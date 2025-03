Milano e i dolci pasquali: torna (con novità) il premio Regina Colomba-Regina Pastiera

Il premio "Regina Colomba-Regina Pastiera", giunto alla quinta edizione, è maturo per un'evoluzione. Ne è più che mai convinto Stanislao Porzio, organizzatore della kermesse dolciaria milanese e patron di Re Panettone. «La novità è tangibile - annuncia Porzio - a seguito della rispondenza dei consumatori e degli appassionati dei dolci pasquali che uniscono idealmente Nord e Sud. Le colombe e le pastiere d'eccellenza quest'anno, non saranno solo valutate da due giurie tecniche, come nelle quattro passate edizioni del premio: le migliori saranno presentate al pubblico, che potrà assaggiarle e ordinarle, ricevendole a casa».

Regina Colomba-Regina Pastiera: il premio che unisce Nord e Sud nel segno della qualità

Cosa sapere su Regina Colomba-Regina Pastiera: programma e biglietti

Dalle 11 alle 17:30 di domenica 6 aprile i pasticcieri ai primi posti delle due classifiche, una dozzina, terranno aperti i loro banchi nel suggestivo porticato dell'ex-convento delle monache domenicane al Circolo Caldara, in via De Amicis 17, a Milano, vicino alla stazione De Amicis della metro blu. Oltre che la mostra mercato, con colombe e pastiere d'eccellenza ordinabili in loco al prezzo di 33 euro al chilo (esclusi i costi di spedizione), la manifestazione prevede incontri.

Per l'esattezza, due tavole rotonde moderate dallo stesso Porzio: la prima alle 14.30 dedicata alla colomba, presente fra gli altri il maestro dei maestri pasticcieri Achille Zoia, e la seconda alle 16 dedicata alla pastiera, con la partecipazione dello chef e scrittore Antonio Tubelli. Alle 18, la giornata si conclude con la premiazione dei primi tre classificati delle due categorie. I biglietti per partecipare si possono scaricare dal sito reginacolomba.it. Gratuiti quelli per la mostra mercato e per gli incontri.

Regina Colomba-Regina Pastiera: assaggi, ordini e premiazioni a Milano il 6 aprile

La condizione essenziale per partecipare posta dall'organizzatore ai maestri pasticceri di tutta Italia, è che i prodotti siano di alta qualità (sono selezionati con una prova d'assaggio) e vengano rigorosamente realizzati con ingredienti naturali e tecniche artigianali. Ai primi tre classificati di ogni categoria andranno premi in prodotto messi a disposizione dallo sponsor Molino Dallagiovanna. La comunicazione sarà gestita attraverso il sito reginacolomba.it, nonché i social (@repanettone su Facebook e Instagram). Le due giurie delle "Regine", che si riuniranno qualche giorno prima dell'evento pubblico, saranno presiedute, per la pastiera, da Alberto Schieppati e, per la colomba, da Mariella Tanzarella.