Alla scoperta di Viana do Castelo, Capitale della Cultura dell’Eixo Atlantico

Forse saranno in pochi ad aver visitato questa città che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Eppure Viana do Castelo è una delle città più belle del nord del Portogallo, ricca di storia, cultura, chiese, palazzi nobiliari, un vero gioiello d’oro. Letteralmente. Questa piccola città alla foce del fiume Lima, ancora oggi chiamata “Princesa do Lima”, è conosciuta principalmente per la sua lavorazione nell’alta gioielleria: qui gli orafi sono famosi per le loro filigrana d’oro, in particolare per maestose collane e monili, come il Cuore di Viana, che ricorda la simbologia del Sacro Cuore di Gesù introdotto in questa regione alla fine del XVIII secolo.

Il fiume Lima a Viana do Castelo

Nel 2025 anche il cuore cittadino di Viana risplenderà di una nuova luce: quest’anno infatti la città portoghese è stata eletta Capitale della Cultura dell’Eixo Atlantico e per l’occasione, si terrà un ricco programma di attività che spazierà dai festival musicali e teatrali, alle mostre d’arte, fino a esperienze digitali immersive e itinerari enogastronomici che celebrano la tradizione locale.

Capitale della Cultura Eixo Atlantico: Viana do Castelo celebra l'arte e la tradizione

La Capitale della Cultura dell'Eixo Atlantico è un progetto che l’Associazione porta avanti da sedici anni, ricevendo il più alto tasso di partecipazione e soddisfazione da parte dei cittadini. L’evento non solo celebra la creazione artistica e culturale dei talentuosi creatori provenienti dalla Galizia e dal Nord del Portogallo, ma si impegna anche a rendere la cultura accessibile a tutti, abbattendo barriere economiche, sociali e geografiche.La proposta si fonda sul concetto di "democratizzazione e democrazia culturale": un processo volto non solo a garantire un accesso equo a espressioni culturali di alta qualità per ogni cittadino, ma anche a promuovere la partecipazione attiva di tutti nella creazione e nella distribuzione della cultura. In questo modo, la diversità di voci e l’innovazione sono incoraggiate, arricchendo il panorama culturale globale con nuove prospettive e idee.

Danza tradizionale a Viana do Castelo

In questa ottava edizione, Viana do Castelo si candida a diventare Capitale con una programmazione che abbraccia una vasta gamma di eventi e attività. Il calendario comprende manifestazioni in molteplici ambiti del consumo culturale, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo che varia per età e profilo socioculturale. Numerosi gruppi e artisti provenienti dall’Euroregione Galizia-Nord del Portogallo si esibiranno in spettacoli che spaziano dalla musica tradizionale a performance di cultura urbana, come graffiti, rap e breakdance. Viana do Castelo, che attualmente presiede l’Eixo Atlântico, si inserisce nel solco lasciato da Lugo, città che ha svolto il ruolo di Capitale della Cultura dell’Eixo Atlântico nel 2022.

Ogni vicolo, ogni edificio storico e ogni angolo di Viana mostrerà la propria storia fatta di tradizioni secolari, passione e arte. Che siate amanti dell’arte, del buon cibo o semplicemente alla ricerca di un rifugio dove il tempo sembra rallentare, Viana do Castelo vi accoglierà con il calore della sua gente e l’eleganza del suo patrimonio.

Il programma a Viana do Castelo per celebrare la Capitale della Cultura

L'evento inaugurale di questa ottava edizione si è tenuto il 17 febbraio 2025 a Viana do Castelo, con lo spettacolo "Mar Adentro", uno spettacolo multidisciplinare diretto dal rinomato artista Daniel Pereira Cristo e arricchito dalla performance di Xabier Díaz. Questa serata inaugurale non sarà solo un tributo alla storia marittima e culturale della città, ma anche un invito a vivere un’esperienza che unisce danza, musica, teatro e tecnologia, creando un ponte tra il passato glorioso e il presente innovativo.

Daniel Pereira Cristo farà lo spettacolo Mar Adentro

Ma la programmazione culturale non si limita all’inaugurazione: essa ha inizio già a gennaio, con il “Concerto di Anno Nuovo”, e prosegue fino a dicembre 2025, proponendo un ventaglio di eventi in ogni disciplina artistica. Tra le proposte spiccano l’evento “Ciclo di Concerti Atlânticos”, che si riproporranno ogni mese, incluso il 15 Marzo fino al 13 Dicembre, pensato per onorare il patrimonio culturale condiviso tra il Nord del Portogallo e la Galizia: il programma prevede esibizioni in location storiche e spazi all’aperto, dove le note dei grandi classici si fonderanno con innovazioni digitali e performance live.

