Il Dek: solida cucina di pesce e salumi di mare a Prato

Da Prato a Ibiza, il progetto di Francesco Secci fonde la solida cucina di pesce della chef Giulia Talanti, con l’alta artigianalità dei suoi salumi di mare, in un ambiente dai toni vivaci e giocosi, dove si celebra una convivialità vibrante e leggera. Una boccata d’aria fresca nel panorama sonnacchioso della ristorazione pratese. Al numero 1 di Piazza Santa Maria delle Carceri a Prato, con una vista magnetica sul Castello dell’Imperatore, Il Dek è un bistrot contemporaneo che propone prevalentemente una cucina di pesce, ma non solo. Creata da materie prime di elevata qualità e scelte con oculatezza, ma soprattutto fatta di piatti estremamente leggibili, che non esigono eccessive spiegazioni e istruzioni d’uso figli di una padronanza tecnica sopraffina.

La sala interna de Il Dek di Prato

Gli ambienti dall’identità definita e distintiva, rispecchiano l'eclettismo del patron Francesco Secci. Scelte cromatiche esuberanti, che unite ad arredi e complementi dalla spiccata vena ludica evocano una estetica pop, vivace, che va oltre le convenzioni. Un design che contribuisce a diffondere un’atmosfera carica di energia e di quella leggerezza necessaria quando ci si ritaglia qualche ora in buona compagnia, tra cibo e vini che appagano. E non da ultimo, vantando uno dei più affascinanti dehors della città, con affaccio privilegiato sul portale d’ingresso dell’imponente maniero Svevo, unico nel centro-nord d'Italia, risalente a metà del 1200. Un unicum nel panorama della capitale del tessile toscano

La chef Giulia Talanti

Giulia Talanti è la chef ventinovenne che da una decina di anni lavora in cucina a Il Dek, e da qualche anno ne conduce la brigata. Ex sportiva, promessa dello sci, che ha praticato da ragazzina per dodici anni a livello agonistico, dopo l’alberghiero ha collezionato esperienze al Palagio, ristorante 1 stella Michelin del Four Seasons a Firenze, con Vito Mollica e Paolo Lavezzini e al bistellato Arnolfo con Gaetano Trovato. Il suo modello di ispirazione è Dominique Crenn, chef francese, naturalizzata americana, prima donna di tutti gli Stati Uniti a cui sono state assegnate 3 stelle Michelin, per il suo Atelier Crenn a San Francisco. Un curriculum che si commenta da solo.

La chef Giulia Talanti de il Dek di Prato

In cucina Giulia sa trattare con piglio sicuro l'ottima materia ittica e sperimenta con un’attitudine che va nell’unica direzione dell’appagamento dell’ospite, senza troppe stravaganze. «Sono cresciuta in campagna a Prato, mio nonno è un contadino, mentre mia mamma è sempre stata in cucina. A casa mia si fanno da sempre marmellate, pasta tirata a mano, si prepara la pomarola per tutto l’anno, facciamo vino e vinsanto. A 5 anni, quando il mio gioco preferito era fare statuine di pasta di sale, ho preparato il mio primo piatto, la schiacciata con l’uva del nostro vigneto». Un atteggiamento che rivela un profondo attaccamento alle sue radici.

La cucina de Il Dek

Per questo ha una predilezione per le specialità toscane, come la pappa al pomodoro e la ribollita, concepite per il recupero del pane ed evitare gli sprechi, pratica che la chef applica quotidianamente anche al ristorante. Ha una cura maniacale nella selezione del pesce, proveniente dal Mediterraneo, che converte in preparazioni di solida tradizione come paccheri alla trabaccolara; fregola sarda, gamberi e limone candito; filetto di baccalà in oliocottura. Quindi nessuna artificiosità creativa, è la qualità della materia prima a primeggiare. Non manca fra gli Starters l’imperdibile Petit Plateau, piccola selezione di carpacci e tartare di pesce, crostacei e frutti di mare. Cosi come il Sashimi di salmone scozzese marinato su sali pregiati e zucchero, affumicato al legno di melo.

Uno dei piatti de Il Dek di Prato 1/6 Uno dei piatti de Il Dek di Prato 2/6 Uno dei piatti de Il Dek di Prato 3/6 Uno dei piatti de Il Dek di Prato 4/6 Uno dei piatti de Il Dek di Prato 5/6 Uno dei piatti de Il Dek di Prato 6/6 Previous Next

I piatti de Il Dek sono espressione di uno spirito inventivo che non è mai figlio dell’ego e fine a sé stesso, ma ha come obiettivo unico la goduria di chi si siede a tavola. Come per i bottoni ripieni di ribollita con kefir, crema di cavolo nero, cipollina agrodolce e gocce di pomodoro arrosto; o per i calamaretti spillo con segato di carciofi, tagliati sottilissimi a crudo, con sale, pepe, limone e bottarga. (improvvisate per noi delle succulente Orecchiette artigianali ai frutti di mare e una morbidissima Mormora con patate e carciofi, abbinate al pregevole Pinot Bianco “Vinschgau” Cantina Merano). E poi si può sempre alleggerire con una Super Salad Caprese: mozzarella di bufala DOP 250 gr, pomodori cuore di bue, ciliegini rossi e gialli, pesto di basilico, oppure con la scarola saltata con olive taggiasche a capperi.

