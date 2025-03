Orma di Roy Caceres: a Roma un viaggio sensoriale tra i sapori del mondo

Un nome evocativo, che richiama l’idea di un’impronta, un segno indelebile lasciato nei ricordi e soprattutto nel palato di chi vi fa tappa. Un viaggio attraverso sapori lontani, reinterpretati con maestria e creatività in una chiave profondamente personale. Situato a non molta distanza dalla Stazione Termini, in posizione abbastanza comoda e centrale della Capitale, Orma si fa portavoce di un’esperienza culinaria unica, che fonde tradizioni gastronomiche globali con un’anima comunque che mantiene la sua italianità. La scelta del nome non è casuale: proprio come un’orma sulla sabbia racconta il passaggio di chi l’ha lasciata, questo ristorante si propone di imprimere un ricordo indelebile nei suoi ospiti, attraverso un percorso degustazione che abbraccia culture e sapori ispirati ai viaggi per il mondo dello chef Roy Caceres.

Orma, a Roma l'impronta girovaga di Roy Caceres

Orma, nel regno di Roy Caceres

L’idea alla base di Orma è quella di un punto di incontro tra tradizioni diverse, rilette con sensibilità e tecnica dallo chef Roy Caceres. Colombiano di origine, ma italiano d’adozione da oltre trent’anni, Caceres ha raccolto ispirazioni dalle sue esperienze in Giappone, Asia, Medio Oriente, Messico e, naturalmente, Sud America, dando vita a una cucina che è un vero e proprio melting pot di emozioni e sapori. Entrare da Orma significa intraprendere un percorso gastronomico strutturato e coinvolgente.

Orma Roma, l'ingresso del ristorante

Il locale, moderno ed elegante, si sviluppa attorno a una sala spaziosa con toni caldi e legnosi, e una cucina a vista, dove la brigata di chef si muove con perfetta sinergia. L’esperienza inizia in un modo non così comune: dal bar, situato di fatto all’ingresso, dove viene servito un aperitivo di benvenuto con raffinati stuzzichini e una piacevole kombucha di koji.

La sala interna di Orma

Qui si entra subito nell’atmosfera del ristorante, con assaggi che stimolano il palato e introducono agli equilibri gustativi che caratterizzeranno l’intero menu. Dopo questa prima fase, ci si sposta verso lo chef table, una posizione privilegiata che permette di osservare da vicino la maestria della cucina in azione. Qui si assaggia un’entrée d’eccezione, come una capasanta esaltata dall’acidità del limone di Sorrento, preludio ammiccante per il percorso che seguirà in sala.

Cosa si mangia da Orma a Roma

Il percorso degustazione di Orma è un’ode alla creatività e alla contaminazione culturale, dove ogni piatto racconta una storia. L’inizio è affidato a una raffinata preparazione a base di cavolfiore, dove i petali ottenuti dal gambo si adagiano su una vellutata crema della stessa verdura, arricchita dal profumo intenso del tartufo nero. Si prosegue con un piatto di pasta che esalta le eccellenze italiane, uno spaghetto con uva passa di Pantelleria e pinoli, arricchito da un distillato di limone autoprodotto. Poi, un omaggio alla Sardegna, terra natale della moglie dello chef: una foglia di bieta avvolge la fregola, servita con una salsa ai ricci di mare che esalta la sapidità del piatto.

Cavolfiore e tartufo nero di Orma 1/5 La capasanta al limone di Sorrento di Orma 2/5 Fregola e ricci di mare di Orma 3/5 Spaghetto con uva Zibibbo, pinoli e scarola di Orma 4/5 Il dessert di Orma 5/5

L’influenza internazionale si manifesta con una preparazione che fonde Sud America, Medio Oriente e Italia: un riso avvolto in foglia di banano, accompagnato da una salsa iraniana e tenerissimi cubetti di wagyu veneto, un connubio di consistenze e sapori che sorprendono e conquistano. La chiusura del pasto è affidata a un dessert dalle forti influenze latinoamericane: un gelato al mais bianco, servito con crema di mais giallo, arachidi salate, passion fruit e tartufo nero. Un’esplosione di sapori contrastanti e complementari, che racchiude la filosofia della cucina di Orma: una ricerca continua dell’armonia tra dolce, salato, acido e speziato.

Orma, una brillante Stella illumina Roma

Aperto nel 2023, Orma ha subito conquistato la scena gastronomica romana, guadagnandosi in breve tempo l’ambita Stella Michelin. Oggi è uno dei ristoranti più discussi e apprezzati nel panorama del fine dining capitolino.

Lo chef Roy Caceres

L’artigianalità culinaria di Roy Caceres si distingue per tecnica, originalità e profondità di sapori, in un equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione. Ogni piatto è una scoperta, un tassello di un mosaico gastronomico che racconta viaggi, esperienze e contaminazioni culturali. Orma non è solo un ristorante: è un’esperienza, un percorso che inizia a Roma ma attraversa il mondo, lasciando nel cuore - e nel palato - un segno indelebile.