Il piatto tradizionale Le papas de sarrabulho

Per chi desidera esplorare la cucina locale, l’evento “Fim de Semana gastronomico” dell’11 aprile offrirà un’esperienza interattiva che permetterà ai visitatori di “vivere” e gustare la città: sessioni di degustazioni di vini verdi, workshop culinari e incontri con chef innovativi renderanno omaggio alla tradizione enogastronomica del Minho, reinterpretata in chiave moderna e creativa. Per approfondire ulteriormente tutti i momenti previsti per celebrare la Capitale della Cultura dell’Eixo Atlantico.

Dove dormire a Viana do Castelo

Per godere appieno dell’esperienza culturale e vivere ogni emozione in totale comfort, la città offre una selezione di hotel di lusso, ognuno con una personalità unica e un legame profondo con la storia locale.

Ap Dona Aninhas

Ap Dona Aninhas si affaccia direttamente sul suggestivo fiume Lima, regalando agli ospiti viste incantevoli e un’atmosfera che fonde elementi storici e moderni. L’edificio, che un tempo era una residenza signorile, conserva un’architettura elegante e sobria, con facciate in pietra e ampie vetrate che permettono di godere della luce naturale. Gli ospiti rimangono colpiti dal connubio armonioso tra elementi storici e comfort moderni. Le camere sono state progettate per offrire un’esperienza di soggiorno raffinata: ogni stanza è arredata con mobili restaurati e dettagli di design che richiamano la tradizione portoghese, ma con un tocco contemporaneo.

Suite dell'Ap Dona Aninhas 1/3 Sala dell'Ap Dona Aninhas 2/3 Sala da pranzo dell'Ap Dona Aninhas 3/3 Previous Next

I tessuti pregiati e le opere d’arte locali adornano le pareti, contribuendo a creare un’atmosfera calda ed accogliente. Il servizio si distingue per la sua cordialità e attenzione ai dettagli, anticipando ogni esigenza dell’ospite. La colazione, servita in una sala luminosa e raffinata, propone prodotti freschi, locali e genuini, offrendo una scelta ampia e curata per iniziare la giornata in maniera ideale. Tra i servizi extra figurano il supporto per organizzare escursioni culturali e visite guidate, che permettono di scoprire i tesori nascosti di Viana do Castelo.

Hotel Fábrica do Chocolate

L’Hotel Fábrica do Chocolate è un luogo dove il passato e il presente si amalgamano, come fosse una crema al cioccolato. Non è un caso, visto che il palazzo è situato in un edificio storico che un tempo ospitava la più antica fabbrica di cioccolato del Portogallo: questo hotel conserva tutta l’atmosfera artigianale del cacao, rinnovata in chiave contemporanea. La facciata, caratterizzata da elementi in stile art déco e decorazioni raffinate, racconta storie di antiche lavorazioni e passione per il cioccolato. All’interno, le ampie sale e gli ambienti sono stati restaurati con grande cura, mantenendo tracce del passato, come vecchie macchine da cacao e fotografie d’epoca, ma integrandoli con soluzioni di design moderno.

Hotel Fábrica do Chocolate

Le camere sono arredate con un gusto particolare: i toni caldi, che richiamano il colore del cioccolato, si fondono con elementi in legno e tessuti pregiati, creando ambienti confortevoli e originali. Tra i servizi offerti vi è un ristorante tematico, dove piatti innovativi a base di cioccolato vengono presentati in maniera sorprendente, e un piccolo museo che ripercorre la storia della fabbrica, arricchendo l’esperienza culturale. Numerose recensioni testimoniano l’entusiasmo degli ospiti per il connubio perfetto tra tradizione artigianale e innovazione moderna, descrivendo l’hotel come “un’esperienza dolce e coinvolgente” che non si trova altrove.

Hotel Fábrica do Chocolate R. do Gontim 70 a 76 4900-474 Viana do Castelo Tel +351 258 244 000

Pousada Viana do Castelo

Arroccata sul Monte de Santa Luzia, la Pousada Viana do Castelo offre panorami mozzafiato su Viana, il fiume Lima e l’oceano Atlantico. L’edificio, appartenente alla catena Pousadas de Portugal, è stato restaurato mantenendo intatti i dettagli originali, come le imponenti arcate, i pavimenti in granito e le decorazioni in stile portoghese. Ogni angolo della struttura racconta la storia di Viana: dalle ampie finestre che incorniciano viste spettacolari, alle terrazze panoramiche dove è possibile ammirare il tramonto sull’oceano.

Esterno del Pousada Viana do Castelo 1/3 Sala da pranzo del Pousada Viana do Castelo 2/3 Suite del Pousada Viana do Castelo 3/3 Previous Next

Le camere sono spaziose e arredate con gusto, combinando elementi d’epoca, con dotazioni moderne per garantire un soggiorno di lusso e comfort. I servizi offerti includono il Wi-Fi gratuito, una colazione gourmet con prodotti locali, e spazi dedicati a meeting e eventi, ideali sia per viaggi d’affari che per soggiorni romantici. La posizione strategica dell’hotel permette di raggiungere facilmente le attrazioni culturali della città, rendendolo il rifugio perfetto per chi desidera scoprire Viana do Castelo in tutta la sua bellezza.