La carta dei vini de Il Dek

A Il Dek merita, inoltre, un'attenzione particolare la selezione enologica, dove Francesco, grande appassionato di vini, sceglie con perizia etichette prestigiose, dai rossi provenienti dalle rinomate tenute di Masseto e Marchesi Antinori, ai bianchi di regioni storiche come Piemonte, Toscana, Umbria e Sardegna, che ospitano veri pilastri dell'enologia nazionale, come i vini di Angelo Gaja e Marchesi Frescobaldi.

Alcuni vini de Il Dek di Prato

Una scelta ampia e accurata che ai grandi classici italiani aggiunge preziose referenze francesi dalle celebri AOC di Borgogna e Bordeaux, con icone assolute come Château Margaux e Château Lafite. Tra i Grandi Formati si segnalano le Magnum di Cervaro della Sala 2017 del Castello della Sala e il Bolgheri Sassicaia 2019 di Tenuta San Guido

Il cocktail bar Shark

Altra passione di Secci, quella per i salumi; che lo porta dopo qualche tempo dall’apertura de Il Dek a pensare a un nuovo progetto, cioè declinare l’arte dei salumi toscani nel pesce. Nasce così Shark, un laboratorio artigianale, a Livorno, che produce, con la supervisione della chef Giulia Talanti, una gamma di otto varietà di salumi di mare: bresaola di tonno, lonzino di pesce spada, bacon di polpo, salmone e baccalà affumicati, salsiccia di pesce, roastfish di tonno e l’originale salsa Sharketta a base di merluzzo, paprika dolce e piccante, aromi del Chianti.

Prodotti che diventano l’accompagnamento ai drink degli aperitivi al cocktail bar Shark, attiguo a Il Dek di Prato. Ma, in generale, valorizzano la proposta culinaria di tutti i locali di Francesco e sono distribuiti anche presso ristoranti terzi, gastronomie e negozi specializzati, tra cui Eataly, oltre che in bar ed enoteche. Bollicina in particolare evidenza lo Champagne Extra Brut Premier Cru “L’Overture” Frederic Savart. Come chicca spicca il Nebbiolo Nervi Conterno Rosato

Il Dek e la pizzeria Adiós a Ibiza

Il format de Il Dek è stato esportato anche a Ibiza, nel cuore di La Marina, nella storica Piazza del Mercat Vell, scenario in cui il fascino del passato si fonde con la movida estiva. Dove si può godere di un angolo di cucina italiana di comfort raffinato, fatta di grandi classici, come spaghetti alle vongole, il fritto di calamari con gamberi e gamberetti di Formentera, la bistecca alla fiorentina di Rubia Galiziana, il filetto alla Rossini con foie gras e tartufo nero e l’autentica Milanese con l’osso e il Vitel Tonné di Roastfish (filetto di tonno pinna gialla cotto all’inglese) tartare di manzo, salsa tonnata, capperi, cipolle in agrodolce, polvere di caffè. L’impronta pratese non tradisce le aspettative.

Il Dek di Ibiza

E per chi vuole amplificare ulteriormente l’immersione nell'italianità, accanto al bistrot trova la Pizzeria Adiós, con la sua terrazza vista Mercat Vell, sempre della stessa proprietà de Il Dek, dove tapas tipiche napoletane come frittatine di pasta, mozzarella in carrozza, montanare fritte e una ampia selezione di insalate preludono alle classiche pizze napoletane, con i migliori ingredienti partenopei.

La pizzeria Adiós di Ibiza

La pizzeria Adiós celebra il mito di Diego Maradona attraverso una serie di murales che ne ritraggono l'inconfondibile figura, rendendola un vero e proprio tributo visivo al campione argentino. Il nome stesso del locale, "Adiós", omaggia la sua leggenda, offrendo un'esperienza unica tra gastronomia e amore per il calcio. Ma un’ottima pizza ultrasottile la troviamo anche in quel di Prato. E quel monumentale Gelato alla crema con briciole di cantucci Mattei e arachidi sabbiate , orgoglio di Giulia, a Ibiza se lo sognano.