erge come un palazzo incantato, testimone silenzioso di secoli di storia bavarese. Con i suoi saloni decorati da marmi pregiati, affreschi e arredi d'epoca, questo storico hotel trasforma ogni soggiorno in un'esperienza regale. Questo storico palazzo, che ha ospitato personalità di fama internazionale, è un'icona di lusso e raffinatezza. Gli interni sfarzosi, caratterizzati da marmi pregiati, saloni affrescati e arredi d'epoca, si fondono con le tecnologie più moderne per garantire un comfort senza pari.

Una delle camere del Bayerischer Hof

Le camere, spaziose e riccamente decorate, offrono viste mozzafiato sulla città, mentre il servizio impeccabile, attentamente curato dal personale multilingue, trasforma ogni soggiorno in un'esperienza regale. La colazione a buffet, rinomata per la sua varietà e la qualità dei prodotti locali, è solo uno dei tanti piaceri che Bayerischer Hof riserva ai suoi ospiti. La posizione strategica permette di raggiungere facilmente attrazioni come il Marienplatz e la Frauenkirche, rendendo il Bayerischer Hof il rifugio ideale per vivere appieno l'atmosfera storica e culturale di Monaco.

Bayerischer Hof Promenadepl. 2-6 80333 Monaco di Baviera (Germania) Tel +49 89 21200

Mandarin Oriental, Munich

Il Mandarin Oriental di Monaco è una perla boutique che incarna l'eleganza contemporanea in una cornice storica. Situato nel cuore della città, l'hotel sorprende per i suoi interni sofisticati, dove linee pulite e dettagli artistici creano un'atmosfera intima e raffinata.

Il Mandarin Oriental di Monaco

Le camere, arredate con tessuti pregiati e mobili di design, offrono un ambiente rilassante con vista panoramica sui tetti storici di Monaco. Tra i servizi esclusivi figurano una spa di classe mondiale, un centro fitness all'avanguardia e un servizio concierge che organizza tour personalizzati alla scoperta dei tesori della città. Gli ospiti possono inoltre gustare una colazione gourmet in una sala illuminata da luce naturale e decorata con opere d'arte contemporanea, garantendo un inizio di giornata unico e ispirante.

Vier Jahreszeiten Kempinski Munich

Il Kempinski Munich, parte del prestigioso gruppo Vier Jahreszeiten, è un'oasi di eleganza situata nel cuore storico della città. Immerso in un ambiente che unisce arredi classici e tocchi moderni, l'hotel offre camere spaziose e finemente decorate, dotate di comfort come letti king size, bagni in marmo e tecnologie all'avanguardia. Il Kempinski offre una gamma di servizi esclusivi, tra cui ristoranti gourmet, un centro benessere completo e spazi per eventi e incontri d'affari.

Una delle suite del Kempinski Munich

La posizione strategica, a breve distanza dalle principali attrazioni come il Deutsches Museum e il Viktualienmarkt, rende il Kempinski Munich la scelta ideale per chi desidera esplorare la città con stile, soprattutto in vista della finale di Champions League.Tra i servizi esclusivi figurano ristoranti gourmet, un centro benessere completo e spazi per incontri d'affari. La sua posizione privilegiata, a breve distanza da musei e mercati storici, rende il Kempinski il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze di Monaco, offrendo agli ospiti un'esperienza di lusso in perfetto equilibrio con la vivacità culturale e sportiva della città.

Dove mangiare a Monaco di Baviera

Monaco di Baviera vanta una scena culinaria d'eccellenza, capace di unire tradizione bavarese e innovazione internazionale. I ristoranti di lusso della città offrono esperienze gastronomiche che valorizzano ingredienti locali di alta qualità, reinterpretati in chiave creativa e sostenibile, per deliziare i palati più esigenti..

Tantris

Tantris è un vero tempio della gastronomia, situato in un elegante edificio che evoca atmosfere retrò. Nella scena culinaria di Monaco, Tantris è celebre per la sua cucina innovativa e il design unico. Questo ristorante, insignito di due stelle Michelin, si distingue per la sua atmosfera sofisticata e l'attenzione meticolosa ai dettagli. Gli interni, caratterizzati da arredi in stile retrò e luci soffuse, creano un ambiente che trasporta gli ospiti in un viaggio culinario senza tempo.