Dove mangiare a Viana do Castelo

Il viaggio culturale a Viana do Castelo non sarebbe completo senza un’esperienza gastronomica che celebri i sapori autentici del Minho, reinterpretati in chiave moderna. La città ospita ristoranti di alta classe che offrono ambienti raffinati e piatti che sanno sorprendere per originalità e gusto.

Restaurant Louro

Restaurant Louro è una vera istituzione nel panorama enogastronomico locale, situato a circa 15 minuti d’auto dal centro storico di Viana do Castelo. L’architettura del locale richiama gli stili tipici della regione, con un mix di elementi rustici e moderni: candelabri intrecciati, sedute d’epoca si fondono armoniosamente con un design contemporaneo, creando un’atmosfera calda ed accogliente. Il menu del Restaurant Louro è un’ode alla tradizione culinaria del Minho, arricchita da un tocco di innovazione.

Piatto di cozze al Restaurant Louro

Le specialità includono piatti a base di pesce fresco, come il baccalà preparato in diverse varianti, grigliate di calamari e octopus, e saporiti arrosti di carne accompagnati da verdure locali. Particolare attenzione viene dedicata alla selezione dei vini, con una carta che propone etichette locali e internazionali, pensate per esaltare ogni portata. Le recensioni degli esperti lodano l’eccellente servizio del personale, sempre attento e preparato, che guida gli ospiti attraverso un’esperienza culinaria che va ben oltre il semplice pasto. Ogni dettaglio, dalla selezione degli antipasti fino al dessert, è curato per garantire un’esperienza multisensoriale indimenticabile, in cui tradizione e innovazione si intrecciano per raccontare la storia del territorio.

Ristorante Louro Largo do Esteiro nº5 4925-610 Viana do Castelo Tel +351 258 115 180 Lunedì chiuso; Martedì-Domenica 12:30-14:30 19:30-22:30

Tasquinha da Linda

Tasquinha da Linda è il luogo ideale per chi desidera immergersi nella genuinità della cucina casalinga portoghese, servita in un ambiente intimo e informale. Collocata davanti al porto di Viana do Castelo, questa tasca ha ampie vetrate, tavolini in legno massiccio e luci soffuse per un ambiente accogliente e caloroso. Il menu di Tasquinha da Linda è fortemente radicato nelle tradizioni culinarie locali. Indovinate la specialità della struttura? Ovviamente pesce fresco: qui gli ospiti possono gustare piatti a base di pesce preparati secondo ricette tramandate di generazione in generazione, come i frutti di mare accompagnati da un buon vino verde e dessert tipici, che offrono un vero e proprio tuffo nella cultura gastronomica del Minho.

Polipo al Ristorante Tasquinha da Linda

Le recensioni dei clienti evidenziano l’autenticità e la qualità delle pietanze, lodando in particolare la genuinità degli ingredienti e la passione che Linda, la proprietaria, trasmette in ogni piatto. Il servizio, informale e cordiale, fa sentire ogni ospite come a casa propria, contribuendo a rendere ogni pasto un momento di convivialità e autentica scoperta culinaria.Tasquinha da Linda è quindi molto più di un semplice ristorante: è un angolo di tradizione, dove ogni piatto racconta la storia e il sapore di una terra ricca di cultura e autenticità, perfetto per assaporare appieno la Capitale della Cultura dell’Eixo Atlantico.

Tasquinha da Linda R. dos Mareantes A10 4900-371 Viana do Castelo Tel +351 258 847 900

A Carvalheira

A Carvalheira è un ristorante che si propone come punto di riferimento per gli amanti della cucina tradizionale portoghese. Si trova immerso nel verde, lontano dalla calca dei turisti del centro, a circa mezz’ora dai principali monumenti e dal vivace centro. Il locale si distingue per il suo ambiente elegante e raffinato, caratterizzato da un mix di elementi classici e contemporanei. Le pareti, con pietre a vista come una elegante tascas, le taverne tipiche portoghesi, raccontano la storia e l’anima tradizionale del ristorante, mentre l’illuminazione calda e gli arredi in legno massiccio conferiscono un’atmosfera intima e sofisticata. Il menu di A Carvalheira è un vero e proprio viaggio nei sapori del Minho, reinterpretando con creatività i piatti tradizionali.

Prosciutto iberico al ristorante A Carvalheira

Tra le specialità spiccano il Sarrabulho, piatto originario del Nord del Portogallo, a base di carne di manzo marinata nel vino rosso accompagnata da verdure speziate. Il piatto si può accompagnare con pane casereccio o riso e, se si vuole, si può aggiungere una foglia di menta e una fetta d'arancia. Inoltre, il ristorante propone una selezione di carni grigliate e piatti innovativi che utilizzano ingredienti biologici e di stagione, garantendo un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Gli ospiti possono completare l’esperienza con una carta dei vini accuratamente curata, che include etichette tipiche della regione del Minho e proposte internazionali, pensate per esaltare ogni portata.