Il Tantris di Monaco di Baviera

Il menu di Tantris, frutto di una lunga tradizione gastronomica, propone reinterpretazioni creative dello chef Benjamin Chmura e dell'alta cucina moderna, con sfumature francesi e orientali. Lo chef si dedica alla preparazione di raffinati piatti a base di verdure, realizzati con i migliori ingredienti di stagione, con la stessa dedizione che dedica alla carne, al pesce e ai frutti di mare. Dalla preparazione di antipasti raffinati quale astice col tartufo nero fino a dessert innovativi a base di limone, vaniglia e miso, ogni portata è presentata come un'opera d'arte, accompagnata da una carta dei vini selezionata con cura. Il servizio, elegante e discreto, garantisce un'esperienza indimenticabile, facendo di Tantris il luogo ideale per una cena speciale in vista della finale Champions League.

Tantris Johann-Fichte-Straße 7 80805 Monaco di Baviera (Germania) Tel +49 89 3619590 Mer-Sab 12:00-16:00, 18:30-00:00

Jan

Jan di Monaco di Baviera è un ristorante che trasforma il pasto in un'esperienza poetica. Situato in un elegante edificio nel cuore della città, lo chef Jan Hartwig trasforma ogni piatto in un'opera d'arte. Tra le opzioni esclusive, gli ospiti possono scegliere di arricchire l'esperienza con piatti unici, come il "riccio di mare 'Louise'", un raffinato pâté en croûte o persino un manzo alla Wellington pensato per due. Un altro esempio di eccellenza è rappresentato dal raviolo di luccio e capesante, un piccolo capolavoro: il ripieno, aromatizzato da un olio di Tagetes dal colore verde intenso, viene completato da sottili fette di sgombro atlantico, il tutto adagiato su una schiuma di umami beurre blanc che sprigiona una leggera acidità e una nota burrosa impeccabile.

Lo Jan di Monaco di Baviera

Il menu, servito a pranzo e a cena, con una versione abbreviata per un pranzo raffinato, è accompagnato da un design degli interni elegante e chic. Gli ospiti possono godere della vista del "Labor der Liebe", la cucina aperta che svela l'arte della preparazione, mentre il team di servizio, guidato dal maître d' Kilian Skalet, assicura un'attenzione meticolosa ad ogni dettaglio.

Jan Luisenstraße 27 80333 Monaco di Baviera (Germania) Tel +49 89 23708658 Mar 18:30-19:00; Mer-Gio 19:00-19:30; Ven 12-12:30, 19:00-19:30

Tohru in der Schreiberei

Vale assolutamente la pena salire i 23 gradini della ripida scalinata in legno che conduce a Tohru in der Schreiberei, un raffinato ristorante di lusso che si erge in uno degli edifici più antichi di Monaco, dove la storia della città viene tracciata sin dal 1552. Qui, Tohru Nakamura, chef di origine tedesco-giapponese radicato a Monaco, colma abilmente il divario tra la cucina classica francese ed europea e le tradizioni culinarie giapponesi, creando un connubio unico e sofisticato.

Il Tohru in der Schreiberei di Monaco di Baviera

La sua arte si manifesta in un menu degustazione, disponibile in versioni da 10 o 8 portate, che racconta una storia di sapori,ad esempio, il riso Koshihikari, cucinato alla perfezione e aromatico in modo delicato, viene arricchito con un eccellente caviale di trota regionale e un pizzico di wasabi, mentre un intenso beurre blanc, realizzato con riso fermentato, sakè e fiori di sambuco, dona una complessità spiazzante. Gli interni, curati nei minimi dettagli, esibiscono un design elegante e di lusso, con elementi che invitano a osservare il passaggio fluido tra il bancone e la cucina. Il personale, attento e cordiale, è sempre pronto a spiegare il concetto culinario innovativo dello chef, e il sommelier Christian Rainer, con particolare attenzione al Riesling, guida gli ospiti attraverso l'impeccabile lista dei vini.